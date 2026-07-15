Universitario oficializó a Juan Manuel Requena como refuerzo para el Torneo Clausura 2026: “Garra, intensidad y carácter”

Universitario oficializó a Juan Manuel Requena como refuerzo para el Torneo Clausura 2026. Crédito: Prensa U

Universitario de Deportes confirmó la incorporación de Juan Manuel Requena como nuevo jugador del plantel profesional para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El mediocampista argentino, quien ya había arribado a Lima para cumplir con los exámenes médicos correspondientes, fue presentado oficialmente por el club ‘crema’ como una de sus principales apuestas para reforzar la zona central del campo.

A través de sus redes sociales, la institución de Ate le dio la bienvenida al futbolista destacando sus principales características dentro del terreno de juego. “Garra, intensidad y carácter. Juan Manuel Requena se une a las filas del único grande del Perú”, publicó la ‘U’ en su anuncio oficial.

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El volante llega procedente de Unión La Calera de Chile, equipo en el que disputó la última temporada y donde dejó registros que llamaron la atención del comando técnico crema. Su llegada apunta a fortalecer un mediocampo que busca mayor equilibrio, recuperación y capacidad para sostener el ritmo competitivo durante el segundo semestre del año.

Universitario resaltó las estadísticas que Requena dejó durante su paso más reciente por el fútbol chileno. Con Unión La Calera disputó 12 encuentros, en los que alcanzó un 87 % de efectividad en los pases, además de promediar 6.3 recuperaciones por partido y 6.5 duelos ganados por encuentro, con una eficacia del 63 % en ese aspecto.

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El cuadro 'crema' se impuso 2-0 con doblete de José Rivera ante el conjunto colombiano - Crédito: Universitario TV.

Estos números reflejan el perfil del jugador que incorpora el cuadro de Ate: un mediocampista con vocación defensiva, capacidad para recuperar balones y participación en la salida del equipo. Su función principal está relacionada con darle equilibrio al equipo y liberar a otros futbolistas de tareas defensivas.

El camino de Requena antes de llegar a Universitario

El nuevo refuerzo de Universitario inició su formación futbolística en las divisiones menores de Newell’s Old Boys, uno de los clubes tradicionales del fútbol argentino. Sin embargo, gran parte de su carrera profesional la construyó en diferentes equipos del ascenso de su país, donde acumuló experiencia y regularidad.

A lo largo de su trayectoria defendió las camisetas de Brown de Adrogué, Estudiantes de Caseros, San Martín de San Juan, Santamarina, San Telmo y Atlanta, clubes en los que fue consolidando su estilo como volante de recuperación.

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Su carrera también tuvo una etapa internacional. Requena dio el salto al fútbol venezolano para jugar por Deportivo Táchira, una experiencia que le permitió disputar la Copa Libertadores y sumar roce en una competencia de mayor exigencia continental.

Posteriormente continuó su recorrido fuera de Argentina con su llegada a Unión La Calera, donde tuvo su primera experiencia en la Primera División chilena. Allí logró adaptarse al ritmo del campeonato y convertirse en una pieza utilizada dentro del mediocampo del conjunto cementero.

Con experiencia en el fútbol argentino y chileno, Juan Manuel Requena reforzará la volante de Universitario. (Instagram: juanmarequena5)

La cuarta incorporación de Universitario

Con la llegada de Requena, Universitario suma una nueva pieza para afrontar el Torneo Clausura 2026 y los objetivos que tendrá durante la segunda mitad de la temporada. El argentino se convierte en el cuarto refuerzo anunciado por la institución en este mercado de pases.

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El club ‘crema’ espera que su experiencia y características le permitan convertirse rápidamente en una alternativa importante para el mediocampo. Ahora, el volante buscará adaptarse al fútbol peruano y ganarse un lugar en el equipo dirigido por Javier Rabanal.

“Con este nuevo refuerzo, Universitario incorpora una nueva variante para el mediocampo, reforzando un plantel preparado para afrontar el segundo semestre del año. ¡Bienvenido a tu nueva casa, ‘Juanma’!”, señaló el club en la presentación oficial del jugador.