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La primera ministra Giorgia Meloni expresa su pesar por las víctimas italianas en la tragedia aérea en Nasca

La jefa de gobierno difundió un mensaje en la madrugada del 2 de agosto, dirigido a los familiares, tras confirmarse que siete personas de su país murieron en el siniestro ocurrido en Nasca

Giorgia Meloni expresó su pesar por el accidente aéreo en Perú en el que murieron siete ciudadanos italianos.
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“Profundo pesar por el trágico accidente aéreo ocurrido en Perú, en el que también perdieron la vida siete ciudadanos italianos”, expresó la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tras conocerse la caída de una avioneta turística en la provincia de Nasca, en Perú.

El mensaje, difundido en la madrugada del domingo 2 de agosto en redes sociales, marcó la reacción oficial del gobierno italiano ante la tragedia que dejó un saldo de trece fallecidos, de los cuales siete eran ciudadanos de ese país europeo.

La declaración de Meloni se dirigió especialmente a los familiares de los fallecidos. “A sus seres queridos dirijo, en nombre del Gobierno italiano y en el mío propio, la más sincera cercanía en este momento de inmenso dolor”, publicó la jefa de gobierno. El pronunciamiento de Meloni colocó el foco internacional sobre la magnitud del accidente y la afectación a la comunidad italiana.

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Giorgia Meloni expresó su pesar por el accidente aéreo en Perú en el que murieron siete ciudadanos italianos. (REUTERS/Manon Cruz)
Giorgia Meloni expresó su pesar por el accidente aéreo en Perú en el que murieron siete ciudadanos italianos. (REUTERS/Manon Cruz)

Detalles del accidente

Según información difundida por RPP Noticias, la tragedia se registró el sábado 1 de agosto, cuando una avioneta de la empresa Aerodiana cayó en el sector de Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca, región Ica. La Municipalidad Provincial de Nasca confirmó que la aeronave siniestrada había partido del aeropuerto de Pisco para realizar un vuelo turístico sobre las reconocidas Líneas de Nasca.

En la aeronave viajaban trece personas, entre ellas once turistas extranjeros y dos tripulantes. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) detalló que se trataba de un vuelo comercial dedicado a sobrevolar las líneas geoglíficas. Según el reporte de RPP Noticias, “desde que se tomó conocimiento de la emergencia, la Municipalidad Provincial de Nasca, a través de las áreas competentes, brindó el apoyo correspondiente en las labores de atención y respuesta”.

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Investigación en curso

Las causas del accidente aún no han sido esclarecidas. La Municipalidad Provincial de Nasca informó que “la investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley”. Peritos especializados se desplazaron a la zona para recabar información y realizar las pesquisas técnicas necesarias.

Una persona con gorra y chaleco de Serenazgo Vista Alegre observa a un bombero que extingue un incendio en los escombros de un avión en un terreno árido
Bomberos y personal de Serenazgo Vista Alegre trabajan en el lugar del accidente de una avioneta de Aerodiana en el sector Pueblo Viejo de Nasca, Ica, Perú, donde se combatió el fuego.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Vista Alegre puntualizó que la aeronave “despegó desde el Aeropuerto de Pisco con destino a realizar un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca, no habiendo partido del Aeropuerto María Reiche Neuman de Nasca”, con el objetivo de corregir versiones inexactas que circularon tras el accidente.

La empresa Aerodiana opera vuelos turísticos sobre las emblemáticas Líneas de Nasca, un destino que cada año atrae a miles de visitantes internacionales. Según el reporte de RPP Noticias, la aeronave siniestrada formaba parte de las operaciones regulares para turistas en la región. La importancia del turismo en la zona y la presencia de viajeros extranjeros –incluidos ciudadanos italianos– incrementó la repercusión internacional del suceso.

Apoyo a los familiares

El mensaje de Giorgia Meloni se sumó a las acciones de solidaridad y acompañamiento a los familiares de las víctimas. La mandataria manifestó que “la más sincera cercanía en este momento de inmenso dolor” alcanza a todas las personas afectadas por la tragedia. La reacción oficial del gobierno italiano subrayó la gravedad del hecho y el impacto en la comunidad italiana.

Un grupo de personas, incluyendo personal policial y de emergencia, camina entre los restos quemados de una aeronave en un terreno árido con árboles secos
Piloto de avioneta que cayó en Nasca y dejó 13 muertos habría reportado una falla en pleno vuelo, revela titular de Mincetur (Foto: Agencia Andina)

De acuerdo con la información recopilada por RPP Noticias, las autoridades peruanas continuarán con el proceso de investigación para determinar las causas del accidente. La identificación de las víctimas y la coordinación con los gobiernos extranjeros forman parte de las acciones posteriores al siniestro.

La tragedia en Nasca ha generado conmoción tanto en Perú como en Italia, y ha motivado un llamado a la transparencia en la información y a la rigurosidad en el esclarecimiento de los hechos. Las autoridades locales remarcaron la importancia de evitar la difusión de datos inexactos y reiteraron que la información oficial será comunicada a medida que avance la investigación.

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