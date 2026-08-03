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Tabla final de la Copa Federación Sub 17 de Vóley: posición de Perú y las demás selecciones tras cuadrangular en Lima

Tras tres jornadas de intensa competencia en el Coliseo Eduardo Dibós, el certamen culminó con una clasificación que reflejó el rendimiento de Perú, Corea del Sur, España y República Dominicana

Perú cerró la Copa Federación Sub 17 de Vóley con una derrota ante Corea del Sur.
Perú cerró la Copa Federación Sub 17 de Vóley con una derrota ante Corea del Sur. Crédito: FPV
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La Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 llegó a su fin en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima tras tres jornadas de intensa competencia entre Perú, España, Corea del Sur y República Dominicana. El certamen amistoso sirvió como el último examen internacional para los cuatro equipos antes de afrontar el Mundial Sub 17.

A lo largo del torneo se disputaron seis encuentros de alta exigencia que permitieron a los comandos técnicos evaluar el rendimiento de sus planteles frente a rivales de diferentes estilos. Con la jornada final completada, quedó definida la tabla de posiciones y cada delegación sacó importantes conclusiones de cara a la cita mundialista.

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Tabla de posiciones final de la Copa Federación Sub 17 de Vóley

Luego de seis encuentros, República Dominicana se quedó con el primer lugar de la clasificación gracias a sus dos victorias, mientras que España terminó en el segundo puesto. Corea del Sur, vigente campeón asiático, finalizó tercero y Perú cerró su participación en la cuarta casilla, aunque el certamen dejó importantes conclusiones para el combinado nacional de cara a la próxima cita mundialista.

  1. República Dominicana - 2 victorias y 1 derrota - 6 puntos
  2. España - 2 victorias y 1 derrota - 4 puntos
  3. Corea del Sur - 1 victoria y 2 derrotas - 5 puntos
  4. Perú - 1 victoria y 2 derrotas - 3 puntos
Tabla de posiciones final de la Copa Federación Sub 17 de Vóley.
Tabla de posiciones final de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. Crédito: Dosis de Voleibol

Todos los resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley

La Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 se desarrolló del 31 de julio al 2 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós, donde Perú, España, Corea del Sur y República Dominicana disputaron seis encuentros de alta exigencia como parte de su preparación para el Mundial. A continuación, revisa todos los resultados que dejó el cuadrangular amistoso en Lima:

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Viernes 31 de julio

  • España 3-2 Corea del Sur (25-19,25-22, 22-25,19-25 y 15-11)
  • Perú 3-2 República Dominicana  (23-25, 15-25, 28-26, 25-22 y 15-10)

Sábado 1 de agosto

  • República Dominicana 3-2 Corea del Sur (16-25, 25-14, 25-22, 21-25 y 15-13)
  • Perú 2-3 España (25-20, 17-25, 25-19, 19-25, 15-10)

Domingo 2 de agosto

  • República Dominicana 3-0 España (25-20, 25-23 y 25-23)
  • Perú 0-3 Corea del Sur (14-25, 17-25 y 17-25)
La Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 se disputó en el Coliseo Eduardo Dibós. Crédito: FPV
La Federación Peruana de Vóleibol hizo entrega de placas recordatorias a cada delegación para agradecerles su participación en el cuadrangular. Crédito: FPV

Perú sacó conclusiones antes del Mundial de Chile

Más allá de la ubicación final en la tabla, la selección peruana cumplió con uno de los principales objetivos del certamen: sumar rodaje internacional frente a rivales de alto nivel antes del Mundial Sub 17 de Chile. El equipo nacional dejó pasajes de buen voleibol a lo largo del cuadrangular, especialmente en el triunfo sobre República Dominicana, donde logró remontar un 0-2 en sets para quedarse con la victoria, y en el ajustado encuentro frente a España, que se definió en cinco parciales.

Si bien el cierre del torneo estuvo marcado por la derrota en sets corridos ante Corea del Sur, vigente campeón asiático, el comando técnico encabezado por Marcello Bencardino pudo identificar fortalezas y aspectos por corregir. La competencia permitió evaluar el desempeño del plantel en diferentes escenarios de juego, medir la respuesta de las voleibolistas ante la presión y analizar el funcionamiento colectivo frente a escuadras con estilos distintos.

Con el cuadrangular ya finalizado, Perú pondrá la mira en el Mundial Sub 17, que comenzará este fin de semana. El cuerpo técnico aprovechará las conclusiones obtenidas en Lima para realizar los últimos ajustes tácticos y definir los detalles finales del equipo, con la expectativa de llegar en las mejores condiciones y competir de igual a igual frente a las principales potencias del voleibol juvenil.

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