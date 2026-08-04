Sparta Praga golpeó primero: equipo de Joao Grimaldo quedó a un paso de jugar la fase de Liga de la Champions League 2026/27

El conjunto checo remonta tras un autogol de Martín Suchomel y se lleva la ida de la previa de la UEFA Champions League con tantos de Matej Rynes y John Mercado, sin minutos de Joao Grimaldo (Sparta Praha)

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Sparta Praga dio un paso relevante rumbo a la fase final de la UEFA Champions League. En el partido de ida de la penúltima ronda previa, el equipo checo se impuso por 2-1 frente al Olympique de Lyon y se quedó con una ventaja que intentará sostener en la revancha.

El delantero peruano Joao Grimaldo fue alternativa en el banco durante todo el encuentro y no sumó minutos.

El local sostuvo su buen momento general y enlazó su segunda victoria seguida entre todas las competiciones, en una noche que combinó un tramo parejo, un autogol que movió el marcador antes del descanso y un golpe doble en el segundo tiempo para inclinar la balanza.

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Un autogol abrió el marcador antes del descanso

Cuando el primer tiempo se extinguía, un autogol de Martín Suchomel puso en ventaja al Lyon. El tanto modificó el desarrollo del partido y dejó al Sparta Praga obligado a reaccionar tras el descanso. (Sparta Praha)

El encuentro tuvo un desarrollo cerrado durante buena parte del primer tiempo, con pocas diferencias visibles en el juego. Cuando el reloj se acercaba al entretiempo, el marcador se destrabó por una acción desafortunada para el dueño de casa: a los 45 minutos, el defensor Martín Suchomel convirtió en su propia portería y le dio al conjunto francés el 1-0 parcial.

Ese tanto, llegado en el cierre del período inicial, cambió el escenario para la segunda mitad. Sparta Praga quedó obligado a buscar el empate con mayor determinación, mientras Lyon encontró un resultado favorable en un tramo clave del partido. Aun así, el equipo checo mantuvo el plan y aguardó su momento para golpear.

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Rynes y Mercado inclinaron la serie en seis minutos

El conjunto checo transformó el partido en pocos minutos. Rynes marcó el empate y Mercado firmó la remontada para dejar a Sparta Praga con ventaja en la eliminatoria previa de Champions. (Sparta Praha)

La reacción del conjunto checo se concretó en el segundo tiempo. A los 63 minutos, el volante Matej Rynes apareció para marcar el 1-1 y devolverle a Sparta Praga el control del resultado en casa. Seis minutos más tarde, a los 69, llegó el golpe que terminó por cambiar el sentido del partido: el delantero ecuatoriano John Mercado anotó el 2-1 y selló la remontada.

El doble impacto en un lapso corto le permitió a Sparta Praga pasar de la urgencia a la administración del cierre, con una ventaja ajustada pero valiosa en una eliminatoria que se juega a dos partidos. Lyon, por su parte, vio cómo el resultado que había obtenido antes del descanso quedó neutralizado y luego revertido.

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Grimaldo no sumó minutos y la clasificación se resolverá el 11 de agosto

Joao Grimaldo permaneció en el banco y no tuvo participación en el triunfo de Sparta Praga. La clasificación a la siguiente ronda se decidirá el 11 de agosto en la revancha disputada en Francia. (Sparta Praha)

En el plano individual, el atacante peruano Joao Grimaldo permaneció como alternativa en el banco de suplentes y no sumó minutos en el partido. Su presencia se mantuvo como una opción que finalmente no se utilizó en una noche en la que Sparta Praga encontró respuestas con los hombres que tuvo en cancha.

El triunfo también confirmó el buen presente del equipo checo: con este 2-1 frente al conjunto francés, Sparta Praga llegó a su segunda victoria consecutiva considerando todas las competiciones, un dato que acompaña el momento anímico de cara al encuentro definitivo.

La serie se definirá el próximo martes 11 de agosto en el Parc Olympique Lyonnais. El partido se jugará desde las 14:00 horas (Perú) y allí el equipo checo intentará proteger la ventaja obtenida en casa. Lyon, por su parte, buscará revertir el resultado en condición de local para quedarse con el pase a la siguiente instancia, en una eliminatoria que, tras el primer cruce, quedó abierta pero con Sparta Praga un paso adelante.

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