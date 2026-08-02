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Dónde ver Perú vs Corea del Sur HOY: canal TV del partido de la ‘bicolor’ por fecha 3 de la Copa Federación Sub 17 de vóley 2026

La selección peruana de vóley afronta este encuentro después de una ajustada derrota frente a España, que se definió en el quinto set. Conoce cómo sintonizar este último cotejo del equipo de Marcello Bencardino

Perú se enfrentará a Corea del Sur por la fecha 3 de la Copa Federación Sub 17 de vóley: conoce dónde ver este partido.
Perú se enfrentará a Corea del Sur por la fecha 3 de la Copa Federación Sub 17 de vóley: conoce dónde ver este partido.
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La selección peruana sub 17 de vóley enfrentará a Corea del Sur este domingo 2 de agosto por la tercera fecha de la Copa Federación 2026. El partido está programado para las 17:00 horas de Perú y tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós. A continuación, los detalles para seguir la transmisión en vivo.

Dónde ver Perú vs Corea del Sur: canal TV del duelo por fecha 3

Los seguidores tendrán la opción de ver el partido entre Perú y Corea del Sur correspondiente a la tercera jornada de la Copa Federación Sub 17 de vóley 2026 mediante la señal oficial de Latina Televisión, medio que cuenta con los derechos exclusivos de este certamen.

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La transmisión estará disponible tanto en la televisión abierta de Latina como en sus plataformas digitales, entre ellas la aplicación y el sitio web, lo que facilitará que los aficionados sigan a la selección sub 17 en este encuentro importante antes del Mundial.

Además, la Federación Peruana de Vóley ofrecerá el partido en directo a través de su canal oficial de YouTube, brindando una alternativa digital adicional para los fanáticos de este deporte.

Por su parte, Infobae Perú realizará una cobertura integral del partido, con actualización punto a punto, declaraciones de las jugadoras, reacciones y todos los pormenores a través de su página web.

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La selección peruana sub 17 no pudo sumar su segunda victoria en la Copa Federación 2026. Créditos: FPV.

Horarios del Perú vs Corea del Sur

El duelo comenzará a las 17:00 horas de Perú. En otros países, el inicio está programado para las 16:00 horas en México; 17:00 horas en Colombia y Ecuador; 18:00 horas en Venezuela, Estados Unidos, Chile y Bolivia; y 19:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Perú cayó ante España en un partido peleado

La selección peruana disputó un encuentro de alto voltaje ante España en el Coliseo Dibós. El equipo dirigido por Marcello Bencardino se adelantó en el primer set, imponiéndose 25-21 tras remontar un marcador adverso durante varios pasajes.

En el segundo set, España ajustó su juego, corrigió desaciertos y logró una ventaja considerable para quedarse con el parcial por 25-17, igualando así el partido.

Durante el tercer set, Perú recuperó la iniciativa, con una destacada actuación de su central y referente Kiara Lazo, quien sumó varios puntos de bloqueo y fue determinante para el 25-19 a favor del conjunto nacional.

En el cuarto set, España asumió rápidamente el control. Aunque Perú logró igualar el marcador en los tramos finales, no pudo sostener la paridad y el equipo europeo cerró el set 25-19, llevando el partido a un quinto y definitivo parcial.

En el quinto y último parcial, la selección nacional no logró sostener la ventaja y terminó cediendo por 15-10 ante España. Más allá del resultado, la ‘bicolor’ dejó una buena imagen y mostró un alto nivel de juego.

Perú cayó 3-2 ante España en la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de vóley 2026.
Perú cayó 3-2 ante España en la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de vóley 2026.

Así llega Corea del Sur

Corea del Sur llegó a la Copa Federación Sub 17 de vóley como vigente campeón mundial de la categoría y principal candidato al título. No obstante, el equipo asiático ha sufrido dos derrotas consecutivas en el torneo.

En el debut ante España, Corea del Sur perdió los dos primeros sets (25-19 y 25-22), igualó el marcador ganando los siguientes parciales (22-25 y 19-25) y forzó un quinto set. Sin embargo, el elenco europeo se impuso en el tie break con un marcador de 15-11.

Tensión y emoción hasta el último segundo. El equipo español consigue la victoria tras un intenso quinto set, ganando el partido por 3 sets a 2. No te pierdas la celebración de las campeonas. | Latina

En el segundo partido, Corea del Sur se adelantó ganando el primer set frente a República Dominicana (25-16), pero el conjunto caribeño remontó los dos siguientes parciales (25-14 y 25-22).

Las asiáticas respondieron y empataron el encuentro al llevarse el cuarto set (25-21), aunque en el set decisivo República Dominicana ganó 15-13, propinando la segunda derrota consecutiva al equipo surcoreano.

Las dominicanas cerraron el juego en el quinto set con un 15-13 ante las asiáticas en la fecha 2. Créditos: FPV.

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