Leslie Leyva seguirá en Portugal: fichó por un nuevo club y disputará su cuarta temporada consecutiva

Leslie Leyva encuentra nuevo destino en Portugal y afrontará su cuarta temporada seguida en el país. Crédito: Captura

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Leslie Leyva continuará su carrera en el voleibol europeo. La atacante peruana fue anunciada como nueva jugadora del PV Colégio Efanor, equipo con el que disputará la temporada 2026/27 de la liga portuguesa y buscará mantener el buen nivel que la convirtió en una de las voleibolistas nacionales más destacadas en el extranjero.

El club luso oficializó su incorporación a través de sus redes sociales con una publicación en la que le dio la bienvenida y mostró la camiseta que defenderá durante la próxima campaña. La voleibolista nacional iniciará así una nueva etapa en su trayectoria, luego de cerrar un exitoso ciclo de dos temporadas en el Sporting CP.

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Con este fichaje, Leslie Leyva disputará su cuarta temporada consecutiva en Portugal, país donde logró consolidarse desde su llegada en 2023 tras su paso por Turquía. Además, la atacante continuará vinculada al voleibol luso al menos hasta el 2027, reafirmando su apuesta por seguir desarrollando su carrera en Europa.

Un nuevo reto en Portugal

La voleibolista peruana inició su carrera profesional en la Universidad San Martín, club con el que conquistó cinco títulos nacionales y se consolidó como una de las principales figuras del voleibol peruano. Ese rendimiento le abrió las puertas del extranjero en el 2020, cuando fichó por el Kayseri Atletik Spor Kulübü de Turquía con el objetivo de luchar por el ascenso a la Liga de los Sultanes, la máxima categoría de ese país.

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Tras su paso por el voleibol turco, Leyva encontró estabilidad en Portugal. Su primera experiencia fue con el CD Fiães, donde dejó buenas actuaciones que llamaron la atención del Sporting CP, uno de los clubes más importantes del país. En la institución de Lisboa permaneció durante las dos últimas temporadas y fue protagonista de una destacada campaña que terminó con el equipo alcanzando las semifinales de la liga portuguesa.

Leslie Leyva jugó dos temporadas en el Sporting CP. Crédito: OJogo

Ahora, la peruana cambiará de camiseta para defender al PV Colégio Efanor, conjunto que finalizó en la sexta posición del torneo doméstico en la temporada anterior y que buscará dar un salto de calidad con la incorporación de la experimentada atacante nacional.

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Sigue alejada de la selección peruana

Mientras continúa consolidando su carrera en Europa, Leslie Leyva permanece distante de la selección peruana. Pese al buen momento que atraviesa en el voleibol portugués, la opuesta dejó en claro hace algún tiempo que, por ahora, sus prioridades están enfocadas en su carrera a nivel de clubes.

El propio entrenador de la ‘bicolor’, Antonio Rizola, reveló que conversó con la jugadora tras asumir el cargo, aunque la respuesta de Leslie fue clara respecto a una posible convocatoria.

“Las jugadoras con las que me comunico son aquellas que considero pueden aportar a la selección nacional y que están dispuestas a hacerlo. Leslie, por ejemplo, no creen expectativas porque, desde que llegué, me dijo: ‘Profesor, hoy tengo otros objetivos’”, comentó el estratega brasileño.

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Leslie Leiva fue presentada como nueva jugadora del PV Colégio Efanor. Crédito: Captura IG

Pese a ello, el técnico brasileño aseguró que respeta la decisión de la opuesta y destacó el buen momento que atraviesa en el voleibol europeo. “La respeto y no me gusta profundizar en ese tema. Es una atleta que está jugando muy bien en Portugal, en el Sporting, y se encuentra bien allí”, afirmó.

Por ahora, Leslie Leyva seguirá enfocada exclusivamente en su carrera internacional. Con un nuevo club y un contrato que la mantendrá en Portugal hasta el 2027, la opuesta peruana buscará seguir creciendo en el voleibol europeo y consolidarse como una de las representantes nacionales con mayor continuidad en el extranjero.

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