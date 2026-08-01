Jesús Castillo se prepara para dejar Universitario: negociación en marcha con el Espérance Sportive de Túnez, histórico club de África

Jesús Castillo, dispuesto a abandonar Universitario. - Crédito: Difusión

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Jesús Castillo se encuentra a un paso de cumplir su meta principal de la temporada: marcharse de Universitario de Deportes. Desde hace un buen tiempo se conocía su disposición de hacerse un lado. Llegaron algunos sondeos de Europa y Medio Oriente, pero ningún acercamiento le llenó los ojos hasta que apareció en el camino una consulta del Espérance Sportive, que incluso ha ido más allá.

El club más grande de Túnez se ha decidido por contratar a Castillo a cualquier costo. De hecho, de acuerdo con la información preliminar del medio WinWin Sports, existe una negociación formal y directa con el entorno empresarial del futbolista para cerrar la operación, aunque en Universitario insisten en que a sus oficinas aún no ha llegado la carpeta africana que dé paso a la vía de salida.

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Universitario se alista para dejar marchar a Jesús Castillo. - Crédito: Difusión

En cualquier caso, los altos mandos de la ‘U’ no se opondrán a la salida del seleccionado nacional, quien de un tiempo a esta parte ha experimentado un desenvolvimiento declinante en cualquier escenario posible, sobre todo en la Liga 1. Lo único que esperan, eso sí, es que la oferta sea convincente, en especial desde el apartado económico, para robustecer sus arcas.

Una vez que el negocio se cierre, Castillo estará listo para despedirse de cada uno de sus compañeros en Ate, hacer sus valijas, las cuales estarán cargadas de nuevos sueños, y trasladarse pronto a Túnez, aunque la información de la website Sport Neesma apunta que en las próximas horas el futbolista estará en suelo africano para cerrar los últimos flecos de su nuevo contrato, que tendría una duración de tres periodos.

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El volante peruano se convirtió en el segundo refuerzo de la 'U' en la campaña anterior. | VIDEO: Universitario

Jesús Castillo, de más a menos

En su afán de reforzar el mediocampo con mayor músculo, Universitario se lanzó al mercado por una incorporación que, al principio, dejó algunas dudas. Por petición expresa de Jorge Fossati, arquitecto del tricampeonato en Liga 1, se avanzó un acuerdo con Jesús Castillo, quien venía de un recorrido discreto en el Gil Vicente.

De forma inmediata, Castillo se ganó un sitio en el esquema del ‘Flaco’ para afrontar el Torneo Clausura 2025. A lo largo de la competición, el internacional con Perú ofreció fuerza, equilibrio y visión para complementarse a la perfección en el mediocampo. Además, hizo un tándem perfecto con Rodrigo Ureña.

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Jesús Castillo llegó a ser seguido por clubes de Grecia, México, Brasil y España. - Crédito: Universitario

Su situación, sin embargo, tomó un giro radical a partir de la salida del volante chileno. Sin su socio en la primera línea del mediocampo, Jesús Castillo sufrió un declive al tiempo que aquellas cualidades que encandilaron acabaron desapareciendo. Aun así, completó el inicio de la nueva temporada, pero sin asumir un nuevo liderazgo y sobresalir como meses atrás.

Jesús Abdallah encontró mayor tranquilidad cuando conoció que su nombre había ganado fuerza en el mercado internacional a pesar de su declive. Con su aprobación, su representante comenzó a moverse en el mercado y halló un nuevo destino con el que podrá relanzar su carrera tras un paso regular en la ‘U’, donde fue campeón nacional configurando un tricampeonato institucional.

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El pivote nacional valoró el tricampeonato y señaló que fichar por los 'cremas' fue la mejore decisión de su vida. (Video: L1 MAX)

A por la revancha extranjera

La irrupción de Jesús Castillo en Sporting Cristal llamó la atención del club portugués Gil Vicente, que formalizó una oferta de un millón de euros para concretar su fichaje. El futbolista peruano inició su recorrido en la reserva de los ‘gallos’, pero rápidamente fue promovido al plantel principal, donde vivió una etapa marcada por altibajos en cuanto a su desempeño y continuidad.

Ante la pérdida de espacio en la plantilla de Gil Vicente, Castillo optó por regresar a Perú y sumarse a Universitario, buscando recuperar minutos y protagonismo en el fútbol local.

Jesús Castillo cuenta con una gran capacidad para defender en la primera línea del mediocampo. - Crédito: IMAGO

Actualmente, el mediocampista afronta una nueva posibilidad de emigrar, tras recibir una propuesta del Espérance Sportive, el club más grande de Túnez y de los más tradicionales de África.

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La oferta del club africano constituye la primera oportunidad de Jesús Castillo para jugar en el continente, donde tendría asegurada la titularidad, mayor regularidad competitiva y la opción de buscar una revancha personal en el extranjero, consolidando así su carrera fuera de Perú.