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Gol de Felipe Vizeu tras efectivo cabezazo en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Con una notable definición aérea, el delantero brasileño marcó el descuento en Piura y alargó su buen presente goleador

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El delantero brasileño ingresó desde el banco de suplentes y logró el descuento para los rimenses - Crédito: L1MAX.

En un contexto adverso, Felipe Vizeu asumió el protagonismo en el duelo entre Sporting Cristal y Atlético Grau, disputado este miércoles 22 de abril por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El delantero brasileño apareció en el área para conectar un certero cabezazo y marcar el descuento ‘rimense’ en el Estadio Miguel Grau de Piura.

Hasta ese momento, el conjunto local había impuesto condiciones con los goles de José Ataupillco y Raúl Ruidíaz, construyendo una ventaja que parecía encaminar el partido. Sin embargo, la aparición de Vizeu reactivó a los ‘celestes’, que encontraron en su gol el impulso necesario para intentar meterse nuevamente en la pelea.

La acción se produjo a los 57 minutos, cuando Santiago González envió un centro preciso desde el sector derecho hacia el área rival. Allí, el delantero brasileño se impuso en el juego aéreo y, con un potente cabezazo dirigido al suelo, firmó el 1-2 en Piura, devolviéndole la esperanza a sus compañeros dentro del campo.

Sin embargo, el impulso anímico que generó el descuento duró poco. Atlético Grau respondió casi de inmediato y amplió nuevamente la diferencia a través de Nicolás Delgadillo, quien puso el 3-1 y frenó la reacción de Sporting Cristal, que había comenzado a ganar terreno tras el tanto de Vizeu.

Ya en los minutos de descuento, el conjunto local terminó de liquidar el encuentro: Isaac Camargo apareció para sellar el 4-1 definitivo y asegurar los tres puntos de los piuranos. De esta manera, la visita se marchó con las manos vacías y complica su panorama en la lucha por el Torneo Apertura 2026.

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