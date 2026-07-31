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¿Salvoconducto para Betssy Chávez?: Keiko Fujimori se pronunció sobre el caso y anunció reunión con el Canciller

La defensa de Chávez solicitó formalmente el salvoconducto ante el Despacho Presidencial el 9 de julio, alegando que su ausencia le impide acceder a atención médica regular. Hasta el momento, ningún tribunal ha obligado al Ejecutivo a expedirlo

En declaraciones a la prensa, Keiko Fujimori abordó temas de la coyuntura política y judicial. Detalló los pasos a seguir para la excarcelación de Ollanta Humala y señaló que aún no se ha tomado una decisión sobre el salvoconducto solicitado por Betssy Chávez. | Canal N
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La presidenta Keiko Fujimori anunció este jueves que sostendrá una reunión con el canciller Carlos Espá para definir la posición del Ejecutivo sobre el salvoconducto solicitado por la expremier Betssy Chávez Chino, quien permanece refugiada en la Embajada de México en Lima desde noviembre de 2025. La mandataria admitió que aún no hay una decisión final sobre el caso.

Las declaraciones de Fujimori se produjeron en el marco de una rueda de prensa en la que también se le consultó sobre la excarcelación del expresidente Ollanta Humala, ordenada ese mismo día por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. La mandataria, quien reconoció haber vivido una situación similar a la de Humala en el pasado, explicó el procedimiento judicial que debe seguirse para materializar la libertad del exmandatario.

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Composición de dos retratos: Keiko Fujimori sonríe con chaqueta roja a la izquierda, y Betssy Chávez con chaqueta oscura y diadema a la derecha
La presidenta Keiko Fujimori y la expremier Betssy Chávez aparecen en un montaje fotográfico relacionado con la decisión sobre el salvoconducto en Lima, Perú.

Reunión con el canciller

Sobre el caso Chávez, Fujimori fue escueta: “Todavía no hemos tomado la decisión final, pero vamos a tener una conversación larga con el canciller”. La declaración llega días después de que el propio Espá adelantara que el Consejo de Ministros evaluaría el asunto, invocando la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954 como marco legal aplicable.

El ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, había señalado el miércoles a Exitosa que el Gobierno podría conceder el salvoconducto, al considerar que “está amparado en la legislación internacional”. La postura del Ejecutivo adquiere mayor peso en el contexto del restablecimiento de relaciones diplomáticas con México, rotas desde noviembre de 2025 tras la concesión del asilo político a Chávez.

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Futuro canciller afirma que el Gobierno de Keiko Fujimori cumplirá con los tratados internacionales. Video: Latina

Condena y permanencia en la embajada

Chávez fue condenada el 27 de noviembre de 2025 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso mediante un mensaje televisado. Desde que dejó de asistir a las sesiones del juicio y se refugió en la sede diplomática mexicana, pesa sobre ella una orden de prisión preventiva.

La Segunda Sala Constitucional de Lima rechazó en mayo de 2026 el hábeas corpus que buscaba obligar al Ejecutivo a entregar el salvoconducto de forma inmediata, al determinar que no existía “una amenaza cierta, real e inminente” contra los derechos fundamentales de la exfuncionaria y que su permanencia en la embajada respondía a “una decisión propia y voluntaria”.

Mujer de cabello oscuro con suéter calado salmón, un policía con chaleco, otra mujer con chaleco oscuro y un cartel de extintor en una pared blanca
La ex primera ministra Betssy Chávez comparece en una sesión judicial en Lima, en un proceso relacionado con su condena por intento de golpe de Estado.

Expediente médico como argumento

La defensa de Chávez, encabezada por el abogado Raúl Noblecilla, presentó el 9 de julio de 2026 una solicitud formal ante el Despacho Presidencial —registrada bajo el número 26-0017216— en la que argumentó que la falta del documento diplomático impedía a su patrocinada acceder de forma regular a atención médica, tras una emergencia de salud ocurrida el 8 de junio.

El canciller Espá confirmó que Fujimori mantuvo conversaciones con representantes del gobierno de Claudia Sheinbaum en México, lo que abrió la posibilidad de retomar el canal diplomático entre ambos países. “Esperemos que ya con el próximo Gobierno se pueda retomar y abrir ese canal de relación, porque tenemos entendido que México sí está muy interesado en tener una apertura diplomática hacia el Perú”, declaró Espá.

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