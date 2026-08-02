El emotivo descargo de Santiago González, entre lágrimas, tras su gol con Sporting Cristal ante Juan Pablo II: “Jugué lesionado muchos partidos”

El jugador del partido, Santiago González, analiza la victoria de su equipo y se emociona hasta las lágrimas al recordar el esfuerzo realizado para volver a su nivel después de jugar lesionado. - Liga 1

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Sporting Cristal recuperó la sonrisa en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tras vencer como local a Juan Pablo II por 2-0 en la tercera jornada. El resultado significó alivio para los ‘celestes’, que venían de una derrota ante Melgar y necesitaban volver a sumar de a tres para sostener sus aspiraciones de conquistar el segundo certamen del año.

En el campo, Santiago González fue protagonista absoluto al participar en ambos goles. Tras el pitazo final, el atacante argentino brindó declaraciones marcadas por la emoción y la sinceridad, reconociendo el difícil tramo personal que atravesó en los últimos meses. “Muy contento por el gol, pero más que nada por el rendimiento del equipo. Creo que hicimos un gran partido”, expresó en primera instancia para L1 MAX. El ‘Santi’ destacó que, tras el primer tanto, el equipo tuvo un leve retroceso, pero resaltó la personalidad del grupo y la entrega colectiva que permitió asegurar la victoria.

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Luego de varias semanas sin anotar, el reencuentro con el gol tuvo un sabor especial para el extremo: “Sí, la verdad que fue un desahogo porque he venido con lesiones, no me he podido recuperar bien. Fue un desahogo muy grande, pero muy contento porque volví al gol”, reconoció.

González fue más allá al mostrar sus lágrimas: “La verdad que me he esforzado mucho para volver a estar. He jugado lesionado muchos partidos también. Así que creo que esto es un premio al esfuerzo”.

El emotivo descargo de Santiago González, entre lágrimas, tras su gol con Sporting Cristal ante Juan Pablo II. - captura: L1 MAX

El reencuentro con la red tuvo lugar después de más de tres meses. El último gol de Santiago González con Sporting Cristal había sido el 28 de abril en la victoria por 2-0 sobre Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores. Asimismo, su anterior asistencia databa del 22 de ese mes, en la caída por 4-1 ante Atlético Grau durante el Torneo Apertura.

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El gol de Santiago González ante Juan Pablo II

La actuación de Santiago González ante Juan Pablo II fue determinante desde el arranque. Primero, asistió a Hernán Barcos para abrir la cuenta y luego amplió la ventaja con una definición precisa tras eludir al portero Matías Vega que selló el 2-0 definitivo.

Justamente, el duelo frente al elenco de Chongoyape también cortó una racha negativa para el equipo ‘rimense’, que necesitaba la victoria para no perderle pisada a los líderes del Torneo Clausura. El ‘Santi’ se convirtió así en la figura de la noche, no solo por su aporte en el marcador, sino también por su liderazgo en un momento de máxima presión.

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Revive el emocionante contragolpe y la definición de Santiago González para marcar el segundo gol de Sporting Cristal. Una jugada llena de velocidad y precisión que desató la euforia en el estadio. - Liga 1

El porvenir de Sporting Cristal

Tras la eliminación reciente en la Copa Sudamericana, Sporting Cristal ha decidido enfocar todos sus esfuerzos en la conquista del Torneo Clausura y en la búsqueda del título nacional, un trofeo que no levanta desde el año 2020. La dirigencia y el cuerpo técnico de Roberto Mosquera tienen claro que no hay margen de error y que cada punto será determinante en la recta final del año.

En este contexto, Santiago González se perfila como pieza central en la ofensiva ‘bajopontina’. Su historial reciente lo respalda: en la temporada 2024, el atacante registró 14 goles y 21 asistencias, cifras que lo consolidaron como uno de los mejores jugadores de la Liga 1. La expectativa es que logre replicar ese rendimiento en la etapa decisiva del Clausura.

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La consigna en el plantel pasa también por mejorar la ubicación en la tabla acumulada, ya que el mal cierre en el Torneo Apertura obligó a la directiva a reforzar el equipo con tres incorporaciones y a buscar un volante central tras la salida de Gustavo Cazonatti. El objetivo es claro: volver a pelear el campeonato hasta el último partido.