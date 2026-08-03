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Integrantes de Papillón responden a Mafer Portugal tras acusaciones de acoso y hostigamiento

La excompañeras de la cantante se pronunciaron en las redes sociales y dieron su versión de los hechos tras el comunicado de Mafer

Seis integrantes de un grupo musical en un escenario con luces, dos hombres y cuatro mujeres con trajes de espectáculo
Los integrantes de Papillón posan en un escenario iluminado, en el contexto de las declaraciones del grupo sobre Mafer Portugal.
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La controversia se desató luego de que Mafer Portugal anunciara su salida de la agrupación Papillón y denunciara públicamente que había sido víctima de acoso y hostigamiento por parte de algunas integrantes y familiares de estas. La respuesta de sus excompañeras no tardó y llegó a través de una transmisión en vivo en TikTok, donde ofrecieron su versión sobre los hechos que generaron el conflicto.

Durante la transmisión, una de las cantantes aseguró que la realidad era distinta a la relatada por Portugal y sostuvo que también se sintió afectada por lo sucedido. “Todo tiene límites. Las cosas fueron totalmente al revés, y lo digo por mí, yo fui una de las personas afectadas en su momento, el que no haya salido a hablar, no significa que no quiera defenderme, simplemente no me gustan los escándalos”, expresó.

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La integrante explicó que su intención no era iniciar enfrentamientos, aunque advirtió que si los familiares de Portugal seguían involucrándose, su propia familia también lo haría. “Si su familia se mete, también va a haber familia que se va a meter, así de simple. No hagas lo que no quieres que te hagan y si te gusta molestar, acepta”, añadió.

La excompañeras de la cantante se pronunciaron en las redes sociales y dieron su versión de los hechos tras el comunicado de Mafer | TikTok

En medio de la controversia, Fiorella Caballero, otra de las integrantes de Papillón, intervino para hablar sobre la convivencia dentro del grupo. Caballero sostuvo que la diferencia de edad entre ella y Portugal descartaba cualquier posibilidad de ejercer algún tipo de hostigamiento.

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“Algunos comentarios dicen que mi familia y yo la hostigamos, díganme qué poder puedo tener sobre ella si es casi siete u ocho años mayor que yo y yo soy la más chiquita de la orquesta”, manifestó.

Caballero también se refirió a la adaptación de las nuevas integrantes. “Yo sí puedo decir que, al inicio, no me refiero a ni una persona en específico, como en cualquier trabajo tienes que pagar un derecho de piso, pero es parte de”, afirmó.

Mujer con cabello oscuro y un filtro de corazón, viste una sudadera granate, con logos de TikTok e Instagram y texto superpuesto
Integrante de Papillón aborda las acusaciones de Mafer Portugal sobre acoso y hostigamiento contra de sus compañeras

El clima en redes sociales se tornó aún más tenso tras la transmisión, y los seguidores de la orquesta se mostraron divididos frente a las distintas versiones expuestas.

¿Qué dijo Mafer Portugal sobre su renuncia?

La cantante Mafer Portugal utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que dejaba la orquesta Papillón. Después de nueve meses como parte de la agrupación, explicó que la decisión tuvo como motivo principal el acoso y hostigamiento que experimentó por parte de algunas compañeras y sus familiares. Esta situación la llevó a priorizar su tranquilidad y bienestar.

En su mensaje dirigido a sus seguidores, Portugal expresó: “Me voy agradecida por la oportunidad y con la certeza de haber entregado lo mejor de mí en cada presentación. Esta decisión no fue nada fácil de tomar. Lamentablemente, sufrí acoso y hostigamiento de parte de algunas compañeras y de sus familiares, lo cual me llevó a poner como prioridad mi tranquilidad”.
Fotografía de Mafer Portugal posando y haciendo el signo de la paz, vestida de azul y dorado. A su izquierda, un comunicado oficial con texto impreso
La cantante Mafer Portugal anuncia su salida de la orquesta Papillón, alegando acoso y hostigamiento de sus compañeras.

La artista también desmintió los rumores que la vinculaban con otra agrupación como motivo de su salida. “Después de 9 meses me despido de esta gran orquesta que me abrió las puertas al mundo de la cumbia. Quiero aclarar que no me estoy yendo por otra oferta laboral como se ha venido comentando las últimas semanas”, afirmó.

La renuncia de Portugal generó diversas reacciones entre el público, que expresó respaldo tanto hacia la cantante como hacia las integrantes restantes de Papillón. El intercambio de versiones y los comentarios continúan en las redes sociales, donde el tema sigue generando debate.

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