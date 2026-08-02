Empresa de avioneta que cayó en Nasca podría seguir operando “mientras no exista un informe”, según ministro

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La empresa Aerodiana, propietaria de la avioneta que cayó en Nasca y dejó 13 personas fallecidas, podría mantener sus operaciones mientras las autoridades concluyen las investigaciones sobre las causas del accidente. Así lo señaló el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, durante una visita a la zona donde ocurrió la tragedia.

El titular del Mincetur indicó que, hasta el momento, la compañía cuenta con las autorizaciones exigidas por la autoridad aeronáutica y precisó que cualquier decisión sobre una eventual suspensión dependerá del resultado de las pesquisas que realiza la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos junto con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

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Las declaraciones fueron brindadas a la prensa, luego de que el ministro recibiera un informe preliminar sobre el siniestro ocurrido durante un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca, que cobró la vida de once turistas extranjeros y dos tripulantes peruanos.

Las autoridades investigan las causas del accidente de la avioneta de Aerodiana que dejó 13 fallecidos durante un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. (Foto: Agencia Andina)

Aerodiana podría seguir operando hasta que exista un informe técnico

Consultado sobre la situación de Aerodiana, Rogers Valencia sostuvo que la empresa continúa operando dentro del marco legal y evitó adelantar una decisión sobre la continuidad de sus vuelos. Aunque inicialmente respondió afirmativamente cuando se le preguntó si la compañía seguiría funcionando, luego aclaró que la medida dependerá de los resultados de la investigación.

“Es una empresa legal”, afirmó el ministro. Ante la insistencia de los periodistas, agregó: “Mientras que no exista un informe de la Dirección de Aeronáutica, no puedo decir si sigue en operación o no”.

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Piloto de avioneta que cayó en Nasca y dejó 13 muertos habría reportado una falla en pleno vuelo, revela titular de Mincetur (Foto: Agencia Andina)

Valencia también respondió a los cuestionamientos por los antecedentes de la empresa, entre ellos un aterrizaje de emergencia registrado meses atrás y otro accidente ocurrido años atrás. En ese contexto, evitó atribuir responsabilidades anticipadamente y señaló que “cada vehículo tiene certificados. Entonces, el vehículo está certificado, puede operar”, insistiendo en que corresponde esperar las conclusiones de la comisión investigadora.

Investigación apunta a una presunta falla mecánica reportada durante el vuelo

El ministro explicó que las diligencias se concentran en reconstruir los últimos minutos del vuelo para establecer qué originó el accidente. Según informó, los especialistas analizan la trayectoria de la aeronave, el estado del motor y las comunicaciones registradas con la torre de control.

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“Están probando la trayectoria de la nave, cómo ha sucedido el accidente y también buscan la evidencia mecánica del motor, además de contrastarla con las grabaciones de la comunicación con la torre y la operación para determinar las causas”, declaró a TV Perú Noticias.

Un comunicado oficial de la empresa Aerodiana expresa su pesar por el accidente aéreo en las Líneas de Nasca y detalla su colaboración en la investigación, así como la evaluación de futuros vuelos. (@aerodianape)

Sobre la hipótesis inicial, Valencia indicó que la información preliminar da cuenta de un reporte realizado por el piloto antes del impacto. “Lo que nos han indicado es que hubo una llamada desde la nave para informar que tenía problemas mecánicos. Nada más, pero no han dado el dato”, precisó. Añadió que la comisión deberá establecer cuándo apareció la falla, cuál fue su origen y si existieron otros factores que influyeron en la tragedia.

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Gobierno aún evalúa medidas tras tragedia en Nasca

Durante la supervisión en Nasca, el ministro también fue consultado por la posibilidad de suspender las operaciones del aeropuerto de Pisco, propuesta que previamente había sido mencionada por la presidenta de la República. Al respecto, indicó que esa alternativa todavía se encuentra en evaluación.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, informó detalles sobre la investigación del accidente aéreo ocurrido en Nasca, donde una avioneta cayó durante un sobrevuelo turístico y dejó 13 personas fallecidas. El titular del Mincetur señaló que la aeronave contaba con los permisos correspondientes para operar y que, según información preliminar, el piloto habría reportado una falla durante el vuelo. Fuente: Canal N

“El aeropuerto está perfectamente operativo. Hay que ver qué nivel de responsabilidad existe en esto”, manifestó, dejando en claro que cualquier decisión dependerá de las conclusiones técnicas sobre el accidente.

Valencia informó además que el Gobierno mantiene coordinación con las representaciones diplomáticas de los países de las víctimas. Señaló que sostuvo reuniones con los cónsules de Italia y Alemania para expresar las condolencias del Estado peruano y coordinar la atención a los familiares.

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Una avioneta se estrelló en un predio agrícola de Nasca, Ica, mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. (Composición: Infobae Perú)

Finalmente, el titular del Mincetur reconoció que la tragedia representa un desafío para el sector turístico, aunque afirmó que el Ejecutivo buscará preservar la confianza de los visitantes. “Tenemos un gran desafío de volver a generar turismo al Perú. Tenemos que garantizar que el Perú es un lugar seguro y que cuenta con los protocolos necesarios para la operación turística”, concluyó.