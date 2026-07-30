Mario Irivarren discute con su productora en vivo en ‘La Manada’ y redes lo critican: “Si quieres lo hablamos en vivo”

Mario Irivarren se pelea con su productora en pleno programa en vivo y en redes lo critican por no controlar su ira y mal humor. YouTube: La Manada.

Guardar

Mario Irivarren protagonizó un momento incómodo en plena transmisión en vivo de su programa de streaming 'La Manada’, cuando sostuvo una fuerte discusión con una integrante de su producción identificada como Jatziry.

El cruce se dio frente a cámaras, escaló en tono y terminó con una advertencia del conductor: pidió que no lo responsabilicen ni lo “dejen como el malo” del equipo. En redes sociales, el episodio se viralizó y desató críticas por su manera de reaccionar y por lo que muchos interpretaron como una falta de control de su ira y mal humor.

La tensión, además, no se presentó como un hecho aislado en la conversación pública: usuarios recordaron que no sería la primera vez que el exchico reality es señalado por actitudes similares con su entorno de trabajo y en relaciones personales.

PUBLICIDAD

El momento en vivo: “Si quieres hablarlo en vivo, lo hablamos en vivo”

El conflicto estalló cuando Irivarren, en vez de bajar el tema a una conversación interna, insistió en tratarlo al aire. “Si quieres hablarlo en vivo, lo hablamos en vivo, no tengo ningún problema, Jatziry. Sí, sí, por general. Si quieres lo hablamos en vivo, no tengo ningún problema”, dijo, marcando el terreno.

Jatziry intentó poner un límite, dejando claro que no le parecía correcto exponer asuntos internos en público. “Pero Mario. En primer lugar, yo no hablo cosas que pasan internamente en público y en vivo, porque no es mi manera de ser”, respondió.

La reacción de Irivarren fue sarcástica y aumentó la tensión: “Ah, sí, no se nota, no se nota, claro”.

Mario Irivarren se pelea con su productora en pleno programa en vivo. YouTube: 'La Manada'.

La producción pide calma: “¿Por qué te pones tan tenso?”

En el intercambio, Jatziry planteó que el ambiente había estado tranquilo y que todo se había originado por una broma de Gerardo Pe. “Pero ha estado todo tranquilo. Gerardo ha hecho esa broma, nada más. ¿Por qué te pones tan tenso?”, le preguntó.

PUBLICIDAD

Irivarren insistió en la discusión pública: “No, si quieres hablar en vivo, hablamos en vivo. Yo te digo cual es el problema”.

La productora trató de encuadrar el tema como un mal inicio tras el regreso de vacaciones. “Mario, hemos vuelto de vacaciones, no me parece... ¿Ves lo que ocasiona Gerardo?”, dijo, pidiendo que el programa vuelva a su rumbo.

“Mano firme” y “comentarios ásperos”: la postura de Irivarren sobre el trabajo

Lejos de retroceder, Irivarren justificó el tono con una idea de exigencia laboral. “Yo solo digo que cuando, cuando alguien hace las cosas bien, se le aplaude, pero cuando alguien hace las cosas mal o falla en su trabajo, tiene que tener al menos la entereza, ¿no? De saber aceptar cuando alguien no hace las cosas bien y punto”, afirmó.

PUBLICIDAD

Luego reforzó su postura con una frase que encendió más el debate: “Cuando se hacen las cosas mal, creo que es necesario a veces un poco de mano firme, ¿no? O comentarios un poco ásperos. Si quieres que lo hable en vivo, lo hablo en vivo, no tengo ningún problema”.

En ese tramo, la discusión dejó de ser un intercambio puntual y se convirtió en una explicación pública sobre cómo entiende él el liderazgo dentro del programa: felicitación cuando todo sale bien, y dureza cuando hay fallas.

“Si quieres lo hablamos en vivo”: el momento que cambió el tono del streaming y dejó críticas sobre la mesa. YouTube: 'La Manada'.

Jatziry intenta cerrar: “Se lo digo en privado”

Jatziry insistió en que no le gustaba llevar el conflicto a un espacio público. “Lo que pasa es que si yo tuviera algo que decírselo a él, se lo digo en privado. Yo no hago todo este tema, no me gusta particularmente”, señaló.

PUBLICIDAD

Irivarren respondió con un contrapunto directo: “¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? Porque la que, la que-”. La productora buscó apoyo en el resto del equipo: “Yo pregunto, Gerardo, ¿yo lo he hecho?”.

Pero el conductor volvió al choque: “Tú lo has hecho, yo no te dije nada”.

Cuando el cruce ya estaba instalado y el ambiente se percibía tenso, Jatziry pidió regresar al contenido. “Lo he interiorizado mucho. O sea, chicos, es el programa, por favor, céntrense en el programa. Hemos regresado de vacaciones”, dijo.

Irivarren reconoció que venía con buena energía, pero afirmó que el ambiente era raro y dejó una advertencia sobre lo que pasaría fuera de cámaras. “Yo también regresaba con toda la buena vibra de mis vacaciones, estoy sintiendo la vibra media rara, pero te digo que después del programa, si quieres hablamos con todos y vamos a tener que hablar ahí atrás cosas bien, bien, bien, bien incómodas”, lanzó.

PUBLICIDAD

Con esa frase, el conflicto pasó a un segundo nivel: no solo la discusión en vivo, sino la promesa de una conversación “incómoda” al terminar el programa, con el equipo completo.

Jatziry, integrante del equipo de producción, pidió no exponer temas internos al aire y trató de retomar el programa. YouTube: La Manada.

“No me dejen como el malo”: la advertencia final

La tensión se concentró en el cierre del intercambio, cuando el excombatiente aseguró que no se guardaría nada y que no permitiría que lo responsabilicen. “Yo no me voy a guardar absolutamente nada cuando hablemos ahí atrás”, dijo.

Y luego marcó el punto central: “Porque si me quieres echar a mí la culpa de algo o si me quieres responsabilizar a mí, te vas a enterar... las cosas son distintas. De verdad”.

PUBLICIDAD

La frase más fuerte fue una advertencia directa sobre el rol que, según él, quieren asignarle: “Porque si tú, si tú crees que, si tú te quieres agarrar conmigo porque finalmente quieren que yo haga el papel del malo, te vas a ir un poco de cara. Bastante. De verdad, bastante. Lo digo de verdad. Con todo cariño y con todo respeto”.

Ese cierre fue el que terminó de viralizar el clip, porque condensó la escena en una idea clara: el conductor no solo discutía por un hecho concreto, sino por cómo se distribuyen culpas y responsabilidades dentro del equipo.

PUBLICIDAD

El momento más comentado llegó cuando Irivarren advirtió que no permitirá que lo “responsabilicen” ni lo dejen “como el malo” del grupo. YouTube: La Manada.

Críticas en redes: el debate por el tono y el manejo de la ira

Tras el episodio, usuarios criticaron que una conversación interna se lleve al aire y que el conductor mantenga un tono confrontacional en un espacio que se supone de entretenimiento. Las reacciones también apuntaron a su uso del sarcasmo y a la insistencia en “hablarlo en vivo”, pese a que producción planteaba tratarlo en privado.

“Mario no tiene control de la ira”, ”Sus ex lo acusan de explosivo y que las trataba mal; cuando el río suena ...“, ”¿Qué y se la agarro con la más débil?“, ”¡Es súper agresivo, imponente y soberbio!“, entre otros comentarios.

En ese escenario, el clip se convirtió en un nuevo foco de discusión sobre la forma en la que figuras televisivas y digitales gestionan el estrés en vivo, especialmente cuando se trata de equipos pequeños donde las dinámicas internas quedan expuestas con facilidad.

PUBLICIDAD