Rafael López Aliaga evita explicar motivos de la renuncia de Luis Rubio y lo despide: “No tengo más que decir”

El líder de Renovación Popular afirmó que recibió “con profunda tristeza” la decisión del médico, tomada a un día del cierre del plazo para la inscripción de listas

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló este martes que no brindará detalles sobre los motivos que llevaron al médico Luis Rubio a renunciar a la candidatura a la Alcaldía de Lima por ese partido, a un día del cierre del plazo para la inscripción de listas.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, antes Twitter, el excandidato señaló que recibió “con profunda tristeza” la decisión, aunque consideró que “especular los porqués (...) es no solo absurdo sino infame”.

Indicó seguidamente que no cuenta con autorización para revelar detalles sobre la renuncia, pero destacó que el médico, presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de La Solidaridad, “lo intentó” y decidió “dar batalla por Lima”.

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“Circunstancias muy personales le impiden continuar. No tengo más que decir. Solo expresar mi agradecimiento eterno a él por su compromiso y su valentía”, avanzó.

López Aliaga rechazó las especulaciones sobre la salida de Rubio y señaló que hacerlo sería “no solo absurdo sino infame”

Rubio se había presentado el último domingo en un evento de campaña en Villa María del Triunfo, donde prometió “hacer realidad todo lo prometido para el pueblo” e incluso reveló un episodio que, según afirmó, López Aliaga no quería que contara: el apoyo económico que habría brindado a un niño con cáncer para que pudiera viajar a España y someterse a una operación.

“Ese señor es mi teniente alcalde. Ese señor es el que me va a acompañar en la gestión, ese señor de ese corazón que sin conocer es capaz de hacer esas cosas y todo lo que viene haciendo, porque él no necesita, ha cubierto esa parte. Si queremos hacer obras para el Perú, tiene que ser con él y este servidor”, expresó durante el mitin.

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También aseguró que “empeñaba” su palabra para resolver los principales problemas de la ciudad y que uno de sus objetivos era impulsar la creación de más parques, canchas deportivas y espacios de recreación para jóvenes y adultos mayores.

Mientras López Aliaga lo aplaudía desde atrás, el médico anunció seguidamente la llegada de dos equipos para el tratamiento de tumores, los cuales serían destinados al hospital de la Solidaridad de Miraflores y al de Camaná.

Dos días antes de su renuncia, Rubio participó en un mitin en Villa María del Triunfo, donde prometió “hacer realidad todo lo prometido para el pueblo”

No obstante, dos días después dimitió por motivos personales, una decisión que, según expertos, sería una “triquiñuela” para permitir la continuidad del líder de Renovación Popular al frente del municipio capitalino, cargo que dejó para postular, sin éxito, a la Presidencia de la República.

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“Ciertamente, se veía venir. Se hablaba de la reelección encubierta. Ahora ya habría que borrar de esa frase la palabra encubierta, porque estamos ante claramente una reelección que burdamente quiso ser disfrazada de un cambio”, dijo a Canal N el exdirector del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Fernando Rodríguez.

Recordó que ya se habían presentado casos similares en más de 20 jurisdicciones y mencionó que, tras la dimisión de Rubio, aparecen nuevos escenarios donde candidatos a alcaldías dejan sus postulaciones para permitir que actuales autoridades puedan acceder nuevamente al cargo de manera indirecta.

“Algo está pasando. Nuestra democracia no está funcionando y las normas jurídicas al parecer se están convirtiendo en un medio catálogo de formalismos, que cualquier candidato pues puede burlarlos sin mayor problema”, manifestó.

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