¿Nadine Heredia regresará al Perú tras excarcelación de Ollanta Humala?: Esto dice abogado del expresidente

Nadine Heredia llega a Brasil junto a su hijo menor. Foto: composición Andina

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La reciente excarcelación del expresidente Ollanta Humala reactivó la interrogante sobre el futuro legal de exprimera dama Nadine Heredia y la posibilidad de su retorno al Perú.

Según confirmó el abogado Wilfredo Pedraza, representante legal de Humala, el regreso de la exprimera dama solo sería viable si el proceso penal en su contra concluye con el archivo definitivo.

“Obviamente, ella vendrá cuando el caso se archive en favor de ella, antes lo dudo”, declaró Pedraza ante la prensa, tras la salida del exmandatario del penal de Barbadillo.

Pedraza detalló que la decisión de Heredia se mantiene firme mientras persista la orden de asilo político en la República Federativa del Brasil. El letrado indicó que una eventual vuelta al país implicaría la renuncia expresa a ese estatus.

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“Si ella retorna, eso significa que renuncia a su asilo, pero es un asunto que lo definirá privadamente con el presidente Humala”, sostuvo el abogado. La defensa también anunció que solicitará al órgano jurisdiccional la extensión de los efectos del reciente fallo a favor de Heredia, aunque precisó que la resolución del Tribunal Constitucional no aplica automáticamente a todos los procesados.

Ollanta Humala y Nadine Heredia, expresidente y exprimera dama, fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de activos y deberán pagar una millonaria reparación civil a favor del Estado peruano. Foto: Composición Infobae Perú

Excarcelación de Ollanta Humala y argumentos de la defensa

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la inmediata libertad de Ollanta Humala en cumplimiento de la Sentencia 169/2026 emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que anuló la condena de 15 años de prisión por presunto lavado de activos agravado.

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El juez César Augusto Riveros Ramos dispuso la cancelación de toda medida restrictiva vinculada al expediente y ofició al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para proceder con la liberación del exmandatario.

Wilfredo Pedraza, en declaraciones a medios locales, sostuvo que el proceso penal se encuentra “casi concluido” y que la excarcelación responde a la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal.

El fallo del tribunal constitucional determinó que los actos imputados a Humala no configuraban delito de lavado de activos bajo la normativa vigente al momento de los hechos. El núcleo de la resolución subrayó la ausencia de pruebas sobre el conocimiento del origen ilícito de los fondos recibidos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

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Fue un “secuestro”

Isaac Humala, padre del exmandatario, fue crítico con la actuación de la justicia y sostuvo que su hijo estuvo “secuestrado” durante el tiempo que permaneció en prisión.

"Esa sentencia es ilegítima, monstruosa. ¿Por qué? Porque no es sentencia, es secuestro“, afirmó. Según explicó, su hijo fue enviado a prisión antes de que existiera una resolución debidamente concluida y notificada, por lo que, a su juicio, el encarcelamiento se produjo sin sustento legal.

El padre del exjefe de Estado también cuestionó el procedimiento seguido por las autoridades judiciales. Sostuvo que primero se ejecutó la privación de libertad y luego se terminó de elaborar la resolución, situación que, según dijo, desnaturalizó el proceso penal y vulneró los derechos de Ollanta Humala.

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En cuanto a cómo será el reecuentro con su hijo, aseveró: “Esas ya son cuestiones de familia. Capaz lloraremos o me de un ataque, y me muera. Esas ya son pequeñeces, porque con lo que uno está dolido es que hayan jueces que sean criminales en el país, que deshonran a los peruanos. Deberían estar presos”, concluyó.