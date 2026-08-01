Jefferson Farfán afirma que Magaly Medina ya pagó los S/ 350 mil de reparación civil: “Por fin pagaste completo”

El futbolista Jefferson Farfán sonríe con S/ 350 mil en su mesa, mientras Magaly Medina luce afligida en su escritorio tras juicio en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jefferson Farfán afirmó que Magaly Medina ya le pagó el total de S/ 350 mil fijados como reparación civil tras el proceso por violación a la intimidad agravada. El exfutbolista lo confirmó con una publicación en su cuenta oficial de Instagram la mañana del 31 de julio, donde además dejó un mensaje irónico dirigido a la conductora.

La declaración pública llega después de semanas en las que el tema del pago volvió al centro de la conversación mediática, con cruces indirectos entre ambas partes y con comentarios previos de Medina sobre el monto ya abonado y la insistencia de Farfán por recibir la totalidad.

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El post de Jefferson Farfán: “Por fin pagaste completo”

Farfán utilizó Instagram para dejar constancia de que, según su versión, el pago se completó. En su mensaje, se dirigió directamente a Medina con un tono sarcástico.

“Buenos días, mi tía 8:30 por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm”, escribió el exseleccionado peruano, dejando sentado que la conductora cumplió con cancelar el total de S/ 350 mil.

Además de confirmar el pago, el mensaje funcionó como una “chiquita” pública hacia la presentadora de 'Magaly TV La Firme’, a quien Farfán venía cuestionando en las últimas semanas por presuntas irregularidades vinculadas a su servicio comunitario, según el propio relato del caso.

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Del pago parcial al “por fin pagaste completo”: Farfán confirmó el cierre de la reparación civil en Instagram. IG

El origen del caso: imágenes dentro de su departamento en Miraflores

El proceso judicial se originó por la difusión de imágenes captadas dentro del departamento de Jefferson Farfán en Miraflores, según se indicó. En esas imágenes aparecía Yahaira Plasencia, lo que la defensa del exfutbolista consideró una vulneración a su intimidad.

El caso escaló hasta sentencia y dejó consecuencias penales y económicas para la conductora, además de un monto indemnizatorio que finalmente fue fijado en S/ 350 mil tras la etapa de apelación.

La condena de julio de 2024 y la reducción del monto en apelación

En julio de 2024, Magaly Medina fue condenada a 2 años y 8 meses de prisión efectiva, pena que fue convertida en 138 jornadas de servicio comunitario y 100 días de multa, además del pago de una reparación civil inicialmente fijada en S/ 500 mil a favor de Farfán.

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Sin embargo, en apelación, la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima redujo el monto indemnizatorio a S/ 350 mil, cifra que es la que Farfán asegura que ya fue cancelada en su totalidad.

Magaly Medina arremete contra quienes defienden a Maricel Linares y revive su batalla legal con Jefferson Farfán. ATV/ Magaly TV La Firme.

Lo que dijo Magaly Medina antes: “El canal ya pagó casi la mitad”

El anuncio de Farfán contrasta con declaraciones previas de Medina, quien semanas atrás ya había confirmado un pago parcial. En su momento, la conductora indicó que se habían abonado S/ 145 mil y cuestionó la urgencia del exfutbolista por recibir el dinero completo.

En una entrevista al diario Trome, Medina volvió a referirse al tema y aseguró que ATV, señalado como responsable junto a ella del pago, ya había cubierto casi la mitad del monto total. “El canal ya pagó casi la mitad. ¿De qué se queja? ¿Tan necesitado está de unas cuantas monedas?”, cuestionó el 8 de mayo.

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Esa declaración dejó abierta una duda en el debate público: si el resto lo pagaría la figura televisiva, el canal o cómo se completaría la obligación. El post de Farfán apunta a que, finalmente, el pago se cerró.

Jefferson Farfán examina su teléfono en su hogar, mientras en una pantalla se muestra a Magaly Medina expresando su molestia y el programa "Magaly contra Farfán" en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ironía por el patrimonio: “Mi mansión es hecha con el fruto del trabajo decente”

En el mismo contexto de cruces verbales, Medina también ironizó sobre el interés de Farfán en su patrimonio. Según su declaración, el abogado del exfutbolista habría presentado imágenes vinculadas a una construcción suya y publicaciones en redes.

“Anda presentando su abogado fotos de mi construcción, de videos que subo a TikTok y reels de Instagram donde muestro algo pequeñito de mi nueva casa. Pero lo que él no sabe es que mi mansión es hecha con el fruto del trabajo decente de mi esposo y el mío, que nada tiene que ver con mi trabajo”, afirmó.

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Esa frase formó parte del clima previo al anuncio de Farfán: una discusión pública donde el pago de la reparación civil se convirtió en un tema recurrente entre indirectas, cuestionamientos y respuestas mediáticas.

Magaly Medina, la reconocida presentadora de televisión, posa sonriente mientras abre el refrigerador de su moderna y recién estrenada casa, expresando su alegría por este nuevo espacio.