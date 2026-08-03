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Cancillería recibe a 10 ciudadanos peruanos desde Venezuela y anuncia que seguirán las expulsiones de criminales extranjeros

Acto oficial tuvo la presencia de la presidenta Keiko Fujimori durante unos instantes antes de su viaje a la región Piura

Cancillería recibe a 10 ciudadanos peruanos desde Venezuela y anuncia que seguirán las expulsiones de criminales extranjeros. (Foto: Latina)
Cancillería recibe a 10 ciudadanos peruanos desde Venezuela y anuncia que seguirán las expulsiones de criminales extranjeros. (Foto: Latina)
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El canciller Carlos Espá presentó a 10 ciudadanos peruanos que llegaron al país desde Venezuela en un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) luego de ser afectados por el sismo ocurrido en el país vecino el pasado 24 de junio. Los compatriotas llegaron en el mismo vuelo que había sido utilizado un día antes para expulsar a tres criminales extranjeros.

El acto oficial contó con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori, que recibió a los ciudadanos peruanos por unos minutos antes de partir a la región Piura para seguir con sus actividades. El canciller Carlos Espá y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se pronunciaron sobre el operativo y afirmaron que los actos de expulsión se mantendrán.

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No hay información sobre peruanos afectados

Durante su contacto con la prensa, el canciller Espá indicó que no contaba con una cifra exacta de ciudadanos peruanos que fueron afectados por el sismo de Venezuela. Según el ministro, los servicios consulares “recién se han abierto hace apenas una semana” y que ese equipo está trabajando para ubicar a peruanos que puedan requerir ayuda.

Consultado por la prensa sobre qué asistencia recibirán quienes acaban de llegar, el canciller describió una ayuda inicial acotada. Indicó que lo primero fue facilitar “rápidamente el transporte” para permitir el reencuentro con sus familias y sostuvo que el Estado quedará atento a otras necesidades que puedan surgir.

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Gobierno dispone vuelo FAP para repatriar connacionales afectados por terremoto en Venezuela. (Foto: Cancillería)
Gobierno dispone vuelo FAP para repatriar connacionales afectados por terremoto en Venezuela. (Foto: Cancillería)

Ante preguntas sobre un respaldo más amplio a peruanos que regresan después de muchos años en Venezuela, Espá dijo que el Gobierno está en su primera semana y que la prioridad será facilitar retornos, documentos y trámites. “Caso por caso, cuando se trate de situaciones humanitarias realmente graves, estaremos siempre atentos para poder atenderlas”, señaló.

Expulsiones seguirán realizándose

Respecto a la expulsión de los criminales extranjeros durante la tarde del domingo, Espá también aseguró que “esto es solamente el inicio de la expulsión de todos estos criminales que no vienen al Perú para trabajar, sino que vienen al Perú para contribuir a esta ola criminal de extorsiones contra los peruanos”.

También contestó a quienes, según dijo, plantean en redes sociales que los expulsados podrían volver de inmediato al país. Sostuvo que eso no ocurrirá porque “estas personas están requisitoriadas”, fueron entregadas a las autoridades venezolanas y deberán responder por delitos cometidos también allí.

El procedimiento contó con la participación de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa. // Video: Canal N

El titular de la Cancillería explicó que los tres expulsados “ya están en una lista” en el Perú y que, si regresan, “volverán a ser arrestadas, no van a poder caminar libremente”.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, también aseguró que estas medidas se mantendrán en un intento por reforzar el control territorial. Según él, una “parte integral de la política de seguridad” es tener “control estricto de nuestras fronteras, que es donde comienza la soberanía nacional, y evitar que estas lacras criminales infecten nuevamente nuestro país”.

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