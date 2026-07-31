Ducelia Echevarría es eliminada de ‘Guerreros Mundiales’ por inapropiada conducta. IG

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Ducelia Echevarría fue eliminada de ‘Guerreros Mundiales’ luego de que la producción considerara que incurrió en una conducta “antideportiva”. La exparticipante de 'Esto es Guerra’, que se encuentra en México compitiendo en el programa, recibió la noticia en vivo y quedó visiblemente sorprendida. El hecho provocó impacto en el set y dejó a su equipo consternado.

Según lo expuesto al aire, la decisión se tomó tras un episodio ocurrido durante una competencia. La conductora explicó que Echevarría se agachó, tomó tierra y se la arrojó a un rival, un gesto que la producción calificó como agresión y falta de respeto. Tras comunicar la salida de la peruana, el programa anunció que su equipo recibirá un reemplazo para no quedar con un integrante menos.

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La expulsión en vivo: “No puedes permanecer más en la competencia”

La eliminación se dio de manera pública y directa. El conductor del programa fue quien le comunicó la decisión en plena transmisión. “No puedes permanecer más en la competencia”, le dijo frente al gesto atónito de la modelo oxapampina.

El momento tomó por sorpresa no solo a la peruana, sino también al grupo con el que competía. En el set, la reacción fue de desconcierto, porque Echevarría era presentada como una de las competidoras fuertes de la temporada.

El incidente que detonó la medida: “Se lo tira a Mamba en la cabeza”

La explicación oficial del hecho vino de la conductora, quien detalló qué ocurrió y por qué la producción lo consideró motivo suficiente para una salida inmediata.

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“Ducelia se agacha, toma un puño de tierra y se lo tira a Mamba en la cabeza y eso para la producción se considera agresión y falta de respeto”, sentenció.

Con esa descripción, el programa dejó establecido que no se trató de una discusión verbal o una provocación menor, sino de una acción física interpretada como una falta que cruza la línea de la competencia. En el marco del reality, la producción la ubicó como un comportamiento antideportivo.

Ducelia Echevarría es eliminada de ‘Guerreros Mundiales’ por inapropiada conducta

La postura de la producción: sanciones por “faltas de respeto” en la temporada

Tras el anuncio, el propio programa explicó que esta decisión responde a un criterio que ya se venía aplicando durante la temporada. En ese sentido, remarcaron que la salida de Ducelia se enmarca en un manejo más estricto sobre las conductas consideradas inapropiadas.

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“Producción tomó la decisión, como ya se venía manejando sobre las faltas de respeto que ha habido en esta temporada, de que Ducelia abandone la competencia”, indicaron.

El mensaje apuntó a dos ideas: que la sanción no sería un caso aislado, y que la temporada ya había tenido episodios donde el tema del respeto y el control en competencia se volvió parte de la narrativa del programa.

Habrá reemplazo: un refuerzo para su equipo

La salida de Echevarría obligó al programa a mover piezas para mantener el equilibrio entre equipos. La producción anunció que incorporarán a otra persona como reemplazo, con el objetivo de no perjudicar al grupo que integraba la peruana.

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“Van a tener un refuerzo, va a venir otra persona que tome su lugar; es un reemplazo para que no sientan que se quedan con un miembro menos en el equipo”, remarcaron.

Con esa decisión, Guerreros Mundiales buscó cerrar el episodio en términos competitivos: sanción para la participante, pero compensación para el equipo afectado por la baja.

Un episodio en competencia terminó en sanción máxima: la medida de producción que sacó a Ducelia del reality. IG

El mensaje de Ducelia en Instagram: agradecimiento a Nicola Porcella

Luego de su eliminación, Ducelia Echevarría se pronunció en redes sociales. A través de su cuenta personal de Instagram, agradeció la oportunidad de participar en el programa y dedicó un mensaje especial a Nicola Porcella, a quien se menciona como quien la llevó a México para integrarse al proyecto.

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“Gracias por tu amistad tan bonita, Nico, fue hermoso compartir momentos inolvidables a tu lado. Te quiero, amigo. Momentos que llevaré siempre en mi mente y en mi corazón. Gracias Unimás y Univisión por la oportunidad”, escribió.

Su publicación evitó entrar en detalles sobre el incidente y se enfocó en el aspecto personal: la experiencia en el programa, la gratitud por el espacio y el vínculo con Porcella.

Ducelia Echevarría agradece a Nicola Porcella tras ser eliminada de ‘Guerreros Mundiales’. IG