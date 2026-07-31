‘Spider-Man: Un nuevo día’ hace historia en los cines del Perú: logra el mejor estreno del 2026

La cinta protagonizada por Tom Holland y Zendaya explora la vulnerabilidad de Peter Parker luego de ser olvidado por todos, con la presentación de nuevos aliados y villanos del universo Marvel. YouTube/ Marvel Latinoamérica Oficial

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‘Spider-Man: Un nuevo día’ ya rompió la taquilla en Perú. La nueva película del Hombre Araña, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, logró el mejor estreno de 2026 en el país y también el mejor día de apertura de toda la franquicia en el mercado peruano, superando incluso la marca que dejó ‘Spider-Man: Sin camino a casa’ en 2021.

El impacto se sintió desde las primeras funciones del miércoles 29 de julio, cuando miles de espectadores acudieron a los cines de todo el país. La respuesta fue tan alta que se reportaron funciones agotadas en distintos complejos, consolidando un arranque que, por cifras y conversación en redes, se posiciona como uno de los fenómenos cinematográficos del año.

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'Spider-Man: Un nuevo día' hizo historia en Perú: el mejor estreno de 2026 y récord en la franquicia

El mejor estreno de 2026 en Perú: 365 mil espectadores en un día

La distribuidora local Andes Films celebró el hito con un mensaje directo. “¡Spider-Man ya hizo historia! Gracias a todos los fans que nos acompañaron y convirtieron a Spider-Man: Un Nuevo Día en el estreno del año”, informó este jueves.

El dato que terminó de dimensionar el fenómeno lo compartió el especialista en cine Maykoll Calderón: la película congregó 365 mil espectadores durante su primer día en cartelera en Perú.

Ese número no solo la coloca en el primer lugar de 2026 en el país, sino que también reconfigura el ranking histórico de estrenos de Spider-Man a nivel local.

Tom Holland y Zendaya arrasan en Perú: 'Spider-Man: Un nuevo día' logra el mejor día de apertura del año. IG: Andesfilmspe.

Récord dentro de la franquicia: superó a ‘Sin camino a casa’

Con esa cifra, ‘Spider-Man: Un nuevo día’ también se convirtió en el mejor estreno de toda la franquicia Spider-Man en Perú, al superar el arranque de Spider-Man: Sin camino a casa, que en 2021 registró 257 mil espectadores en su primer día.

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El dato es significativo porque Sin camino a casa fue, durante años, el gran punto de comparación para medir el apetito del público por el personaje. Que la nueva entrega haya superado esa barrera en el primer día confirma que la expectativa se trasladó del hype al consumo real en salas.

Perú se volcó al cine por Spider-Man: récord de espectadores y funciones agotadas en su primer día. IG: Andesfilmspe.

A qué películas dejó atrás en 2026: Super Mario Galaxy y Michael

Antes de este estreno, el récord del mejor día de apertura del año en Perú lo tenía Super Mario Galaxy: La película, con cerca de 130 mil espectadores. En esa misma lista, Michael, la biografía sobre Michael Jackson, alcanzó 112 mil en su debut.

Con 365 mil, Spider-Man: Un nuevo día se despegó con amplia diferencia y se instaló como el lanzamiento más exitoso de 2026 en el país, al menos en su jornada de apertura.

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Proyecciones internacionales: lo que se espera del primer fin de semana

El buen inicio también elevó las expectativas sobre lo que puede lograr en taquilla. Según proyecciones citadas por Variety, la película podría recaudar entre 275 y 300 millones de dólares en los mercados internacionales durante su primer fin de semana, aunque se mencionó que la cifra final podría superar esas estimaciones.

En la práctica, esto coloca a Spider-Man: Un nuevo día como uno de los estrenos con mayor presión y mayor potencial del año, con un resultado que será observado de cerca por la industria.

Tom Holland y Zendaya saludaron al público peruano antes del estreno

La expectativa en Perú también se alimentó con un gesto que se viralizó en redes. Durante un Fan Event en México, Tom Holland y Zendaya enviaron saludos a los peruanos ante cámaras.

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Holland soltó un espontáneo “Hola, ¿qué pasa, Perú?”, mientras Zendaya saludó con un “Hola”. El director Destin Daniel Cretton también se sumó: “Hola, Perú. Los amo”.

El momento ocurrió gracias a Brian Torres Archenti (El Chino Geek), creador de contenido que viajó como representante de la comunidad peruana. Según relató, el evento se movía con rapidez, pero logró captar la atención de las figuras y obtener un saludo que terminó circulando por TikTok, Instagram y X.

El actor británico y la actriz estadounidense respondieron a la comunidad peruana durante el Fan Event en México, aumentando la expectativa por la nueva película del universo Marvel. @elchinogeek / andesfilmspe