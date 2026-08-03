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“Me han hecho bullying por mi tamaño”: la niña prodigio de 12 años y 1,83 metros que sueña con representar al Perú

Tiana Santa Cruz, un nuevo talento del Proyecto Nacional 2032, reveló cómo afronta los prejuicios por su estatura y contó la ilusión que mantiene de vestir la camiseta de la selección peruana de vóley

Tiana Santa Cruz, talento del Proyecto Nacional 2032, habló sobre los desafíos que afrontó por su talla y el objetivo que la impulsa a seguir creciendo en el vóley. (Video: La Cátedra Deportes)
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El vóley peruano sigue buscando nuevos talentos que puedan convertirse en las futuras figuras de la selección nacional. Una de esas promesas es Tiana Santa Cruz, joven integrante del Proyecto Nacional de Búsqueda de Talentos 2032, quien con apenas 12 años ya sorprende por sus condiciones físicas y mantiene firme el sueño de vestir algún día la camiseta del Perú.

La joven voleibolista compartió su historia en una entrevista con ‘La Cátedra Deportes’, donde contó sus primeros pasos en esta disciplina, las dificultades que afrontó por su estatura y la motivación que encuentra para seguir desarrollándose dentro de las canchas.

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Una de las principales características de Tiana es su impresionante talla para su edad. Con solo 12 años y 1,83 metros de altura, la jugadora se perfila como una de las promesas del vóley nacional, una condición que busca aprovechar para potenciar sus habilidades y crecer como deportista de la net alta.

“Tengo doce años y mido 1,83 metros. Primero estuve en una academia llamada BTC con la miss Cinthya y luego estuve en Red Alta con el profesor Armando (Martens). Después me llamaron para estar en el programa de Búsqueda de Talentos 2032”, relató la joven deportista.

Su llegada al programa impulsado por la Federación Peruana de Vóley (FPV) significó un paso importante en su formación, pues encontró un espacio donde pudo compartir con jugadoras con características similares a las suyas. “Yo quería venir aquí porque me sentía bien. Todos son de mi tamaño. En otras academias no encuentro personas de mi tamaño”, explicó.

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Proyecto 2032 está conformado por niñas que superan el 1.80 metros, con el objetivo de que se sumen a la selección peruana de vóley en un futuro.
Proyecto 2032 está conformado por niñas que superan el 1.80 metros, con el objetivo de que se sumen a la selección peruana de vóley en un futuro.

Superó las críticas por su estatura

Aunque hoy reconoce sentirse orgullosa de su talla, Tiana Santa Cruz también confesó que no siempre fue sencillo convivir con las diferencias físicas respecto a otras niñas de su edad. La joven promesa del Proyecto Nacional 2032 reveló que recibió comentarios negativos, pero aprendió a enfrentarlos y convertirlos en motivación.

Me ha pasado que me han hecho bullying por mi tamaño. Me siento orgullosa por ser alta y pues mirarle a ellas que son bajas, yo normal, les daba de su parte, yo respondo. Si me dicen algo mal, no me quedo callada”, afirmó.

La voleibolista destacó que esas experiencias no hicieron que se alejara del deporte, sino que reforzaron su deseo de continuar avanzando y demostrar su potencial dentro del vóley.

Su deseo de representar al Perú

Como parte del programa de formación de talentos, Tiana viene trabajando bajo las indicaciones del entrenador Armando Martens, quien viene enfocando sus entrenamientos en potenciar sus principales cualidades y mejorar aspectos técnicos.

El proyecto me ha recibido bien. El profesor Martens me insiste mejorar en el ataque, para pegar. En la defensa he mejorado un montón”, señaló la jugadora.

Armando Martens (vestido de negro) es el entrenador del Proyecto 2032.
Armando Martens (vestido de negro) es el entrenador del Proyecto 2032.

A su corta edad, la joven voleibolista tiene claro que todavía queda mucho camino por recorrer y que deberá seguir desarrollando sus habilidades para alcanzar sus objetivos deportivos.

Más allá de su presente como una de las nuevas promesas del vóley nacional, Tiana mantiene una meta que la motiva día a día: representar al país en una competencia internacional. Con seguridad, la jugadora dejó una promesa sobre su futuro y el compromiso que tiene con su carrera deportiva.

Soy Tiana Santa Cruz León. Prometo que llegaré a cumplir mi objetivo de representar a mi país y cumplir todas mis metas”, expresó.

Con talento, una notable estatura para su edad y una mentalidad enfocada en mejorar, Tiana Santa Cruz forma parte de una nueva generación de voleibolistas que busca llegar a lo más alto y devolverle protagonismo al Perú en el escenario internacional.

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