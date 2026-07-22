Ignacio Buse y Gonzalo Bueno aseguran su presencia en el US Open 2026: ¿Perú puede tener dos tenistas en el cuadro principal?

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno competirán en el US Open 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

A poco más de un mes del inicio del US Open 2026, se publicó la lista oficial de inscritos (Entry List) para el último Grand Slam de la temporada, confirmando la presencia de Ignacio Buse en el cuadro principal y dejando a Gonzalo Bueno muy cerca de asegurar un lugar en la fase de clasificación. De concretarse el objetivo del trujillano, Perú podría volver a tener dos representantes en el 'main draw’ de un Grand Slam por primera vez en 23 años.

La última ocasión en que el país contó con dos tenistas en el cuadro principal de un torneo de esta categoría fue en Roland Garros 2003. Aquel certamen quedó marcado por la histórica victoria de Luis Horna sobre Roger Federer en la primera ronda, mientras que Iván Miranda logró superar la fase de clasificación para instalarse entre los mejores del torneo parisino. Más de dos décadas después, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno están en camino de repetir una presencia peruana que parecía lejana hace apenas unos años.

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La lista de inscritos para el US Open, compartida por el periodista Michal Samulski, confirmó lo que ya se esperaba: Ignacio Buse figura directamente en el cuadro principal gracias a su excelente ubicación en el ranking ATP. El peruano ocupa actualmente el puesto 35 del mundo, posición que incluso le permitiría aspirar a ser uno de los cabezas de serie del certamen si logra mantenerse o seguir escalando antes del cierre oficial del ranking, previsto para el 24 de agosto.

Ignacio Buse en el cuadro principal del US Open. Crédito: X Michal Samulski.

En el caso de Gonzalo Bueno, el panorama es diferente. El trujillano aparece como alterno para el cuadro principal, una posibilidad remota considerando la cantidad de bajas que deberían producirse. Sin embargo, su presencia en la fase de clasificación luce prácticamente asegurada. Actualmente marcha en el puesto 160 del ranking ATP en vivo y, salvo un escenario inesperado, integrará la lista de la 'qualy’, cuya publicación está prevista para dentro de dos semanas.

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Ambos tenistas afrontan además un tramo decisivo de la temporada. Mientras Buse disputa el cierre de la gira europea sobre arcilla antes de enfocarse en el cemento norteamericano, Bueno continúa compitiendo en el ATP 250 de Estoril, torneo que podría permitirle seguir ascendiendo en el ranking y llegar con una mejor posición a Nueva York.

Gonzalo Bueno en el cuadro de alternantes del US Open. Crédito: X Michal Samulski.

Posteriormente, Ignacio Buse volverá a las pistas rápidas con sus participaciones en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, donde buscará sumar puntos importantes antes del Grand Slam. En el caso de Gonzalo Bueno, todavía no se ha confirmado su calendario, aunque una de las posibilidades es que dispute algunos torneos Challenger sobre superficie dura para adaptarse al cemento antes de afrontar la exigente clasificación del US Open.

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Ignacio Buse en el US Open 2025

El crecimiento de Ignacio Buse en el circuito ATP tuvo uno de sus momentos más importantes precisamente en Flushing Meadows. En 2025, el limeño superó por primera vez la fase de clasificación de un Grand Slam y consiguió un lugar en el cuadro principal del US Open, un logro que marcó un antes y un después en su carrera.

En aquella edición enfrentó al estadounidense Ben Shelton en la primera ronda, una experiencia que le permitió comprobar que ya podía competir en la máxima élite del tenis mundial. Desde entonces, su progresión ha sido constante hasta consolidarse dentro del Top 50 y, posteriormente, instalarse entre los 35 mejores del planeta.

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Ignacio Buse no pudo con Ben Shelton y cayó en el US Open 2025 | ESPN

Ese crecimiento encontró otra recompensa hace apenas unas semanas en Wimbledon, donde consiguió la primera victoria de su carrera en un Grand Slam tras derrotar al estadounidense Emilio Nava, un resultado que confirmó el gran momento deportivo que atraviesa el limeño de 22 años.

Gonzalo Bueno va por su primer cuadro principal de Grand Slam

Para Gonzalo Bueno, el US Open representa una nueva oportunidad para alcanzar un objetivo que ha estado muy cerca de conseguir durante esta temporada. El 2026 ha significado un salto importante en su carrera gracias a su ingreso al Top 200, condición que le permitió disputar por primera vez las clasificaciones de los cuatro Grand Slam.

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En el Abierto de Australia consiguió su primera victoria en una 'qualy’ de Grand Slam. Meses después, en Roland Garros, protagonizó su mejor actuación al superar las dos primeras rondas de la clasificación y quedarse a tan solo un set de acceder al cuadro principal.

El tenista peruano venció en sets corridos al francés Florent Bax y avanzó a la segunda ronda de la fase clasificatoria. (Video: Tenis al Máximo)

Wimbledon resultó más complicado para el peruano, quien cayó en la primera ronda de la clasificación en una superficie poco habitual para él y sin haber disputado torneos preparatorios sobre césped. Ahora, el cemento de Nueva York aparece como un nuevo desafío para intentar dar el paso definitivo.