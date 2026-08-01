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Padre de Ollanta Humala sobre reencuentro con su hijo: “Capaz lloraré, me da un ataque y muero”

Isaac Humala calificó como “ilegítima” y “monstruosa” la condena de 15 años dictada en abril de 2025 contra su hijo, señalando que fue privado de su libertad antes de una resolución firme

Padre el expresidente Ollanta Humala calificó el encarcelamiento de su hijo como un "secuestro", luego de que el TC ordenara el archivamiento del caso. (Crédito: Exitosa)
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Con 97 años y la voz cargada de emoción, Isaac Humala admitió ante Exitosa que el reencuentro con su hijo, el expresidente Ollanta Humala Tasso, podría desbordarlo: “Capaz lloraré a moco tendido, capaz al leer eso me dé un ataque y me muera”. La frase, dicha con la mezcla de alivio y rabia propia de quien esperó más de un año ese momento, llegó horas después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara la anulación del proceso penal por lavado de activos que mantuvo al exmandatario recluido en el penal de Barbadillo.

Las declaraciones del patriarca de la familia Humala a Exitosa se produjeron el 31 de julio, poco antes de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional emitiera la Resolución N.° 89, que ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutar la excarcelación inmediata del expresidente. Isaac Humala se enteró del fallo constitucional en tiempo real, durante la entrevista, y su primera reacción no fue de celebración sino de impugnación.

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Un hombre mayor de cabello blanco habla, a su izquierda. A la derecha, un hombre de traje oscuro, corbata roja, saluda y sostiene una botella
Isaac Humala expresa su emoción por la inminente excarcelación de su hijo, el expresidente Ollanta Humala, en Perú.

“No es sentencia, es secuestro”

“Esa sentencia es ilegítima, monstruosa. No es sentencia, es secuestro”, declaró el padre del exjefe de Estado ante Exitosa, al referirse a la condena de 15 años de prisión efectiva que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional dictó en abril de 2025 contra Ollanta Humala por el delito de lavado de activos agravado. A su juicio, la privación de libertad se ejecutó antes de que existiera una resolución debidamente concluida y notificada, lo que, según dijo, desnaturalizó el proceso desde su inicio.

El nonagenario también cuestionó la competencia del TC para intervenir en un proceso penal. “Las sentencias del Poder Judicial terminan en el Poder Judicial, no van al tribunal”, sostuvo. Aun así, al conocer que el fallo constitucional ordenaba la libertad de su hijo, no ocultó su alivio, aunque lo envolvió en una nueva andanada de críticas al sistema judicial.

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Isaac Humala cuestionó el proceso judicial seguido contra su hijo Ollanta Humala por lavado de activos y afirmó que el expresidente estuvo “secuestrado” por el Poder Judicial. Sus declaraciones se dieron luego del fallo del Tribunal Constitucional que anuló la condena. Fuente: Exitosa Noticias

Crítica a los jueces

Isaac Humala dirigió la mayor parte de su discurso contra los magistrados que intervinieron en el caso. “Han abusado de la peor manera inconcebible”, afirmó, y señaló que existen jueces que “deshonran al país”. Pidió expresamente a Exitosa que hiciera pública “su indignación y su cólera” ante lo que calificó como una grave injusticia.

Por otro lado, el padre del expresidente expresó su emoción al señalar que podría llorar “a moco tendido” durante el reencuentro con su hijo, un momento que, según sus propias palabras, podría incluso costarle la vida. A sus 97 años, Isaac Humala lleva décadas como una figura presente en la vida política peruana y como referente de una familia que ha marcado la historia reciente del país.

Documento oficial del Tribunal Constitucional de Perú que declara la nulidad de un proceso, junto a una imagen del expresidente Ollanta Humala con anteojos
El fallo del Tribunal Constitucional anuló las investigaciones, las resoluciones judiciales y la sentencia de 15 años de prisión contra Ollanta Humala por lavado de activos agravado. (Infobae / Fotocomposición)

Fallo del TC anuló todo el proceso

El TC declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Ollanta Humala mediante la Sentencia N.° 169/2026, fechada el 15 de julio y publicada el 30 de julio, con cinco votos a favor y dos en contra. El núcleo del razonamiento fue que los hechos investigados —la recepción de aportes del gobierno venezolano y de empresas constructoras brasileñas durante las campañas de 2006 y 2011— no podían tipificarse como lavado de activos, pues la figura penal aplicada fue incorporada al ordenamiento jurídico peruano recién en 2016.

La nulidad abarca la totalidad del proceso, con efecto retroactivo desde las investigaciones preliminares iniciadas en 2019, e incluye el levantamiento de las órdenes de captura vigentes. El TC ordenó además a la Fiscalía emitir la disposición de archivo de la investigación preliminar. Al momento de dictarse la resolución de excarcelación, Ollanta Humala tenía pendientes otros cinco procesos judiciales en distintos juzgados, todos sin medidas de coerción procesal vigentes.

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