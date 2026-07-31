Esmeralda Sánchez reveló que dejó la selección peruana de vóley por declaraciones de Antonio Rizola sobre Alianza Lima: “Afecta la armonía”

Esmeralda Sánchez reveló que dejó la selección peruana de vóley por declaraciones de Antonio Rizola sobre Alianza Lima.

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Cenaida Uribe generó impacto en el entorno del voleibol nacional al hacer públicas las cartas enviadas por las jugadoras de Alianza Lima que no integraron la selección peruana. Esta acción se produjo como respuesta a las declaraciones de Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), quien aseguró que ninguna deportista se acercó a dialogar con la dirigencia.

Entre los documentos difundidos, la carta de Esmeralda Sánchez fue la que más atención recibió, ya que, a diferencia de las presentadas por Flavia Montes e Ysabella Sánchez, incluyó señalamientos directos hacia el entrenador de la selección, Antonio Rizola, tras sus comentarios sobre el tricampeonato de Alianza Lima.

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En su comunicación, Sánchez explicó que su alejamiento de la selección obedecía primero a razones personales: “Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para comunicarles, con el debido respeto, mi decisión de declinar esta convocatoria. Esta decisión responde, en primer lugar, a motivos estrictamente personales que requieren toda mi atención en este momento y no me permiten asumir el compromiso con el nivel de exigencia necesario”.

Esmeralda Sánchez dejó la selección peruana por motivos personales y declaraciones de Antonio Rizola.

Cabe recordar que Esmeralda Sánchez sí aceptó la convocatoria de Antonio Rizola inicialmente y formó parte de los entrenamientos en la Videna durante algunos días. Posteriormente, optó por apartarse del equipo nacional a pocas semanas del inicio de la Copa Sudamericana.

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Sánchez también se refirió a las declaraciones del técnico brasileño: “Considero pertinente señalar, con transparencia, que a lo anterior se suma mi profunda disconformidad con las declaraciones del actual entrenador de la selección; quien, al desmerecer el rendimiento y el nivel de los equipos de la Liga Nacional de Voleibol Peruana, afecta a las deportistas que competimos a nivel local con profesionalismo y esfuerzo diario. Esta situación afecta la confianza, el respeto mutuo y la armonía que deben existir entre el comando técnico y las jugadoras”.

El entrenador de la selección peruana señaló que Alianza Lima ganó muchos partidos por demérito de sus rivales, más que mérito propio. Crédito: Movistar Deportes.

Finalmente, Sánchez agradeció a la Jefatura Técnica y a la federación por haberla considerado, manifestando su intención de aportar en futuras oportunidades si se dan las condiciones adecuadas: “Mi compromiso con el desarrollo del voleibol en nuestro país se mantiene firme, y espero que en futuras convocatorias se den las condiciones adecuadas para poder integrarme y aportar al equipo. Sin otro particular, me despido de ustedes”.

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¿Qué dijo Antonio Rizola sobre Alianza Lima?

Antonio Rizola se convirtió en foco de debate en los medios especializados de vóley tras opinar sobre el rendimiento de Alianza Lima en la última temporada de la liga. El técnico de la selección peruana indicó que varios triunfos del equipo se debieron más a errores de los rivales que a méritos propios del conjunto ‘blanquiazul’.

“Alianza ganó muchos partidos más por demérito del adversario que por mérito de ellas. Muchos. Había equipos que estaban apretando a Alianza y no creyeron en ganar”, expresó Rizola en el podcast Se Formaron Las Parejas. Estas declaraciones fueron interpretadas por hinchas y jugadoras como una desvalorización del tricampeonato, lo que generó malestar entre las protagonistas del torneo.

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Posteriormente, el entrenador intentó aclarar sus palabras y sostuvo que no fue su intención desmerecer la campaña de Alianza Lima. A pesar de esta explicación, Esmeralda Sánchez mantuvo su incomodidad frente a los dichos del técnico nacional, situación que influyó en su decisión de no continuar en la convocatoria de la selección.

El técnico de la selección peruana se refirió a sus palabras sobre el rendimiento de las 'blanquiazules' en Liga Peruana de Vóley. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

Las cartas de Flavia Montes e Ysabella Sánchez

Las cartas presentadas por Ysabella Sánchez y Flavia Montes a la Federación Peruana de Vóley reflejan motivos médicos como la razón principal para rechazar la convocatoria a la selección nacional, en contraste con la situación de Esmeralda Sánchez.

Montes, central de la Universidad San Martín, descartó desde el inicio su participación en el equipo dirigido por Antonio Rizola. Detalló que, tras una larga temporada en la Liga Peruana de Vóley, sus lesiones crónicas y recurrentes en ambas rodillas requieren reposo y recuperación.

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“Me dirijo a ustedes con el debido respeto para saludarlos cordialmente y expresar mi más sincero agradecimiento por la invitación cursada. No obstante, a través del presente documento, cumplo con informarles que en esta oportunidad no me será posible aceptar dicha convocatoria. Como es de conocimiento de mi entorno deportivo y médico, durante los últimos dos (2) años he venido arrastrando un historial de lesiones crónicas y recurrentes en ambas rodillas”, explicó Montes en su comunicación.

Flavia Montes no aceptó el llamado de la selección peruana de vóley por lesiones en sus rodillas.

Por su parte, Ysabella Sánchez también fundamentó su ausencia en temas de salud. Señaló que, tras la valoración médica correspondiente, se le indicó la necesidad de cumplir con un periodo de descanso y rehabilitación física obligatoria.

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“Tras las evaluaciones correspondientes con el cuerpo médico, se me ha prescrito un periodo de descanso activo y un tratamiento de rehabilitación física de carácter obligatorio e improrrogable. Someterme en este momento a los entrenamientos de alto rendimiento implicaría un riesgo inminente de contraer una lesión crónica o de mayor gravedad”, manifestó Sánchez.

Ysabella Sánchez no aceptó la convocatoria de la selección peruana por motivos médicos.

Ambas jugadoras agradecieron la consideración de la Federación y reafirmaron su compromiso con el voleibol peruano, expresando su deseo de volver a integrarse a la selección cuando su estado físico lo permita.