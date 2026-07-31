Juan Pablo Varillas clasificó a las semifinales del Challenger 125 de San Marino 2026

El tenista peruano venció 2-0 al kazajo Timofey Skatov. Créditos: ATP Challenger.

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El viernes 31 de julio, Juan Pablo Varillas logró su clasificación a las semifinales del Challenger 125 de San Marino 2026 tras imponerse 2-0 ante el kazajo Timofey Skatov. Con este resultado, el tenista peruano mantiene su racha positiva en el circuito.

Varillas se impuso en el campo central del Centro Tennis Cassa di Risparmio al vencer 6-4 y 6-4 a Skatov, actual número 150 del ranking ATP. El representante nacional aseguró así su pase a la siguiente ronda del torneo y se ubicó entre los cuatro mejores del torneo.

Con este triunfo, Varillas regresa al top 240 del ranking ATP después de 14 meses, un periodo marcado por lesiones que limitaron su progreso. Esta posición le abre la posibilidad de participar en la qualy del US Open.

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“El triunfo lo devuelve al top 240 después de 14 meses. Con ello, podría tener opciones de disputar la qualy del US Open”, señaló el periodista Jorge Valencia a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Juan Pablo Varillas afrontará su cuarta semifinal de la temporada con una motivación especial. Esta instancia adquiere mayor importancia por tratarse de un torneo Challenger 125 y por la presión añadida, ya que en las semifinales anteriores no logró avanzar a la final en los certámenes disputados.

Juan Pablo Varillas venció 2-0 a Timofey Skatov y clasificó a las semifinales del Challenger 125 de San Marino 2026. Créditos: Instagram.

Rival de Juan Pablo Varillas en semifinales del Challenger de San Marino

‘Juanpi’ Varillas enfrentará en semifinales al croata Mili Poljicak, número 352 del ranking ATP, quien sorprendió al dejar fuera al francés Alexandre Muller (132 ATP) en cuartos de final tras un partido ajustado (7-6, 6-7 y 7-5).

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El encuentro entre Varillas y Poljicak está programado para el sábado 1 de agosto en la cancha central del Centro Tennis Cassa di Risparmio, a partir de las 11:00 horas de Perú.

Mili Poljicak será el rival de Juan Pablo Varillas en las semifinales del Challenger 125 de San Marino 2026.

Dónde ver Juan Pablo Varillas vs Mili Poljicak: semifinal

La semifinal entre Juan Pablo Varillas y Mili Poljicak podrá verse en directo por Challenger TV y también a través del canal de YouTube de Tenis al Máximo. Ambas plataformas ofrecerán la transmisión del encuentro, permitiendo que los seguidores acompañen cada instancia del partido y sigan de cerca la participación del tenista peruano en su búsqueda por un lugar en la final del Challenger de San Marino.

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Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del partido decisivo de ‘Juanpi’ en el torneo ATP. Los lectores podrán consultar en su sitio web el resultado final, las declaraciones del tenista y las principales reacciones tras el encuentro. Además, se publicarán videos, imágenes y análisis para seguir de cerca el desempeño en esta instancia clave.

Federación Peruana de Tenis destacó clasificación de Juan Pablo Varillas a semifinales del Challenger 125 de San Marino 2026.

Así viene siendo la participación de Juan Pablo Varillas en Challenger de San Marino

La campaña de Juan Pablo Varillas en el Challenger 125 de San Marino comenzó en la fase clasificatoria, donde superó al local Francesco Forti en un encuentro que se extendió por más de tres horas, lo que le permitió acceder al cuadro principal del torneo.

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En la primera ronda, Varillas venció por 6-2 y 6-2 a Jacopo Vasami, también representante local, y avanzó a los octavos de final. En esa instancia, se impuso por 2-1 ante el italiano Francesco Maestrelli, ubicado entre los 150 mejores del ranking mundial, consiguiendo así su mejor triunfo en los últimos 16 meses.

Juan Pablo Varillas ha celebrado un triunfo ante un tenista Top 150 luego de 16 meses. Con esta victoria, el peruano asegura volver al Top 250 del ranking ATP. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

Ya en cuartos de final, el tenista peruano se enfrentó al kazajo Timofey Skatov y logró la victoria sin complicaciones. Ahora, Varillas buscará su primera clasificación a una final en 2026, con el objetivo de dejar atrás una seguidilla de tres eliminaciones consecutivas en semifinales.

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