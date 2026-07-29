El calendario de Ignacio Buse rumbo al US Open 2026: los tres torneos en pista dura que disputará en Norteamérica

Ignacio Buse jugará por segunda vez en el cuadro principal del US Open. Crédito: VisualesIA ScribNews.

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Ignacio Buse iniciará un nuevo desafío en la superficie dura con la mira puesta en el US Open 2026, último Grand Slam de la temporada. El actual número 34 del ranking ATP afrontará una exigente preparación en Norteamérica con la intención de llegar en óptimas condiciones a Nueva York, donde disputará por segunda vez el cuadro principal del torneo y buscará seguir consolidándose entre la élite del tenis mundial.

La edición de este año tendrá un significado especial para el ‘Colorado’. En 2025 protagonizó una de las grandes historias del certamen al superar la fase de clasificación y acceder por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam. Aquella actuación marcó un punto de inflexión en su carrera. Desde entonces, el crecimiento del peruano ha sido constante, al punto de instalarse dentro del Top 35 del mundo y convertirse en uno de los jugadores con mayor proyección del circuito.

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Con ese nuevo estatus, Buse afrontará por primera vez una gira norteamericana sobre cemento como uno de los nombres importantes del tour, compartiendo escenario con los mejores tenistas del planeta y llegando incluso como cabeza de serie en algunos torneos previos al US Open.

Momento de agradecimiento para el tenista peruano. (Video: ESPN)

Su calendario comenzará la semana del 2 de agosto en el Masters 1000 de Montreal, donde ya tiene asegurada su presencia en el cuadro principal y partirá como uno de los sembrados del torneo, condición que refleja el gran momento que atraviesa.

Posteriormente, el peruano tiene previsto competir en el Masters 1000 de Cincinnati, cuya participación todavía está pendiente de confirmación oficial, aunque todo apunta a que también ingresará directamente al cuadro principal gracias a su ubicación en el ranking ATP.

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La última parada antes del Grand Slam será el ATP 250 de Winston-Salem, certamen que se disputa apenas una semana antes del US Open y donde Buse aparece, de momento, como cuarto cabeza de serie. Ese torneo será una oportunidad ideal para sumar ritmo competitivo sobre pista dura y afinar detalles antes del gran objetivo de la gira.

Finalmente, el 30 de agosto arrancará el US Open, donde el peruano ya tiene garantizada su presencia en el cuadro principal y, dependiendo del cierre del ranking previo al sorteo, incluso podría recibir la condición de preclasificado, un reconocimiento reservado para los mejores jugadores del circuito.

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Ignacio Buse jugará el Masters 1000 de Montreal como preclasificado. Crédito: VisualesIA ScribNews.

El 2026 de Ignacio Buse

La temporada 2026 ha significado la definitiva consolidación de Ignacio Buse en el circuito ATP. Con apenas 22 años, el limeño ha protagonizado el mejor año de su carrera, acumulando resultados que lo llevaron a instalarse entre los mejores 35 tenistas del mundo y confirmando el enorme potencial que había mostrado desde categorías juveniles.

El primer gran paso llegó con su ingreso al Top 100, un logro que le abrió las puertas de los principales torneos del calendario. Esa nueva condición le permitió disputar cuadros principales de certámenes ATP sin necesidad de atravesar la clasificación y comenzar a medirse de manera habitual con jugadores de primer nivel.

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Uno de los momentos más recordados de la temporada ocurrió en el ATP 500 de Río de Janeiro. Allí eliminó al brasileño Joao Fonseca ante su público y alcanzó las semifinales, firmando una de las mejores actuaciones de su carrera hasta ese momento. Después llegaron participaciones consecutivas en los prestigiosos Masters 1000 de Montecarlo y Madrid, además del ATP 500 de Barcelona, donde continuó sumando experiencia frente a la élite.

El tenista peruano sigue haciendo historia en Brasil y ahora estará en cuartos de final del torneo - Crédito: ESPN.

Sin embargo, el gran salto llegó en Hamburgo. Sobre la arcilla alemana, Buse conquistó el primer título ATP 500 de su carrera tras una semana inolvidable en la que dejó en el camino a rivales de enorme categoría, entre ellos el italiano Flavio Cobolli y el estadounidense Tommy Paul, a quien derrotó en la final para levantar el trofeo más importante de su trayectoria.

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Ese éxito le permitió afrontar con otra confianza la gira de Grand Slams. En Roland Garros volvió a competir entre los mejores del mundo y semanas después, en Wimbledon, consiguió la primera victoria de su carrera en un cuadro principal de un Grand Slam, un hito que confirmó su evolución sobre distintas superficies.

Más recientemente, el peruano alcanzó los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel antes de despedirse de la gira europea sobre arcilla. Ahora, el desafío cambia por completo: adaptarse al cemento norteamericano y demostrar que también puede competir al máximo nivel en una superficie históricamente más rápida.

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