“Que no sea una promesa vacía”: ciudadanos de Trujillo esperan que la Línea de Metro para la ciudad prometida por Keiko Fujimori se concrete

La propuesta de una Línea de Metro para Trujillo genera expectativa entre los ciudadanos. Vecinos destacan que la obra podría agilizar los viajes y aliviar la congestión vehicular, pero esperan que el anuncio se convierta en una realidad. Fuente: Exitosa Noticias

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La propuesta de construir un Metro en Trujillo generó expectativa entre los ciudadanos de la capital liberteña. El proyecto, anunciado por la presidenta Keiko Fujimori durante su primer Mensaje a la Nación, es visto por muchos vecinos como una alternativa para enfrentar el congestionamiento vehicular y reducir los tiempos de viaje en una ciudad donde el tráfico se ha convertido en un problema cotidiano.

Como parte de un ambicioso plan de infraestructura, la mandataria informó que su gobierno impulsará sistemas de metro en Trujillo, Arequipa y Piura, además de replicar en estas ciudades el esquema de líneas de metro que ya viene implementándose progresivamente en Lima. La iniciativa busca mejorar la conectividad y fortalecer el transporte en distintas regiones del país.

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Los ciudadanos se han mostrado optimistas frente a los posibles resultados de un Metro en Trujillo, destacando que podría transformar la movilidad urbana. La mayoría respaldó la propuesta y coincidió en que un sistema ferroviario aliviaría el tránsito en la ciudad. Sin embargo, algunos también advirtieron que el proyecto debe contar con presupuesto, estudios técnicos y planificación para que no quede solo en una promesa.

Un vagón de metro plateado y azul transita sobre rieles en la Plaza de Armas de Trujillo, con la catedral amarilla, palmeras y jardines floridos de fondo, ilustrando la modernización urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudadanos creen que un Metro agilizaría el transporte en Trujillo

Entre las opiniones recogidas por Exitosa predominó el optimismo. Una vecina señaló que un Metro en Trujillo permitiría mejorar significativamente los desplazamientos diarios de miles de personas.

“Nos ayudaría bastante con el transporte para llegar rápido a nuestros destinos. Me parece bien que ella ofrezca eso y que se haga realidad”, expresó la ciudadana al ser consultada sobre el anuncio presidencial.

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Otra visitante, que llegó desde Chimbote, afirmó que el congestionamiento vehicular en Trujillo evidencia la necesidad de apostar por un sistema de transporte masivo. “Sería muy bueno porque hay mucho tráfico. Veo bastante congestión y el tren es una buena solución. No solamente en Trujillo, también en otras ciudades donde hay ese problema”, comentó.

Entre los entrevistados también estuvo un bombero de la ciudad, quien sostuvo que el transporte es uno de los principales desafíos que enfrenta Trujillo y que un proyecto de esta magnitud representaría un cambio importante para la población.

Keiko Fujimori habla sobre las vías nacionales y promete implementar sistemas de Metro en Arequipa, Piura y Trujillo. Tv Perú

“Uno de los problemas más graves que padece Trujillo es el transporte. Generar conectividad con un metro significa hacer realidad el anhelo de muchos. Permitirá ahorrar tiempo y también reducir los costos para las familias”, manifestó.

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El vecino añadió que los largos desplazamientos en transporte público afectan diariamente a miles de trabajadores y estudiantes. En ese sentido, consideró que el impulso de un sistema ferroviario contribuiría a mejorar la calidad de vida y modernizar el transporte urbano en la ciudad.

Esperan que proyecto se concrete y no quede en “promesas vacías”

Aunque la mayoría de ciudadanos respaldó la propuesta, algunos recordaron que este tipo de obras requiere una adecuada planificación para garantizar su ejecución. Un vecino señaló que el anuncio será bien recibido siempre que vaya acompañado de recursos y estudios especializados.

conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. Foto: Wikimedia

“Sería exitoso en la medida en que no sea una promesa vacía. Debe haber presupuesto y los estudios necesarios. Los especialistas verán cuál es la alternativa más adecuada”, indicó.

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También hubo quienes plantearon que el país necesita fortalecer otras formas de transporte ferroviario. Un ciudadano sostuvo que sería prioritario impulsar una conexión nacional de norte a sur para facilitar los viajes entre regiones. Pese a ello, el consenso entre los entrevistados fue que un Metro en Trujillo representaría un avance importante para la ciudad, siempre que el proyecto llegue a concretarse.