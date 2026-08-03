AuronPlay se refirió a Roro y su frase xenófoba: "Suerte que mi gente de Perú se lo toma con humor"

El streamer español AuronPlay habla del escándalo relacionado con frases ofensivas de la influencer Roro dirigidas a la comunidad peruana en internet. El video aborda la naturaleza del incidente y la reacción que generó.

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El streamer español AuronPlay abordó en una reciente transmisión la controversia que envuelve a la creadora de contenido Roro, tras la viralización de un tuit antiguo en el que expresó rechazo hacia la nacionalidad peruana con un emoji de vómito. El comentario, que resurgió luego de su victoria en La Velada del Año VI de Ibai Llanos, desató críticas y abrió un debate en redes sociales sobre xenofobia y humor en internet.

Durante la emisión, AuronPlay contextualizó que la polémica cobró fuerza después del combate de Roro frente a SamyRivers. En el evento, la streamer anunció que utilizaría un casco completo debido a una reciente cirugía en la nariz, lo que según algunos seguidores, le habría otorgado una ventaja en la pelea y desatado nuevas discusiones sobre la legitimidad de su triunfo y el reglamento del evento.

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El tuit, escrito años atrás, fue recuperado por usuarios de X (antes Twitter) tras el combate, y mostraba la respuesta de Roro “Never” junto a un emoji de vómito cuando le preguntaron si era peruana. La publicación se viralizó en medio de la controversia, intensificando la discusión sobre los límites del humor y la responsabilidad de los creadores de contenido digital.

AuronPlay opinó sobre el comentario de RoRo en la que lanza un despectivo comentario contra los peruanos

“Suerte que mi gente de Perú se lo toma con humor”

En su transmisión, AuronPlay compartió su opinión sobre el impacto de la controversia y la reacción de la audiencia peruana. El streamer remarcó:

“Suerte que mi gente de Perú se lo toma con humor. Pero a mí lo de, lo de never, never, carita vomitando, espectacular, amigos. Historia de Internet, ya digo. Historia de Internet. Ay, Dios mío. Perú es la clave. Bueno, al menos los peruanos que me siguen a mí, que no son pocos, siempre tienen humor y se toman las cosas bien, la verdad. Por eso aquí, pues, pues nos podemos permitir hacer alguna broma. Si ofendiera no lo haría, pero aquí la verdad es que... Never. [sonido de vómito]”

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A lo largo de su intervención, AuronPlay subrayó cómo una polémica puede derivar en la aparición de hechos pasados en redes sociales: “cuando hay una polémica, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y ahora le estarán sacando un tuit de que dijo de-- en el dos mil y pico de que no le gustaba Perú o algo así. Lo he, lo he visto, algo de... [se ríe] Pero ¿por qué Perú siempre pilla, amigos? Es loco esto, ¿eh? Lo he visto lo de Perú. [se ríe] No sé cómo coño alguien ha encontrado eso”.

La influencer española Roro posa junto a la bandera de Perú ondeando sobre las ruinas de Machu Picchu, en el contexto de acusaciones de xenofobia.

El peso de los antecedentes digitales y la cultura de la polémica

La situación de Roro no es aislada. AuronPlay recordó que otros creadores han enfrentado polémicas similares por publicaciones antiguas sobre Perú. “¿Por qué todo el mundo tiene un tuit antiguo metiéndose con Perú, tío? Juan, cuando era un niño, solamente tuiteaba Juan Guarrizo, ¿eh? [se ríe] Le sacaron no sé cuántos tuits. Joder con Perú. Sí, sí, Juan Guarrizo también le sacaron muchos. Pero es que Juan era un niño. Literalmente, tenía trece años Juan Guarrizo. Never. [se ríe] Perdona, ¿eres peruana? ¿Qué? Never. [sonido de vómito]”.

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Este fenómeno, explicado por el propio AuronPlay, pone de relieve cómo el historial digital de los influencers puede convertirse en un factor recurrente de controversia, especialmente cuando un hecho reciente genera atención masiva en redes sociales.

La Velada del Año VI y el debate sobre el reglamento

El regreso a la conversación pública del tuit de Roro coincidió con el debate sobre la validez de su victoria en La Velada del Año VI. La decisión de combatir con casco completo por motivos médicos fue autorizada por la organización, pero generó cuestionamientos sobre si esta protección alteró el resultado. La discusión trascendió el ámbito deportivo y se trasladó a cuestiones de ética y percepción en las redes.

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(Captura de pantalla)

La viralización del antiguo mensaje evidenció la rapidez con la que las controversias en internet pueden reactivar temas latentes y multiplicar el alcance de discusiones pasadas. El caso de Roro se suma a una larga lista de figuras públicas cuyos mensajes antiguos resurgen en momentos de exposición mediática, poniendo en debate el equilibrio entre humor, responsabilidad y memoria digital.

Reacción de la comunidad y perspectiva de AuronPlay

AuronPlay concluyó su análisis destacando que, en su experiencia, el público peruano suele responder con humor y tolerancia ante las polémicas. De acuerdo con su relato, la capacidad para tomar con ligereza ciertos episodios facilita el diálogo y el entretenimiento en la comunidad digital.

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RoRo. (La Velada del Año VI/Página web)

La polémica generada en torno a Roro ha servido para visibilizar la influencia de las plataformas sociales en la vida pública de los creadores de contenido y la sensibilidad que existe respecto a expresiones que pueden percibirse como ofensivas o discriminatorias. El caso confirma la tendencia de las redes sociales a revivir episodios del pasado, especialmente cuando se mezclan con eventos de alto impacto como La Velada del Año VI.