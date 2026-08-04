¿Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley 2026? La decisión pendiente de la FIVB tras elegir a Osasco como anfitrión

Alianza Lima finalizó tercero en el Sudamericano de Clubes 2026 y aguarda la decisión de la FIVB sobre la distribución de cupos. Crédito: Volleyball World

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El Mundial de Clubes de Vóley Femenino ya empieza a tomar forma para su próxima edición. La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) confirmó al Osasco São Cristóvão Saúde como club anfitrión del torneo, una designación que podría abrir una oportunidad para Alianza Lima en caso el organismo internacional decida redistribuir la plaza adicional correspondiente al organizador.

La situación de Osasco es particular, ya que el equipo brasileño no solo será sede del certamen, sino que también aseguró su presencia por mérito deportivo al finalizar como subcampeón del Sudamericano de Clubes 2026. Por esa razón, existe la expectativa sobre qué ocurrirá con ese cupo extra reservado para el anfitrión.

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Alianza Lima se mantiene atento a esa resolución. El conjunto peruano terminó en el tercer lugar del torneo continental y podría convertirse en una alternativa para ocupar esa plaza si la FIVB determina que debe mantenerse dentro de la representación sudamericana.

Osasco fue confirmado como anfitrión del Mundial de Clubes de Vóley 2026, pese a haber clasificado previamente como subcampeón del Sudamericano. Crédito: FIVB

¿Por qué Alianza Lima aparece como candidato?

El equipo ‘blanquiazul’ quedó detrás de los dos representantes brasileños que obtuvieron las plazas deportivas para el Mundial de Clubes 2026. SESI Bauru se consagró campeón del Sudamericano de Clubes y aseguró su presencia como el primer clasificado de la región, mientras que Osasco obtuvo el segundo boleto tras finalizar como subcampeón del certamen continental.

No obstante, la designación de Osasco como anfitrión del torneo genera un escenario particular. Al contar con una clasificación deportiva y, al mismo tiempo, una plaza por organización, la FIVB deberá definir qué ocurrirá con ese cupo adicional. Si el organismo internacional decide reasignarlo siguiendo el orden de mérito del Sudamericano, Alianza Lima sería el principal candidato al haber culminado en el tercer lugar.

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El conjunto peruano ya sabe lo que significa competir en esta competencia. En 2025 disputó el Mundial de Clubes luego de finalizar como subcampeón sudamericano, midiéndose ante algunos de los mejores equipos del mundo y convirtiéndose en uno de los representantes del crecimiento del voleibol peruano a nivel internacional.

La decisión dependerá de la FIVB

Pese a la expectativa que existe alrededor de esta posibilidad, Alianza Lima todavía no tiene asegurada su presencia en el Mundial de Clubes 2026. La FIVB aún debe establecer el criterio que utilizará para completar la lista definitiva de participantes y determinar qué ocurrirá con la plaza adicional correspondiente al club anfitrión.

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Una de las opciones que favorecería al cuadro ‘blanquiazul’ es que el cupo sea reasignado dentro de Sudamérica y entregado al siguiente mejor ubicado del torneo continental. De aplicarse ese criterio, el cuadro de La Victoria tendría la posibilidad de acceder al certamen.

Sin embargo, la decisión también podría tomar otro rumbo. La FIVB tiene la facultad de otorgar una invitación especial a otro equipo o incluso asignar esa plaza a un representante de una confederación diferente, dependiendo de los criterios deportivos y organizativos que considere para la competencia. En anteriores ediciones del Mundial de Clubes, el organismo internacional ya recurrió a invitaciones para completar la lista de participantes.

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Una oportunidad para el vóley peruano

Mientras espera una resolución oficial, Alianza Lima mantiene abierta la posibilidad de regresar al principal escenario internacional. El club viene consolidando un proyecto competitivo en Sudamérica y una nueva participación en el Mundial de Clubes significaría otro paso importante para su crecimiento.

La confirmación de Osasco como anfitrión no representa automáticamente la clasificación del cuadro peruano, pero sí modifica el panorama inicial y le brinda una opción que antes no estaba contemplada.

Ahora, la última palabra la tendrá la FIVB, que deberá anunciar cómo se distribuirán las plazas restantes para una edición del Mundial de Clubes que volverá a tener a Brasil como sede.

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