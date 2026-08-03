Se reveló el millonario monto que Universitario recibirá por la salida de Jesús Castillo rumbo a Espérance de Túnez.

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En el mercado de pases de mitad de año, la directiva de Universitario de Deportes junto al técnico Héctor Cúper ejecutó una serie de movimientos estratégicos, alternando incorporaciones y salidas para potenciar el plantel. Entre los nombres que generaron expectativa por una posible transferencia destacó el de Jesús Castillo, que finalmente recibió una oferta formal de Espérance Sportive de Túnez, referente del fútbol africano.

La información fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta, quien detalló en su cuenta de Twitter que la negociación por el volante peruano se cerró en una cifra superior al medio millón de dólares, aunque sin alcanzar el millón que algunos medios especulaban inicialmente. “La operación no es de un millón de dólares como se decía, pero es más de medio millón y el club crema se queda con el 20% del pase”, indicó en primera instancia, a falta de conocer la duración de su nuevo contrato.

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El acuerdo definitivo se concretó luego de que la ‘U’ respondiera a los documentos enviados por la directiva tunecina. La transferencia quedó sellada y Castillo tiene programado su viaje para el martes 4 de agosto para firmar contrato y someterse a los exámenes médicos correspondientes en los próximos días. En paralelo, la emisora tunecina Mosaïque FM reportó que la operación rondaría los 900 mil dólares, cifra que supera los tres millones de soles.

La información del periodista Gustavo Peralta sobre la salida de Jesús Castillo de Universitario rumbo a Espérance de Túnez.

La salida de Jesús Castillo no fue una sorpresa total. El jugador había sido vinculado con clubes europeos y también sonó como posible refuerzo de Sporting Cristal tras la salida de Gustavo Cazonatti, pero la administración ‘crema’ se negó a fortalecer a un rival directo por el título nacional.

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Con esta venta, Universitario percibe un ingreso inmediato y asegura un 20% de los derechos económicos, apostando a una futura transferencia internacional que podría incrementar sus ganancias en el mediano plazo.

La sobrepoblada volante de Universitario

La salida de Jesús Castillo se da en un contexto de abundancia en la zona de volantes. Al cierre del Torneo Apertura, la medular de Universitario contaba no solo con Castillo, sino también con futbolistas como Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Héctor Fértoli y Jairo Concha.

La llegada de Héctor Cúper al banquillo trajo consigo nuevas incorporaciones. El argentino sumó a Jordan Guivin, Adrián Quiroz, Juan Manuel Requena y el retorno de Piero Quispe al plantel principal. Esta acumulación de opciones en el mediocampo limitó las oportunidades de titularidad para Castillo, quien venía siendo titular como ‘6′ tras la partida de Rodrigo Ureña.

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El exfutbolista resaltó la trascendencia del 'Pitbull', de quien lamentó su salida de la 'U'. (Video: L1 MAX / Hablemos de MAX)

Precisamente, el fichaje de Juan Manuel Requena terminó por inclinar la balanza y reducir el margen de acción de Jesús Castillo. La directiva y el DT Héctor Cúper consideraron que la transferencia a Espérance Sportive no solo representaba un ingreso económico relevante, sino también una solución a la sobreoferta de mediocampistas.

Palmarés de Espérance Sportive de Túnez y su participación en Mundial de Clubes 2025

Espérance Sportive de Túnez es uno de los clubes más laureados del continente africano con 34 ligas tunecinas, 17 copas de Túnez y cuatro Ligas de Campeones de la CAF.

La reciente participación del cuadro ‘taraji’ al Mundial de Clubes 2025 refuerza su posición de élite en el fútbol africano y mundial. En esa competición que se disputó en Estados Unidos, integró el grupo D y sumó tres puntos, producto del triunfo sobre Los Angeles FC (un punto), equipo al que superó en la tabla. Solo quedó debajo de Flamengo de Brasil (siete puntos) y Chelsea de Inglaterra (seis puntos).

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Esta constante competitividad antes clubes de otros países será una oportunidad para que Jesús Castillo vuelva a experimentar una experiencia en el extranjero tras su discreto paso por Gil Vicente de Portugal entre 2023 y 2025.