Las prioridades, el tiempo y la posibilidad de planificar

El nuevo gobierno asumió con altas expectativas tras ocho presidentes en diez años y con la meta de completar cinco años de mandato. REUTERS/Angela Ponce

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Hace pocos días se ha iniciado un nuevo gobierno, y las expectativas son altas, porque después de tanta inestabilidad (8 presidentes en 10 años), se espera que este gobierno logre cumplir los 5 años de mandato. La posibilidad de tener un horizonte “largo”, permite planificar para el corto y el largo plazo, y eso de por sí, ya permite tener expectativas positivas.

El nuevo gobierno debe organizar su trabajo considerando lo urgente y vital, pero sin olvidar lo importante para el “mediano y largo plazo”. Lo urgente: la lucha contra la inseguridad ciudadana y la preparación frente al Fenómeno El Niño (FEN). Lo primero es reducir la inseguridad ciudadana, con todas las herramientas posibles, desde personal con equipamiento e infraestructura en condiciones óptimas, información y tecnología disponible, así como coordinación entre los distintos actores del sector, todo lo cual permitirá diseñar estrategias efectivas y de alto impacto. Sin logros concretos en este tema, poco es lo que se va a poder construir para el futuro.

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Alerta por El Niño continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)

Sobre el FEN, los informes mundiales indican que el evento climático de este año no tiene precedentes; tener 30 grados de temperatura en Lima en pleno julio no es usual, y recién está comenzando. Los impactos más “visibles” estarán relacionados a la infraestructura (carreteras, puentes, viviendas), pero los no tan visibles, como aquellos en la agricultura, el sector pesquero, el textil y la salud, ya se están percibiendo, y eso puede implicar retrocesos económicos importantes para los próximos meses y el 2027.

Aunque algo tarde, es posible aún tomar algunas acciones para limpiar cauces de los ríos y reforzar la infraestructura vital, y este debe ser un trabajo ejecutado por los gobiernos locales, pero con apoyo del gobierno central, dado el escaso tiempo disponible. Lo que también se debe coordinar es la disponibilidad de maquinaria para atender las emergencias que se presentarán, para lograr mantener operativos los servicios básicos como agua potable, energía, y servicios médicos. Además, contar con recursos financieros suficientes (p.e., líneas de créditos contingentes) para atender estas emergencias es algo que se debe coordinar desde ya, porque lamentablemente nuestro país adolece de una baja cultura de aseguramiento financiero, que no ha aprendido nada de los FEN anteriores y que por lo tanto, no cuenta con seguros para la infraestructura pública.

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Maquinaria pesada efectúa trabajos de descolmatación en el cauce de un río reforzado con piedras, como parte de la estrategia del gobierno peruano frente al Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

Pero la atención a estos dos temas urgentes no debe soslayar la necesidad de ejecutar estrategias desde el día uno, en los temas de mediano y largo plazo, que son los que nos permitirán retomar la senda del crecimiento. Mejora en productividad son vitales, y ello requiere infraestructura que provea servicios públicos de calidad (transporte, comunicaciones, agua, energía); mejora de capacidades técnicas y productivas, con educación moderna que permita que nuestros niños alcancen las competencias necesarias para lograr su desarrollo futuro; incremento de la digitalización y el uso de tecnología en los ámbitos labores y educativos; coordinación con distintos bloques comerciales, dada la incertidumbre mundial existentes, entre otros muchos.

Aunque la lista es larga, todo ello debe realizarse en un entorno que requiere reducir la presión fiscal, dadas las leyes aprobadas en los últimos años, que no han cumplido las reglas fiscales y que estarán afectando nuestras finanzas públicas en los próximos años, si no se toman acciones pronto. Pero, además, todo ello debe realizarse con una mirada territorial, donde las diferencias de desarrollo y crecimiento sean tomadas en cuenta al momento de diseñar las estrategias.

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Con ocho presidentes en diez años como antecedente, la expectativa de completar el quinquenio con Keiko Fujimori abre una ventana para ordenar la agenda pública, siempre que las decisiones iniciales no vuelvan a truncar el ciclo institucional. REUTERS/Angela Ponce

El Perú es un país heterogéneo, y aunque eso nos permite una diversidad que todo el mundo reconoce como positiva, también implica la necesidad de diseñar estrategias específicas para los diferentes espacios territoriales. Sin un diseño concreto, que tome en cuenta esas diferencias, seguiremos teniendo a una parte importante del país en condiciones de atraso, que fomentarán la polarización y los desacuerdos.

Aunque no con el enfoque de priorización aquí planteado, Keiko Fujimori ha señalado en su discurso inaugural, los 7 ejes en los que su gobierno trabajará. Mucho de lo que aquí hemos señalado, está en esos ejes y eso nos indica que se está en el camino correcto. “Lo que se requieres es tener claridad en la priorización y la necesidad de trabajar a dos niveles: en lo urgente, pero también en lo importante.” Esto claramente requiere mucho más esfuerzo y enfoque, pero es el único camino si se quiere resultados concretos y así recuperar la senda de crecimiento en el bienestar de todos los peruanos.

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