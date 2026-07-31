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Ollanta Humala sale de prisión: su padre Isaac Humala aseguró que el expresidente estuvo “secuestrado” por el Poder Judicial

“El secuestro lo agravaron con otra sentencia, con detenciones preventivas y todas esas cosas. Han abusado de la peor manera”, afirmó el padre de Ollanta Humala

Isaac Humala cuestionó el proceso judicial seguido contra su hijo Ollanta Humala por lavado de activos y afirmó que el expresidente estuvo “secuestrado” por el Poder Judicial. Sus declaraciones se dieron luego del fallo del Tribunal Constitucional que anuló la condena. Fuente: Exitosa Noticias
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El Poder Judicial ordenó la liberación inmediata del expresidente Ollanta Humala, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló todo el proceso penal por lavado de activos seguido en su contra. En ese contexto, Isaac Humala, padre del exmandatario, reiteró las duras críticas que lanzó contra la actuación de la justicia y sostuvo que su hijo estuvo “secuestrado” durante el tiempo que permaneció en prisión.

La orden de excarcelación fue emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que dispuso oficiar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ejecutar la salida de Humala del penal de Barbadillo. La decisión responde al fallo del TC, que dejó sin efecto la condena de 15 años de prisión al considerar que los hechos imputados no constituían delito bajo la legislación vigente cuando ocurrieron.

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Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional y antes de que el Poder Judicial emitiera la orden de liberación, Isaac Humala brindó declaraciones a Exitosa Noticias en las que cuestionó el proceso seguido contra su hijo. Durante la entrevista calificó la condena como “ilegítima” y “monstruosa”, y afirmó que Ollanta Humala permaneció privado de su libertad en una situación que calificó como un “secuestro” por parte del sistema judicial.

Díptico: a la izquierda, hombre mayor de cabello blanco habla ante varios micrófonos; a la derecha, hombre de mediana edad con traje y corbata mira al frente, con bandera peruana
Isaac Humala cuestionó la condena contra su hijo, el expresidente Ollanta Humala, y afirmó que su encarcelamiento fue un “secuestro” por parte del Poder Judicial. (Composición: Infobae Perú)

“No es sentencia, es secuestro“

Antes de que el Poder Judicial ordenara la liberación de Ollanta Humala, Isaac Humala reaccionó al fallo del Tribunal Constitucional con duras críticas hacia la condena que mantuvo preso al exmandatario.

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"Esa sentencia es ilegítima, monstruosa. ¿Por qué? Porque no es sentencia, es secuestro“, afirmó. Según explicó, su hijo fue enviado a prisión antes de que existiera una resolución debidamente concluida y notificada, por lo que, a su juicio, el encarcelamiento se produjo sin sustento legal.

El padre del exjefe de Estado también cuestionó el procedimiento seguido por las autoridades judiciales. Sostuvo que primero se ejecutó la privación de libertad y luego se terminó de elaborar la resolución, situación que, según dijo, desnaturalizó el proceso penal y vulneró los derechos de Ollanta Humala.

Fotografía de archivo, tomada en noviembre de 2020, en la que se captó al expresidente de Perú Ollanta Humala, habla durante una entrevista con EFE, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
Fotografía de archivo, tomada en noviembre de 2020, en la que se captó al expresidente de Perú Ollanta Humala, habla durante una entrevista con EFE, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Padre del expresidente responsabilizó al Poder Judicial por el encarcelamiento

Durante la entrevista, Isaac Humala dirigió la mayor parte de sus críticas al Poder Judicial, institución a la que responsabilizó por la situación que atravesó su hijo durante los últimos quince meses en el penal de Barbadillo.

“El secuestro lo agravaron con otra sentencia, con detenciones preventivas y todas esas cosas. Han abusado de la peor manera inconcebible“, declaró. Incluso, tras conocer que el TC anuló el proceso, insistió en que quienes ordenaron la prisión actuaron de manera arbitraria.

El patriarca de la familia Humala también lanzó cuestionamientos contra los magistrados que intervinieron en el caso. Señaló que existen jueces que, según su opinión, “deshonran al país” y sostuvo que la resolución del Tribunal Constitucional apenas corrige una situación que consideró profundamente injusta.

Noticia de último minuto: el Poder Judicial ha ordenado la liberación inmediata del expresidente Ollanta Humala. Su abogado, Wilfredo Pedraza, explica que la excarcelación se materializará en las próximas horas desde el penal de Barbadillo. | Exitosa

Poder Judicial ordenó la liberación de Ollanta Humala tras fallo del TC

La orden de excarcelación llegó luego de que el Tribunal Constitucional declarara nulo todo el proceso penal contra Ollanta Humala. La mayoría de magistrados concluyó que los hechos imputados no podían ser sancionados como lavado de activos porque la figura penal aplicada fue incorporada a la legislación peruana años después de los aportes investigados.

En cumplimiento de esa sentencia, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó al INPE ejecutar la liberación inmediata del expresidente, además de levantar las órdenes de captura emitidas dentro de este proceso. La defensa de Humala sostuvo que la resolución restablece sus derechos y permitirá continuar con las acciones legales correspondientes.

Fotografía de archivo del 6 de febrero de 2025 del expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) hablando durante una entrevista con EFE en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar ARCHIVO
Fotografía de archivo del 6 de febrero de 2025 del expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) hablando durante una entrevista con EFE en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar ARCHIVO

Consultado sobre el posible reencuentro con su hijo, Isaac Humala evitó profundizar en el aspecto familiar. “Eso ya son cuestiones de familia. Capaz lloraremos”, comentó. Sin embargo, volvió a remarcar que su principal preocupación era el funcionamiento del sistema judicial y pidió que se hiciera pública “su indignación y su cólera” por lo que consideró una grave injusticia contra el expresidente.

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