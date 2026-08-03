Fernando D'Alessio, ex ministro de Salud y Educación, falleció a los 82 años

La comunidad universitaria y autoridades públicas expresaron pesar por la partida del impulsor de la excelencia académica y la ética en la gestión peruana| Foto: Andina

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El vicealmirante AP(r) Fernando D’Alessio, fundador y primer director general de Centrum PUCP, falleció este 2 de agosto en Lima a los 82 años. Es recordado por su experiencia en la educación superior y el desarrollo de la gestión pública y privada en el Perú.

Durante casi dos décadas al frente de Centrum PUCP, D’Alessio consolidó un modelo académico con estándares internacionales, que posicionó a la institución en los principales rankings globales de educación de posgrado en negocios. Además, su liderazgo permitió que la escuela obtuviera tres acreditaciones internacionales y formara a miles de directivos latinoamericanos.

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Fallece Fernando D’Alessio: adiós al creador de Centrum PUCP y exministro| Foto: Andina

En 1999, junto al entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Salomón Lerner Febres, D’Alessio fundó Centrum PUCP. Desde su creación, la escuela de negocios se enfocó en la excelencia académica y la internacionalización.

Trayectoria en la Marina y la función pública

La carrera de Fernando D’Alessio se caracterizó por una marcada vocación de servicio. Como oficial de la Marina de Guerra del Perú, llegó a ocupar la Comandancia General de Operaciones Navales, posición estratégica dentro de la estructura de defensa nacional. Su experiencia militar influyó en el estilo de liderazgo y la disciplina que luego aplicaría a la gestión académica y empresarial.

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En el ámbito gubernamental, D’Alessio asumió el cargo de ministro de Salud entre 2017 y 2018, etapa en la que impulsó políticas orientadas a la modernización del sistema sanitario. Posteriormente, en 2020, fue designado ministro de Educación, tarea que le permitió trasladar su visión de excelencia formativa a la administración pública.

La formación de líderes fue uno de sus grandes aportes. Centrum PUCP se constituyó como un referente en la capacitación de ejecutivos, tanto del sector empresarial como del público, y en la formación de cuadros militares con enfoque estratégico y ético.

Producción académica y reconocimiento empresarial

Entre sus publicaciones más reconocidas figuran El proceso estratégico: un enfoque de gerencia y Liderazgo y atributos gerenciales: una visión global y estratégica, textos utilizados en programas de posgrado y que han contribuido a la profesionalización de la gestión en la región.

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El vicealmirante D’Alessio fue admirado y valorado por el sector empresarial nacional, que reconoció en él a un formador de líderes y un promotor de la excelencia.

El legado de un referente de la gestión en Perú

El impacto de Fernando D’Alessio en la educación superior y la gestión organizacional se mantiene vigente en la red de egresados de Centrum PUCP y en los profesionales que adoptaron su modelo de liderazgo.

Ruben Guevara, actual director general de la escuela, expresó: “Todo lo que es hoy Centrum PUCP tiene su firma, lleva su marca. Nuestra comunidad recoge su legado con gratitud y el compromiso de honrarlo y perpetuarlo“, según declaraciones difundidas por Andina.

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El modelo académico cimentado por D’Alessio se orientó a la internacionalización, la innovación y la ética, principios que siguen guiando a Centrum PUCP en su proyección regional. Su aporte a la gestión pública y privada, así como a la formación de líderes con visión estratégica, ha sido reconocido por diversas instituciones y organizaciones.