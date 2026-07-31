Samahara Lobatón sorprende al hablar de su sueldo en ‘La Granja VIP Perú’: “No fue gran cosa”

Samahara Lobatón deja en shock al sincerarse sobre su salario en ‘La Granja VIP Perú’. YouTube: Magaly Medina El Podcast

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Samahara Lobatón sorprendió al sincerarse sobre el dinero que recibió por su participación en ‘La Granja VIP Perú’. Invitada al pódcast de Magaly Medina, la influencer habló sobre su economía familiar, sus gastos mensuales y la necesidad de seguir trabajando, pero la frase que más ruido hizo fue la que soltó cuando le preguntaron por su salario en el reality: “Sí, pero el de ‘La Granja’ no puedo decir mucho, pero no fue gran cosa”.

El comentario generó reacción porque en el imaginario del público los realities suelen asociarse a pagos altos. En su caso, Lobatón dejó entrever que el ingreso no fue tan grande como muchos podrían pensar, aunque también aclaró que no podía dar detalles. El tema se instaló rápido en redes y se volvió uno de los momentos más comentados de la entrevista.

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Samahara Lobatón sorprende al hablar de su sueldo en ‘La Granja VIP Perú’

“No me puedo quejar”: su panorama económico y las responsabilidades en casa

Durante la conversación, Samahara explicó que hoy asume compromisos importantes en su vida cotidiana. Contó que tiene dos nanas y que, además, cubre gastos de sus hijos, su vivienda y las necesidades generales del hogar.

Ante la consulta de Magaly sobre cómo afronta esa carga, Lobatón respondió con una frase que enmarca su situación desde la gratitud: “No me puedo quejar, Dios está conmigo pese a todo”.

Su declaración mostró una doble idea: por un lado, que el gasto mensual es alto; por otro, que se considera capaz de sostenerlo gracias al trabajo que viene realizando. En ese punto, la charla empezó a girar hacia una pregunta inevitable: cuánto paga realmente un reality show.

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En el pódcast de Magaly Medina, Samahara Lobatón habló de sus gastos, sus dos nanas y su paso por ‘La Granja VIP Perú’; sobre su pago en ese reality dijo: “No puedo decir mucho, pero no fue gran cosa”. YouTube: Magaly Medina, El podcast

La pregunta directa de Magaly: “¿Los realities pagan bien?”

Magaly Medina fue al grano. “¿Los realities pagan bien?”, le preguntó. Samahara respondió que sí, pero cuando la conversación se centró específicamente en La Granja VIP Perú, cambió el tono y mostró cautela.

“Sí, pero el de ‘La Granja’ no puedo decir mucho, pero no fue gran cosa”, dijo. La frase fue lo más parecido a una cifra sin cifra: no reveló números, pero dejó una conclusión clara sobre su percepción del pago.

Esa respuesta no solo sorprendió a la conductora, sino que reordenó la idea que muchos tienen sobre el negocio de los realities: no siempre el ingreso compensa, al menos en el caso que ella describió.

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“Maravilloso”: lo que adelantó sobre su próximo reality

La entrevista también sirvió para abrir la puerta al siguiente paso de Lobatón en televisión o streaming. Magaly le consultó si su nuevo proyecto tendrá una mejor compensación económica.

“¿Pero ahora al que te vas, pagan bien?”, preguntó. Samahara fue más entusiasta con su respuesta: “Maravilloso”.

Aunque no entró en montos, la palabra dejó claro que la expectativa es otra y que su siguiente participación estaría mejor remunerada. La conversación reforzó una idea: Lobatón mira estos formatos no solo como exposición, sino como trabajo.

Dos nanas, muchos gastos y un nuevo reality en camino: Samahara Lobatón explicó por qué no puede parar de trabajar. YouTube: Magaly Medina, El podcast

“Yo soy el soporte de mi casa”: por qué quiere quedarse y hacer “más caja”

Medina planteó una lectura típica de estos programas: durar más significa ganar más. “¿O sea vas a tratar de quedarte para ser más caja?”, le dijo. Samahara respondió sin dudar: “Sí, obvio, yo soy el soporte de mi casa”.

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La frase tuvo peso porque ubicó su motivación en un punto concreto: no se trata solo de competir, sino de sostener la economía familiar. Con ese argumento, Lobatón explicó por qué le interesa seguir aceptando este tipo de proyectos y por qué la parte económica es determinante.

En el fondo, su discurso fue coherente: si tiene gastos fijos altos y responsabilidades permanentes, necesita trabajos que permitan cubrirlos.

El rol de sus nanas: “Sin ellas no podría hacer lo que hago”

En la entrevista, Samahara también habló del apoyo que recibe en casa. “Yo me llevo súper bien con mis nanas... ellas cuidan y yo deposito, sin ellas no podría hacer lo que hago”, afirmó.

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La frase dejó ver cómo organiza su día a día: delega el cuidado mientras ella trabaja y mantiene el flujo económico. También contó que existe una coordinación constante para las compras y necesidades del hogar.

“Mi nana me decía: acá te tengo tu lista y de todo lo que vas a comprar”, relató, al explicar cómo se ordenan para no descuidar los pendientes. Ese detalle apuntó a un mensaje práctico: su vida funciona con logística y apoyo, no solo con “ganas”.

‘Prisión del destino’: el nuevo proyecto y dónde se grabará

En otro momento, Lobatón reveló datos de su siguiente paso: el próximo reality se transmitirá por stream, se llamará ‘Prisión del destino’ y se grabará en Miami.

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Además, afirmó que no hizo casting para ese proyecto. Según su versión, llegó por invitación, luego de que la producción la viera en La Granja VIP Perú. Con eso, dejó entender que su paso por el reality anterior, aunque “no fue gran cosa” en dinero, sí habría servido como vitrina para nuevas oportunidades.

Samahara Losbatón se va al reality 'La prisión del destino' en Miami. TikTok.