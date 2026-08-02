A qué hora juega Universitario vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Cienciano HOY: partido por fecha 3 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

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El Torneo Clausura 2026 continúa con un calendario exigente y este fin de semana ofrecerá uno de los encuentros más esperados de la tercera jornada. Universitario de Deportes afrontará una complicada visita a la ciudad del Cusco para enfrentar a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, un escenario donde la altura suele convertirse en un factor determinante. El compromiso pondrá frente a frente a un conjunto con puntaje perfecto en las dos primeras jornadas, y a un elenco ‘imperial’ que llega fortalecido tras su histórica clasificación internacional y con la necesidad de empezar a sumar en la Liga 1.

A qué hora juega Universitario vs Cienciano por Torneo Clausura 2026

Universitario y Cienciano se enfrentarán hoy, domingo 2 de agosto, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un duelo correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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El pitazo inicial está programado para las 18:30 horas de Perú. Estos son los horarios en otros países de Sudamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 18:30 horas

Bolivia y Venezuela: 19:30 horas

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 20:30 horas

Se espera un importante marco de público en el recinto cusqueño, donde Cienciano intentará hacerse fuerte como local frente al vigente campeón del fútbol peruano.

Universitario vs Cienciano: día, hora y dónde ver partido por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Canal TV del Universitario vs Cienciano por Torneo Clausura 2026

El compromiso entre Universitario y Cienciano será transmitido por L1 MAX, señal oficial de la Liga 1 y disponible en los principales operadores de televisión por suscripción del país, entre ellos Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra.

Los aficionados que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante Liga 1 Play, plataforma de streaming que ofrece el campeonato a través de una suscripción mensual desde S/ 22,99.

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Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del encuentro con la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas, las declaraciones de los protagonistas y todas las incidencias desde el estadio Garcilaso de la Vega.

Cienciano se enfrenta a Universitario por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Liga 1 / José Manuel Chávez

¿Cómo llega Universitario?

Universitario atraviesa un gran momento en el inicio del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Héctor Cúper es uno de los líderes del certamen tras sumar dos victorias consecutivas y buscará prolongar ese rendimiento en una de las plazas más complicadas del campeonato.

En la primera jornada, los ‘cremas’ derrotaron por 2-1 a ADT en Tarma con goles de Álex Valera y Lisandro Alzugaray, resultado que confirmó su fortaleza como visitante. Posteriormente, en el estadio Monumental, volvieron a quedarse con los tres puntos al vencer por 1-0 a Cusco FC gracias a un agónico tanto de Gianluca Lapadula, quien continúa ganándose el cariño de la hinchada.

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En un final de infarto, Universitario se llevó la victoria gracias a su flamante fichaje. Gianluca Lapadula marcó el 2-1 definitivo frente a Cusco FC en tiempo añadido, desatando la euforia de los hinchas.

¿Cómo llega Cienciano?

El panorama de Cienciano es completamente distinto entre el torneo local y el ámbito internacional. En la Liga 1 todavía no ha podido sumar puntos y acumula dos derrotas consecutivas, por lo que necesita reaccionar cuanto antes para no perder terreno en la lucha por el Clausura.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo afrontará este compromiso con un importante impulso anímico luego de protagonizar una de las noches más memorables de su historia reciente. El cuadro cusqueño remontó el 0-2 sufrido en la ida frente a Lanús y goleó 4-0 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana 2026.

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La figura del encuentro fue Carlos Garcés, autor de un doblete que encaminó la clasificación, mientras que Alejandro Hohberg también brilló con dos anotaciones para sellar una remontada histórica. Cienciano mostró una versión muy agresiva desde el inicio, aprovechó los espacios que dejó el conjunto argentino y sostuvo la ventaja con una sólida actuación defensiva y oportunas intervenciones de su arquero cuando Lanús intentó reaccionar.

Análisis de la dolorosa caída de Lanús en la Copa Sudamericana. El equipo 'Granate' no pudo superar las condiciones de la altura en Cusco y fue goleado 4-0 por Cienciano, quedando eliminado del torneo | ESPN