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Los vuelos fatales en Nasca: 7 accidentes y más de 50 muertos en los últimos 29 años

Las líneas de Nasca, en la región Ica, atraen a miles de turistas cada año, pero los vuelos turísticos sobre los geoglifos acumulan accidentes fatales desde hace tres décadas

Restos dispersos de una aeronave calcinada sobre terreno desértico. Varias personas, una con chaleco "DGAC", inspeccionan el área. Arbustos quemados
Las autoridades investigan las causas del accidente de la avioneta de Aerodiana que dejó recientemente 13 fallecidos durante un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. (Foto: Agencia Andina)
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Las líneas de Nasca, uno de los principales atractivos arqueológicos del Perú, atraen cada año a miles de turistas que buscan observar desde el aire los enigmáticos geoglifos. Sin embargo, la historia de los vuelos turísticos sobre esta zona está marcada por una serie de accidentes fatales que han cobrado la vida de decenas de personas en las últimas tres décadas.

Según reportó Latina, entre 1997 y 2026, siete accidentes aéreos vinculados a vuelos turísticos en Nasca han dejado un saldo de al menos 56 fallecidos, incluidos turistas extranjeros y tripulantes peruanos. La información recopilada de archivos periodísticos y reportes oficiales permite identificar los siguientes hechos:

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1997: Empresa Aéreo Paracas y Aéreo Cóndor

Una colisión en el aire durante labores de guiado y observación de los geoglifos provocó la muerte de 12 personas.

2000: Empresa Acuriña de Aviación

Un aerovane se precipitó a tierra tras incendiarse durante un vuelo de recorrido turístico, con un saldo de 13 víctimas mortales, entre ellas 11 turistas extranjeros.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 2 octubre
La colisión aérea de 1997 durante la observación de los geoglifos en Nasca causó la muerte de 12 personas. (Andina)

2008: Empresa Aero Ica

El accidente ocurrió en el aeródromo y dejó 5 fallecidos.

2010: Empresa Nazca Airlines S.A.C.

Una avioneta cayó en las pampas de Nasca, lo que causó la muerte de 6 personas.

2015: Aeropalcazu SAC

Un accidente en el aeródromo María Reiche Neuman de Nasca dejó 6 heridos.

2022: Aéreo Servicios Santos S.A.

El 4 de febrero, una avioneta se incendió y se estrelló cerca del aeropuerto María Reiche, con un saldo de 7 fallecidos, entre ellos tres neerlandeses, dos chilenos y dos tripulantes peruanos.

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2026: Accidente cerca del aeropuerto María Reiche Neuman de Nasca

Trece personas perdieron la vida, once de ellas extranjeras y dos tripulantes peruanos.

El proceso de reconocimiento de los pasajeros desaparecidos incluye la colaboración de equipos forenses y diplomáticos| Foto: Genry Bautista
El proceso de reconocimiento de los pasajeros desaparecidos incluye la colaboración de equipos forenses y diplomáticos| Foto: Genry Bautista

Turistas y tripulantes

Los registros muestran que los pasajeros de estos vuelos, en su mayoría turistas de diversas nacionalidades, buscaban una experiencia única al contemplar las líneas de Nasca desde el aire.

Sin embargo, muchos de ellos no lograron regresar a casa. En varias ocasiones, los accidentes han involucrado aeronaves que operaban recorridos turísticos regulares, lo que ha puesto en el centro del debate la seguridad de este tipo de vuelos.

En el caso de 2008, cinco turistas franceses fallecieron cuando la avioneta de la empresa Aero Ica impactó contra un muro durante la maniobra de aproximación para el aterrizaje. El piloto logró sobrevivir.

Dos años después, en 2010, una falla mecánica en una avioneta de Air Nazca provocó la muerte de cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos. Ese mismo año, en el primer accidente registrado, una aeronave perdió el control cerca de la figura de la araña, ocasionando el fallecimiento de tres turistas chilenos, una pareja peruana y su hija menor, además del tripulante.

Un grupo de personas, incluyendo personal policial y de emergencia, camina entre los restos quemados de una aeronave en un terreno árido con árboles secos
Piloto de avioneta que cayó en Nasca y dejó 13 muertos habría reportado una falla en pleno vuelo, revela titular de Mincetur (Foto: Agencia Andina)

La tragedia más reciente, ocurrida en 2026, sumó trece nombres a la larga lista de víctimas. El accidente se produjo cerca del aeropuerto María Reiche Neuman, en circunstancias aún bajo investigación, y afectó a once extranjeros y dos tripulantes nacionales.

Fallas mécanicas

La alta concentración de accidentes aéreos en un periodo de menos de tres décadas ha encendido las alarmas respecto a la seguridad de los vuelos turísticos en Nasca. Los casos registrados reflejan tanto fallas mecánicas como problemas durante maniobras de aterrizaje, sin que hasta ahora se hayan logrado cambios estructurales que permitan prevenir este tipo de tragedias de forma definitiva.

Cada accidente ha significado una conmoción en la región y ha reavivado el debate sobre las condiciones en que operan las empresas de vuelos turísticos. Las víctimas, provenientes de diversos países, han dejado familias y comunidades marcadas por la tragedia. La actividad turística en Nasca, motor económico local, enfrenta el desafío de mantener la afluencia de visitantes mientras lidia con el peso de estos antecedentes.

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