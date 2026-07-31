El contundente mensaje de Rodrigo Ureña a Piero Quispe tras su retorno a Universitario que emocionó a los hinchas ‘cremas’

El volante chileno escribió en Instagram un mensaje de apoyo en publicaciones vinculadas a la presentación del mediocampista peruano, en una reacción que destacó por el antecedente de ambos en el plantel campeón de 2023 (Universitario de Deportes)

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Universitario de Deportes oficializó el regreso de Piero Quispe para encarar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Tras el anuncio, el fichaje generó reacciones inmediatas en redes sociales y una de las más comentadas llegó desde Chile: Rodrigo Ureña, exjugador del club crema, escribió un mensaje de apoyo dirigido al mediocampista peruano.

La respuesta de Ureña apareció en Instagram, en una publicación vinculada a la presentación del futbolista de 24 años por parte de Universitario de Deportes. El volante chileno, conocido como el “Pitbull”, le dedicó una frase breve, sin medias tintas: “Muchos éxitos, Pierito. Lo mejor siempre”. El texto estuvo acompañado por emojis de aplausos y fuego.

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Quispe se sumó rápidamente a los trabajos del plantel y ya realizó su primer entrenamiento con el conjunto crema. En ese contexto, el retorno del mediocampista lo pone otra vez en el radar del comando técnico, que podría considerarlo para los próximos partidos, según lo que defina el entrenador argentino Héctor Cúper.

El mensaje de Ureña y un vínculo que nació en 2023

Rodrigo Ureña reaccionó al regreso de Piero Quispe a Universitario con un mensaje de apoyo en Instagram. El volante chileno recordó el vínculo que construyeron en la campaña del título nacional 2023. (Universitario de Deportes)

El saludo de Rodrigo Ureña se produjo luego de que Universitario difundiera contenido sobre la vuelta de Quispe y también tras una publicación compartida por el propio futbolista en Instagram. En ambos casos, el chileno dejó un mensaje idéntico: “Muchos éxitos, Pierito. Lo mejor siempre”.

El vínculo entre ambos se formó en 2023, temporada en la que coincidieron en el plantel de Universitario. Ureña llegó ese año al club y Quispe vivía su primera campaña con continuidad en el equipo principal. Al cierre del campeonato, los dos integraron el grupo que obtuvo el título nacional.

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Esa consagración marcó un punto alto en la etapa inicial de Quispe con la camiseta crema. Tras finalizar el torneo, el mediocampista dejó el club luego de una temporada destacada y, de acuerdo con lo señalado en los textos base, fue elegido como mejor jugador a fines de ese año.

En medio de la expectativa por su regreso, el intercambio de mensajes en redes amplificó la noticia. El comentario de Ureña, por su tono directo y por el antecedente de convivencia en el plantel campeón, tomó protagonismo entre los seguidores del equipo de Ate.

El regreso de Quispe para el Clausura y su contrato hasta 2027

Piero Quispe ya es oficialmente nuevo jugador de Universitario. El mediocampista retornó con contrato por dos temporadas y reforzará al equipo de Héctor Cúper en la recta decisiva de la Liga 1 2026. (Universitario de Deportes)

La vuelta de Piero Quispe quedó confirmada como parte de la planificación de Universitario para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El mediocampista se incorporó al equipo por dos temporadas, con vínculo hasta diciembre de 2027, según se pudo saber.

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La dirigencia crema alcanzó un acuerdo para que el futbolista vuelva a vestirse de crema, con el objetivo de reforzar el mediocampo en la segunda parte de la temporada. El retorno se produce tres años después de su salida, luego de su paso por el exterior.

Universitario presentó al jugador “por todo lo alto”, de acuerdo con los textos base, en un anuncio que sorprendió a los hinchas. El club lo comunicó como un refuerzo relevante para la etapa decisiva del año, en la que el equipo apunta a volver a pelear por el campeonato nacional.

En el entorno del plantel, la noticia se instaló también por el antecedente deportivo de Quispe: ya fue campeón con Universitario y, en esta segunda etapa, la meta planteada es volver a conquistar el torneo al final de la campaña, con foco en el Clausura 2026.

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Trayectoria reciente, rescisión y valor de mercado

El fichaje de Piero Quispe se concretó luego de su experiencia internacional entre México y Australia. Universitario aprovechó su condición de jugador libre para cerrar una incorporación de peso para el Clausura. (Universitario de Deportes)

Tras su salida de Universitario, Piero Quispe fue fichado por Pumas UNAM. Posteriormente, continuó su carrera en Sydney FC de Australia, club en el que disputó 30 partidos en los primeros seis meses del año, con dos goles y cinco asistencias, siempre según los datos entregados.

El retorno a Universitario se dio luego de quedar como jugador libre tras rescindir su contrato con Pumas de México. En ese escenario, el nombre del mediocampista volvió a tomar fuerza en los planes de la directiva crema, que avanzó hasta cerrar su incorporación para el Clausura.

En paralelo, el futbolista cuenta con una cotización de 1,80 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt, el portal internacional mencionado en el material base. Ese dato circuló en medio del anuncio oficial y reforzó el interés generado por su fichaje.

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Con el acuerdo ya cerrado y el jugador integrado a los entrenamientos, Universitario suma una pieza conocida por el club y por la afición. Mientras se prepara el tramo decisivo de la temporada, el mensaje de Rodrigo Ureña quedó como una de las reacciones más visibles: “Muchos éxitos, Pierito. Lo mejor siempre”.