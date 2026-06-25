Jesús Castillo dejaría Universitario tras interés de Europa y la directiva ya busca su reemplazo: “Tiene que ser venta y no préstamo”

El mercado de pases sigue generando movimiento en Universitario de Deportes, que ya aseguró los fichajes de Jordan Guivin, Gianluca Lapadula y Adrián Quiroz para reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura 2026. Sin embargo, al mismo tiempo que llegan refuerzos, la posibilidad de salidas importantes se mantiene latente. El club ‘crema’ vive días de negociaciones y expectativas: Alex Valera es seguido de cerca por América de Cali, mientras que Jairo Concha estuvo en la órbita de Independiente del Valle. Ahora, otra figura podría sumarse a la lista de posibles transferencias.
El periodista deportivo Gustavo Peralta informó en el programa de YouTube, Modo Fútbol, que Jesús Castillo tiene opciones concretas de emigrar al extranjero en los próximos días. Según Peralta, el cuerpo técnico liderado por Héctor Cúper ya estaba al tanto de que alguna baja podría concretarse durante el mercado, aunque hasta la semana pasada el escenario parecía más estable. “Jesús Castillo tiene una posibilidad de irse a otro club del extranjero y en la ‘U’ esto ha crecido ayer por la tarde-noche”, explicó.
PUBLICIDAD
El comunicador agregó que la directiva ‘merengue’ fue clara desde el inicio con el entorno del volante peruano, quien ve con buenos ojos esta opción del exterior: cualquier salida solo se contemplaría en condición de venta, descartando la opción de préstamo.
El técnico argentino considera a Jesús Castillo un jugador fundamental, pero entiende que el club debe analizar lo mejor para todas las partes. “Claramente Cúper no quisiera que se vaya porque entiendo que es un jugador que le gusta, pero está ahí. Si se da la chance más tarde o mañana, es una cuestión que puede avanzar”, sostuvo Peralta.
PUBLICIDAD
La información fue complementada por el periodista Kevin Pacheco en el programa Fútbol Satélite, donde aseguró que no se trata de una sola oferta, sino de al menos dos propuestas formales provenientes de clubes de Europa.
Universitario analiza opciones para ‘6′ extranjero
Ante el posible traspaso de Jesús Castillo, Universitario ya ha tomado recaudos para no quedar debilitado en la zona de marca. Según Peralta, “por esa razón, la ‘U’ se ha resguardado y contrató, sin tener las mismas características, a Adrián Quiroz y Jordan Guivin, y va a llegar el ‘6′ extranjero”.
La búsqueda del ‘6’ extranjero sigue abierta. “Eso tiene que definirse. Entiendo que la ‘U’ se dio unas horas más para analizar algunos perfiles más que habían llegado. Lo de William Carvalho no avanzó, lo de Rolón sigue en la mesa y que tiene el visto bueno del comando técnico, pero esto no es definitivo”, explicó el periodista.
PUBLICIDAD
Antonio García Pye sobre posible salida de Jesús Castillo de Universitario
El gerente deportivo de Universitario, Antonio García Pye, confirmó el escenario de incertidumbre pero también de previsión. “Si Jesús se va, tiene algunas propuestas de afuera, hay que buscar un ‘6’. Está encaminado, vamos a ver qué es lo que pasa pero es lo más probable. Es un tema que está en proceso, es una posibilidad grande y por lo tanto hay que protegernos, es un puesto que el técnico ha pedido reforzar”, sostuvo en diálogo con Juego en Corto.
El directivo aclaró que la llegada de un nuevo mediocampista no necesariamente implica reemplazar a Castillo, sino sumar variantes en una zona clave. “No se trata de un reemplazante para Castillo. Se quede o no se quede, puede ser un complemento para él, es un puesto en el que queremos más alternativas. Lo más urgente en este momento es buscar un ‘6’; pero pasamos por dificultades que, a estas alturas del año, un buen jugador suele estar ocupado. ¿Pagar cláusula de salida? Eso no siempre es fácil y conversar con un jugador del extranjero y cambiarle la vida de pronto es complicado”, precisó.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Alianza Lima vs Deportivo Cali: fecha del amistoso con el regreso de Pedro Gallese a Matute
El guardameta de la selección peruana tendrá como rival al conjunto ‘blanquiazul’, equipo en el que militó durante la temporada 2019. Aquí los detalles sobre este partido
Héctor Cúper rechaza la salida de Alex Valera de Universitario y apunta a más fichajes: “Él no pidió a Gianluca Lapadula”
El estratega argentino busca incorporar un delantero adicional y mantiene conversaciones con la directiva de la ‘U’ para reforzar otras posiciones del plantel, con el objetivo de competir por el tetracampeonato nacional
Alianza Lima concretó su primer ‘fichaje’ para el Torneo Clausura 2026: Pablo Guede se refuerza para conseguir el título nacional
El técnico argentino no quiere disputar los ‘playoffs’ e irá con todo por el segundo semestre. Conoce quién es su nueva incorporación
A qué hora juega Ecuador vs Alemania HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026
La escuadra ‘tricolor’ enfrenta la necesidad de imponerse ante el líder de su grupo para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. Sus posibilidades dependerán además del Costa de Marfil vs Curazao. A continuación, los detalles del encuentro
Programación de la fecha 3 del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA
Se inicia la tercera jornada que definirá a los clasificados a los dieciseisavos: México, Francia, Noruega, Estados Unidos, Alemania, y Argentina aseguraron su pase
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD