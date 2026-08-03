Noah, influencer peruana, revela que show de Lara Campos canceló su presentación como telonera horas antes del evento

La influencer peruana Noah (izquierda) y la artista Lara Campos (derecha) en un montaje que ilustra la cancelación de la presentación de Noah como telonera del show de Campos.

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Noah, la influencer infantil peruana conocida por su canal “Las ocurrencias de Noah”, denunció en sus redes sociales que su presentación como telonera en el concierto de Lara Campos en Lima fue cancelada pocas horas antes del evento, lo que generó desconcierto entre sus seguidores y el equipo de baile que la acompañaba. La menor, de seis años, había sido anunciada para abrir el espectáculo realizado el domingo 2 de agosto en el recinto Costa 21 y tenía previsto el lanzamiento oficial de su primer sencillo, “Arriba las manos”.

Noah Martínez Gamboa, quien suma más de 50 mil seguidores en Instagram y cerca de 80 mil en TikTok, compartió su experiencia a través de un video en sus plataformas. En la grabación, mostró su decepción por no poder debutar en el escenario junto a las integrantes de su staff de baile, quienes también acudieron listas y caracterizadas para su participación.

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“Amiguitos, esto es un comunicado a todo el Perú. Yo era telonera de Lara Campos. Hoy es el 2 de agosto. Supuestamente hoy me iba a presentar como telonera para abrir su concierto y ya, lo pararon no me voy a presentar nada. Las bailarinas las tenía listas, ya están todas peinadas. Madrugamos muchísimo y ya, lo pararon”, expresó la menor en su mensaje a la comunidad digital.

La pequeña creadora de contenido compartió en sus redes sociales la decepción que vivió junto a su staff de baile al enterarse de la cancelación de su show | Instagram / Las ocurrencias de Noah

La joven influencer resaltó que la decisión de cancelar su participación provino directamente del equipo de Lara Campos. En su mensaje, reiteró el tiempo y dedicación invertidos en la preparación de la coreografía y la coordinación con el grupo de bailarinas, además de la expectativa generada entre sus seguidores por el estreno de su primer tema musical.

“Este mensaje es directamente a la gente de Lara Campos, que fue la que me canceló esto. Yo tenía muchos meses preparándome y ya, se canceló. No pasa nada. Solo les quería decir a ver si me pueden ayudar. Yo sé que yo puedo contar con ustedes, son mi gente. Quería decirles que no es justo”, afirmó Noah durante su comunicado, visiblemente afectada por la situación.

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La cancelación ocurrió pese a que la pequeña y su equipo realizaron un ensayo general la noche anterior en el escenario oficial, sin recibir advertencias sobre posibles inconvenientes. La noticia se propagó rápidamente entre los seguidores de la joven artista, quienes manifestaron su respaldo y solidaridad en redes sociales.

La influencer peruana Noah comunica en un video la cancelación de su participación como telonera en el show de Lara Campos en Lima horas antes del evento.

Melissa Paredes también se pronunció

La conductora de televisión Melissa Paredes se sumó a las voces que lamentaron la cancelación de la presentación de Noah. Paredes, quien dirige junto a Anthony Aranda la escuela de baile UMOVE, a la que pertenecen varias de las bailarinas que iban a acompañar a la menor en el escenario, compartió el comunicado divulgado por la influencer infantil y expresó su malestar por la forma en que se gestionó el evento.

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“Qué pena, tanto trabajo y esfuerzo preparando tu canción tan bonita. Y que te cancelen por temas que escapan de tus manos, siendo una niña tan linda y con tanta ilusión al igual que tu staff de baile de UMOVE que también estaban ilusionados”, señaló Paredes en su comentario público.

La también figura de América TV enfatizó que la decisión no solo afectó a la joven cantante, sino también a todo el grupo de bailarinas, quienes aguardaban con entusiasmo la oportunidad de presentarse ante el público.

Melissa Paredes también se pronunció por cancelación de presentación de Noah

En su declaración, Paredes criticó a los organizadores por haber generado expectativas entre los niños y sus familias, ya que hasta la noche previa al evento, el equipo de Noah participó en los ensayos generales y no recibió información sobre algún cambio en la programación.

“Noita tan linda con tanto tiempo de esfuerzo e ilusión preparándote para tu presentación de hoy como telonera en el Concierto de Lara Campos. Qué pena que rompan la ilusión de tantos niños que se han preparado con mucha ilusión para esta presentación”, agregó Paredes, quien compartió en sus redes la frustración de las familias involucradas.

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