Pablo Guede rechazó denuncia penal de socios de Alianza Lima contra árbitros de Liga 1: “Esto es un juego, acá nos equivocamos todos”

El técnico argentino habló del arbitraje peruano y de la postura de algunos accionistas 'blanquiazules'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

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La controversia por el arbitraje en el duelo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos impulsó un reclamo formal contra la CONAR por parte del club ‘blanquiazul’. El motivo: un penal no sancionado por un codazo contra Jairo Vélez que alteró el ánimo de los hinchas y encendió la discusión en la esfera institucional.

Aunque un grupo de socios de la institución decidió presentar una denuncia penal contra el árbitro Augusto Menéndez, así como contra directivos de la CONAR y la FPF, la directiva principal ‘aliancista’ optó por una vía menos confrontativa.

En este contexto de alta tensión, el técnico Pablo Guede decidió marcar distancia y expresó su desacuerdo con la judicialización de un error arbitral. “Yo no hablo de los árbitros. ¿Denuncia penal a árbitros? Lo vi, me lo dijeron. Nosotros ahí no tenemos nada que ver”, dijo en el programa Al Límite.

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Para el DT argentino, llevar a la justicia penal una decisión errónea dentro del campo representa una exageración. El entrenador remarcó que el fútbol es un ámbito en el que todos pueden equivocarse y que los errores, incluidos los arbitrales, forman parte inherente del juego. A su juicio, “denunciar al presidente de la Federación, al presidente de árbitros” por un fallo puntual no tiene justificación.

Alianza Lima y su firme comunicado tras la actuación del árbitro Augusto Menéndez en el duelo ante Comerciantes Unidos. Crédito: X Alianza Lima.

La posición de Pablo Guede ante la denuncia penal

Pablo Guede fue enfático al explicar que no comparte la lógica de criminalizar los errores arbitrales. “No estoy de acuerdo. Esto es un juego donde acá nos equivocamos todos”, argumentó, resaltando que tanto jugadores, técnicos, periodistas y árbitros están expuestos al error por la naturaleza dinámica del deporte.

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El entrenador ‘gaucho’ insistió en que, tras revisar la jugada del penal polémico, se sintió satisfecho de que ni él ni sus dirigidos hayan caído en la confrontación. “Me puse contento de haber declarado lo que declaré, de haber declarado ‘Franquito’ como declaró, con una altura, y Fernando Gaibor también con una altura”, explicó, añadiendo que la actitud del plantel y la directiva fue de respeto y no de enfrentamiento.

Asimismo, Guede señaló que involucrar a personas ajenas en una denuncia de este tipo, más allá del error puntual, desvirtúa el sentido del fútbol. “Me pareció una exageración de meter a gente que no tiene nada que ver con el tema de un error puntual de una jugada”, reflexionó.

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El DT de 51 años fue más allá y puso en valor la humanidad de todos los actores del fútbol. “Son seres humanos, que se van a equivocar, se van a seguir equivocando, como yo me equivoco en los planteamientos, me equivoco en los cambios, ustedes se equivocan en los comentarios, todos nos equivocamos. ¿Por qué? Porque es fútbol”, afirmó.

El atacante ecuatoriano-peruano habló del penal no cobrado en Cutervo. (Video: Jax Latin Media)

Guede Barriero recordó la dificultad de arbitrar incluso en los partidos de entrenamiento. “Cuando yo me pongo de árbitro, a mí me put...n de los dos lados, es insoportable. Se aprenden primero las reglas antes del trabajo que tienen que hacer”, relató.

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Sobre la introducción del VAR, Pablo Guede consideró que la herramienta facilita la labor de los árbitros y permite corregir errores, aunque recalcó que el club prefirió dialogar directamente con los responsables arbitrales. “Lo bueno que el club habló con ellos, reconocen el error que cometieron y ¿qué vas a decir? De ahí para adelante, ya está”, concluyó, sugiriendo que el episodio debe cerrarse y mirar hacia el futuro.

La postura de Paolo Guerrero sobre el criticado arbitraje peruano

Por otro lado, Paolo Guerrero también eligió un discurso conciliador ante la controversia al considerar que los árbitros “están haciendo su trabajo lo mejor que pueden” y llamó a la comprensión: “Sabemos que a veces hay errores humanos que son normales, pero yo creo que tratan de hacer lo mejor”.

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En declaraciones públicas, el ‘Depredador’ reafirmó que la posición del plantel es de apoyo a los árbitros. “Todo el apoyo a los árbitros para que puedan ejecutar un buen trabajo. Yo creo que esa es la idea de parte nuestra, de parte de Alianza Lima, y creo que tienen nuestro apoyo”, afirmó el veterano artillero.