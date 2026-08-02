Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El emotivo descargo de Santiago González, entre lágrimas, tras su gol con Sporting Cristal ante Juan Pablo II: “Jugué lesionado muchos partidos”

El extremo argentino, que fue la figura del partido al anotar un gol y brindar una asistencia, se pronunció por su presente en el cuadro ‘celeste’ y de lo que se le viene

El jugador del partido, Santiago González, analiza la victoria de su equipo y se emociona hasta las lágrimas al recordar el esfuerzo realizado para volver a su nivel después de jugar lesionado. - Liga 1
Guardar

Sporting Cristal recuperó la sonrisa en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tras vencer como local a Juan Pablo II por 2-0 en la tercera jornada. El resultado significó alivio para los ‘celestes’, que venían de una derrota ante Melgar y necesitaban volver a sumar de a tres para sostener sus aspiraciones de conquistar el segundo certamen del año.

En el campo, Santiago González fue protagonista absoluto al participar en ambos goles. Tras el pitazo final, el atacante argentino brindó declaraciones marcadas por la emoción y la sinceridad, reconociendo el difícil tramo personal que atravesó en los últimos meses. “Muy contento por el gol, pero más que nada por el rendimiento del equipo. Creo que hicimos un gran partido”, expresó en primera instancia para L1 MAX. El ‘Santi’ destacó que, tras el primer tanto, el equipo tuvo un leve retroceso, pero resaltó la personalidad del grupo y la entrega colectiva que permitió asegurar la victoria.

PUBLICIDAD

Luego de varias semanas sin anotar, el reencuentro con el gol tuvo un sabor especial para el extremo: “Sí, la verdad que fue un desahogo porque he venido con lesiones, no me he podido recuperar bien. Fue un desahogo muy grande, pero muy contento porque volví al gol”, reconoció.

González fue más allá al mostrar sus lágrimas: “La verdad que me he esforzado mucho para volver a estar. He jugado lesionado muchos partidos también. Así que creo que esto es un premio al esfuerzo”.

El emotivo descargo de Santiago González, entre lágrimas, tras su gol con Sporting Cristal ante Juan Pablo II. - captura: L1 MAX
El emotivo descargo de Santiago González, entre lágrimas, tras su gol con Sporting Cristal ante Juan Pablo II. - captura: L1 MAX

El reencuentro con la red tuvo lugar después de más de tres meses. El último gol de Santiago González con Sporting Cristal había sido el 28 de abril en la victoria por 2-0 sobre Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores. Asimismo, su anterior asistencia databa del 22 de ese mes, en la caída por 4-1 ante Atlético Grau durante el Torneo Apertura.

PUBLICIDAD

El gol de Santiago González ante Juan Pablo II

La actuación de Santiago González ante Juan Pablo II fue determinante desde el arranque. Primero, asistió a Hernán Barcos para abrir la cuenta y luego amplió la ventaja con una definición precisa tras eludir al portero Matías Vega que selló el 2-0 definitivo.

Justamente, el duelo frente al elenco de Chongoyape también cortó una racha negativa para el equipo ‘rimense’, que necesitaba la victoria para no perderle pisada a los líderes del Torneo Clausura. El ‘Santi’ se convirtió así en la figura de la noche, no solo por su aporte en el marcador, sino también por su liderazgo en un momento de máxima presión.

Revive el emocionante contragolpe y la definición de Santiago González para marcar el segundo gol de Sporting Cristal. Una jugada llena de velocidad y precisión que desató la euforia en el estadio. - Liga 1

El porvenir de Sporting Cristal

Tras la eliminación reciente en la Copa Sudamericana, Sporting Cristal ha decidido enfocar todos sus esfuerzos en la conquista del Torneo Clausura y en la búsqueda del título nacional, un trofeo que no levanta desde el año 2020. La dirigencia y el cuerpo técnico de Roberto Mosquera tienen claro que no hay margen de error y que cada punto será determinante en la recta final del año.

En este contexto, Santiago González se perfila como pieza central en la ofensiva ‘bajopontina’. Su historial reciente lo respalda: en la temporada 2024, el atacante registró 14 goles y 21 asistencias, cifras que lo consolidaron como uno de los mejores jugadores de la Liga 1. La expectativa es que logre replicar ese rendimiento en la etapa decisiva del Clausura.

La consigna en el plantel pasa también por mejorar la ubicación en la tabla acumulada, ya que el mal cierre en el Torneo Apertura obligó a la directiva a reforzar el equipo con tres incorporaciones y a buscar un volante central tras la salida de Gustavo Cazonatti. El objetivo es claro: volver a pelear el campeonato hasta el último partido.

Temas Relacionados

Santiago GonzálezSporting CristalJuan Pablo IILiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Corea del Sur EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

El equipo de Marcello Bencardino asume su último desafío antes de viajar a Chile para disputar el Mundial de la categoría. Sigue todas las incidencias del encuentro

Perú vs Corea del Sur EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Dónde ver Perú vs Corea del Sur HOY: canal TV del partido de la ‘bicolor’ por fecha 3 de la Copa Federación Sub 17 de vóley 2026

La selección peruana enfrentará a su rival surcoreano en su último partido de preparación rumbo al Mundial de la categoría. Revisa los detalles de la transmisión del encuentro

Dónde ver Perú vs Corea del Sur HOY: canal TV del partido de la ‘bicolor’ por fecha 3 de la Copa Federación Sub 17 de vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Corea del Sur: duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana afrontará su último amistoso de preparación frente al combinado asiático antes de viajar al Mundial de Chile. Revisa el horario y toda la información del encuentro

A qué hora juega Perú vs Corea del Sur: duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Golazo de Hernán Barcos y emotiva celebración en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

El ‘Pirata’ abrió el marcador con una impecable definición dentro del área y y no pudo contener las lágrimas durante su festejo en el estadio Alberto Gallardo

Golazo de Hernán Barcos y emotiva celebración en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Juan Pablo II 2-0: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Con las anotaciones de Hernán Barcos y Santiago González, el elenco ‘cervecero’ superó al cuadro de Chongoyape en el estadio Alberto Gallardo y empieza a escalar posiciones en la tabla

Sporting Cristal vs Juan Pablo II 2-0: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori EN VIVO HOY domingo 2 de agosto: Consejo de ministros no evaluará borrador para pedido de facultades

Keiko Fujimori EN VIVO HOY domingo 2 de agosto: Consejo de ministros no evaluará borrador para pedido de facultades

Consejo de ministros no debatirán hoy el pedido de facultades al Congreso: “No están las condiciones para la aprobación”

Ministro de Cultura afirma que el LUM no cerrará en su gestión y que “se acabaron los privilegios de una manera única de pensar”

Eliane Karp pide a Keiko Fujimori gracia presidencial para Alejandro Toledo: “Que se acuerde justamente de lo que pasó con su papá”

Nombran al exedecán de Alberto Fujimori como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Thamara Gómez denuncia extorsión: detonan un explosivo en su vivienda en Sullana y le exigen pago de 50 mil soles

Thamara Gómez denuncia extorsión: detonan un explosivo en su vivienda en Sullana y le exigen pago de 50 mil soles

Roro, influencer española, enfrenta acusaciones de xenofobia luego de que le preguntaran si era peruana: “Nunca”

Magaly Medina publica indirecta después de que Jefferson Farfán confirmara pago de reparación civil: “Favor de no molestar”

Edwin Guerrero explica cómo y por qué retuvieron los instrumentos de Corazón Serrano en EE. UU.

Cati Caballero revela que se convertirá en abuela por primera vez a los 45 años: “Todavía me cuesta decirlo”

DEPORTES

Perú vs Corea del Sur EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs Corea del Sur EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Dónde ver Perú vs Corea del Sur HOY: canal TV del partido de la ‘bicolor’ por fecha 3 de la Copa Federación Sub 17 de vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Corea del Sur: duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Golazo de Hernán Barcos y emotiva celebración en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Juan Pablo II 2-0: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026