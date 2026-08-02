A qué hora juega Perú vs Corea del Sur: duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Corea del Sur por la Copa Federación Sub 17 de Vóley. (FPV)

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Se viene la última fecha la Copa Federación Sub 17 de Vóley, torneo que reunió a Perú, España, Corea del Sur y República Dominicana en Lima como preparación rumbo al Mundial de la categoría en Chile, que se jugará desde el próximo jueves 6 al 16 de agosto.

La selección peruana Sub 17 cerrará su etapa de acondicionamiento frente Corea del Sur en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja. El equipo de Marcello Bencardino le viene sacando provecho al campeonato amistoso: remontó con las caribeñas en su debut y luego se midió con las españolas.

A qué hora juega Perú vs Corea del Sur por la Copa Federación Sub 17 de Vóley

El enfrentamiento entre la selección peruana sub 17 de vóley y el equipo asiático será uno de los platos fuertes de la tercera fecha de la Copa Federación Sub 17. El partido se disputará este domingo 2 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós, un escenario emblemático para el vóley nacional.

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El inicio del encuentro está previsto para las 16:45 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela y Bolivia, el partido comenzará a las 17:45, mientras que en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay el saque inicial será a las 18:45. Esta programación horaria permitirá que aficionados de distintos países sigan de cerca el desempeño de la blanquirroja juvenil.

Perú se enfrentará a España en la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de vóley tras vencer a República Dominicana con emotiva remontada. Créditos: Puro Vóley.

Dónde ver Perú vs Corea del Sur por la Copa Federación Sub 17 de Vóley

La transmisión del partido entre Perú y Corea del Sur en la Copa Federación Sub 17 de vóley está garantizada para todos los seguidores, sin importar la plataforma que prefieran. Latina Televisión cuenta con los derechos exclusivos del torneo y emitirá el encuentro tanto en señal abierta como a través de su aplicación y sitio web, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo.

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Quienes quieran ver el partido en línea dispondrán además de la opción que ofrece la Federación Peruana de Vóley, que realizará una transmisión en vivo desde su canal oficial de YouTube. Esta alternativa permite a los aficionados conectarse desde cualquier parte y seguir cada jugada sin restricciones.

La cobertura periodística de Infobae Perú complementará la experiencia, ofreciendo seguimiento punto a punto, declaraciones de las protagonistas y toda la información relevante del enfrentamiento ante el cuadro asiático. Así, la afición podrá elegir entre diversas opciones para no perderse ningún detalle del duelo correspondiente a la tercera jornada.

Perú asumirá un nuevo reto antes de iniciar su camino en el Mundial Sub 17. Por ello, se medirá ante exigentes rivales en Lima en la previa de su viaje a Chile. Crédito: Instagram Latina Deportes.

Precios de entradas para Perú vs Corea del Sur

La adquisición de entradas para la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós se realiza exclusivamente mediante Joinnus, la plataforma oficial habilitada para este certamen. Los boletos ya están disponibles y pueden comprarse para cualquier jornada del torneo, facilitando así la planificación de los asistentes.

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Cada entrada brinda acceso a todos los partidos programados en la fecha seleccionada, permitiendo disfrutar tanto de los encuentros de la selección peruana como de los compromisos de las delegaciones internacionales. Esta modalidad ofrece a los aficionados la oportunidad de vivir una experiencia integral, presenciando la totalidad de la acción deportiva y el ambiente propio de una competencia internacional.

General: S/. 25.00

Preferente Norte: S/. 40.00

Preferente Sur: S/. 40.00

Preferente Oriente: S/. 50.00

Preferente Occidente: S/. 50.00

Las entradas de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 ya están disponibles en Joinnus.