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Entradas para el Perú vs Paraguay: precios y donde comprar para asistir a los duelos por un lugar en las ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

La venta de boletos comenzó este viernes 31 de julio desde las 16:30 horas. Este evento tendrá lugar en el Jockey Club de Lima

Perú se enfrentará a Paraguay en la Copa Davis 2026: conoce todos los detalles de la venta de entradas.
Perú se enfrentará a Paraguay en la Copa Davis 2026: conoce todos los detalles de la venta de entradas.
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La selección peruana de tenis será local nuevamente en la Copa Davis 2026, esta vez ante Paraguay, en una serie que definirá el acceso a las ‘qualifiers’. La Federación de Tenis ha publicado los detalles sobre la venta de entradas para este enfrentamiento.

La serie entre Perú y Paraguay se disputará los días 18 y 19 de septiembre, bajo el formato tradicional de este tipo de competencias. Los encuentros se llevarán a cabo en las instalaciones del Jockey Club de Lima.

Precios de las entradas para el Perú vs Paraguay por Copa Davis 2026

La venta de entradas inició este viernes 31 de julio desde las 16:30 horas mediante la plataforma de Ticketmaster. Conoce los precios a continuación:

  • Oriente alta: 131.70 soles (descuento para deportistas afiliados) / 145 soles (precio normal)
  • Oriente baja: 149.90 soles (descuento para deportistas afiliados) / 165 soles (precio normal)
  • Occidente alta: 149.90 soles (descuento para deportistas afiliados) / 165 soles (precio normal)
  • Occidente baja: 172.50 soles (descuento para deportistas afiliados) / 190 soles (precio normal)
  • Norte: 272.60 soles (descuento para deportistas afiliados) / 300 soles (precio normal)
  • Sur: 272.60 soles (descuento para deportistas afiliados) / 300 soles (precio normal)
  • Boxes (para 8 personas): 2726 soles (descuento para deportistas afiliados) / 3000 soles (precio normal)
Precios de las entradas para el Perú vs Paraguay por Copa Davis 2026.
Precios de las entradas para el Perú vs Paraguay por Copa Davis 2026.

Recomendaciones previo a tu compra de entradas

Ticketmaster comparte algunas recomendaciones para la compra de entradas:

  • Crea o verifica tu cuenta con anticipación para agilizar el proceso de compra.
  • Revisa los horarios y recomendaciones de acceso una vez sean anunciados.
  • Adquiere tus entradas únicamente a través de canales oficiales.

Perú llegará con Buse, Bueno y Varillas en gran nivel

El tenis peruano atraviesa un buen momento, lo que aumenta la expectativa de cara al enfrentamiento ante Paraguay por la Copa Davis. La principal figura del equipo, Ignacio Buse, se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo en mayo, logro que marcó un hito en su carrera.

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‘Nacho’ continúa compitiendo en torneos de alto nivel y, gracias a sus recientes actuaciones, ascendió hasta el puesto 34 del ranking ATP. Actualmente, se prepara para disputar el US Open, donde partirá como cabeza de serie debido a su posición entre los mejores del circuito.

Revive el emocionante momento en que el tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP 500 de Hamburgo, logrando una victoria histórica para el deporte de su país.

Gonzalo Bueno también atraviesa un buen momento en su carrera. El trujillano consiguió su primera victoria en un cuadro principal al imponerse sobre el portugués Tiago Pereira en el Abierto de Estoril.

Actualmente, Bueno compite en otro certamen y este sábado buscará el pase a su segunda final del año al disputar las semifinales del Challenger de Liberec.

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Gonzalo Bueno venció a Tiago Pereira y registró su primera victoria en el cuadro principal de un torneo ATP.
Gonzalo Bueno venció a Tiago Pereira y registró su primera victoria en el cuadro principal de un torneo ATP.

Por su parte, Juan Pablo Varillas ha mostrado signos de recuperación tras un periodo complicado por lesiones. ‘Juanpi’ volvió a destacarse al clasificar a las semifinales del Challenger 125 de San Marino, lo que representa una oportunidad para alcanzar su primera final en 2026, luego de haber caído en tres semifinales en lo que va de la temporada. Gracias a este desempeño, el representante nacional regresó al top 240 del ranking.

Juan Pablo Varillas venció 2-0 a Timofey Skatov y clasificó a las semifinales del Challenger 125 de San Marino 2026.
Juan Pablo Varillas venció 2-0 a Timofey Skatov y clasificó a las semifinales del Challenger 125 de San Marino 2026. Créditos: Instagram.

El gran presente de Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas le plantea un desafío al capitán de Perú, Lucho Horna, quien tendrá que definir la mejor formación para enfrentar a Paraguay en la Copa Davis. El equipo nacional buscará en Lima el pase a las ‘qualifiers’ ante un rival exigente.

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