Fuertes vientos y lloviznas en Lima y Callao: ¿Hasta cuándo durarán?

Vientos fuertes en Lima y la costa - Andina

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El invierno 2026 recién se quiere hacer sentir con fuerza en Lima Metropolitana y Callao. El incremento de los vientos del sur transformará el panorama urbano durante el fin de semana, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Esta condición, que empezó el jueves 30 de julio, trae consigo mayor humedad, niebla, neblina y lloviznas dispersas, especialmente durante las noches y las primeras horas del día.

“El viento recorre el litoral y el mar, por eso los distritos costeros sienten más la intensificación de los vientos”, explicó el meteorólogo David Garay del Senamhi, quien detalló que las ráfagas ya alcanzaron los 31,5 km/h en sectores como Barranco y Chorrillos.

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La ingeniera Raquel Loayza, vocera del Senamhi, precisó que “los vientos se han incrementado principalmente en Lima, Ica y también Arequipa, debido a condiciones favorables en mediana y alta atmósfera que conllevan a niveles bajos en superficie a incrementar la velocidad del viento”.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez reportó valores cercanos a los 31 km/h, mientras que en Pisco las ráfagas superaron los 42 km/h, generando una densa nube de polvo que podría llegar a Lima impulsada por el viento sur. “Ese polvo vendrá a Lima. Puede hacerlo en forma de llovizna durante la noche”, advirtió el meteorólogo Abraham Levy.

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El fenómeno de los vientos Paracas también se sintió con intensidad en el sur, afectando el tránsito y reduciendo la visibilidad en vías principales, como la Panamericana Sur. Según la Asociación de Meteorología del Perú (Asismet), la situación llevó a la suspensión de actividades turísticas y operaciones aéreas en Ica y Paracas.

Una densa nube de polvo transformó el paisaje costero y complicó el tránsito en la Panamericana Sur. (Composición: Infobae / capturas de pantalla)

¿Hasta cuándo persistirá el viento?

De acuerdo con el Senamhi, el episodio de fuertes vientos en Lima y Callao se extenderá hasta el domingo 2 de agosto, con una ligera disminución en la intensidad a partir del sábado.

El meteorólogo Garay explicó que la situación responde al fortalecimiento del Anticiclón del Pacífico Sur (APS), un sistema de alta presión que regula el clima costero y genera vientos de moderada a fuerte intensidad. “Este evento favorece el levantamiento de polvo o arena y la reducción de la visibilidad horizontal”, apuntó Garay.

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El Senamhi prevé que, tras el fin de semana, las temperaturas continuarán por encima de lo habitual para la época, con registros entre cuatro y cinco grados sobre lo normal y posibles episodios de nubes, brillo solar y lloviznas en diferentes sectores de la capital.

En cuanto a creencias populares, el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, aclaró: “Los fenómenos que ocurren en la atmósfera no tienen nada que ver con los fenómenos que ocurren al interior de la tierra”. Así, los vientos intensos no tienen relación alguna con la ocurrencia de sismos, pese a las coincidencias históricas reportadas por algunos ciudadanos.

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Caída de árbol en los exteriores de Aceros Arequipa, en la Panamericana Sur y Letrero a punto de colapsar en supermercado en Pisco.

Consecuencias y recomendaciones

La presencia de lloviznas, niebla y neblina impacta principalmente en los distritos próximos al mar, aunque no se descartan episodios en sectores alejados del litoral. El Senamhi indicó que, pese al predominio del cielo cubierto, podrían presentarse periodos de brillo solar durante el día.

La ingeniera Loayza advirtió sobre el riesgo de desprendimiento de letreros y techos, así como la caída de árboles en mal estado. “Hay letreros que se pueden desprender, en otros lugares también techos, las calaminas, que si no están bien adheridas se pueden volar, árboles que se pueden caer, cuando ya tienen mal la raíz o el árbol ya está de edad muy madura”.

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Las autoridades recomiendan especial precaución a quienes transitan por avenidas expuestas, ciclistas y automovilistas, debido a la reducción de la visibilidad y la dificultad para desplazarse.