Susy Díaz confiesa que sí se enamoró de Andy V y revela por qué su matrimonio terminó: “Lloré tanto”

La vida sentimental de Susy Díaz ha estado marcada por romances mediáticos, infidelidades y episodios que durante años ocuparon titulares en la prensa de espectáculos. En una reciente entrevista con Magaly Medina para ‘Magaly TV, La Firme’, la exvedette volvió a mirar hacia atrás para hablar de uno de los capítulos más recordados de su historia: su matrimonio con Andy V.
Lejos de renegar de esa etapa, Susy aseguró que no considera que haberse casado con el cantante haya sido un error, aunque reconoció que la relación estuvo llena de problemas y terminó provocándole un profundo dolor. Durante la conversación también recordó cómo nació el romance, las constantes desapariciones de Andy V, las infidelidades que enfrentó y el inesperado papel que tuvo el llamado ‘Mero Loco’ cuando la historia llegó a su fin.
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Susy Díaz asegura que casarse con Andy V no fue un error
Magaly Medina inició la conversación preguntándole directamente si consideraba que el matrimonio con Andy V había sido uno de los errores más importantes de su vida. “¿Tú crees que casarte con este mocoso, Andy V, fue un error en tu vida?”, consultó la conductora.
Lejos de responder afirmativamente, Susy descartó esa posibilidad. “No, no fue un error porque... bueno, duramos poco”, respondió entre risas. Magaly coincidió. “Bien poco”, comentó. La excongresista explicó que todo comenzó mucho antes del matrimonio.
Así conoció Susy Díaz a Andy V
Según relató, el primer encuentro ocurrió cuando fue a recoger a Florcita Polo a Panamericana Televisión, donde su hija trabajaba en un programa cómico. Recordó que en ese momento estaba acompañada por el ‘Mero Loco’, quien incluso intentó impedir que conversara con el joven cantante.
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“Yo fui con el Mero Loco a recoger a mi hija. Él vino a perseguirme: ‘Susy Díaz, te quiero conocer, dame tu teléfono’. Y el Mero decía: ‘Ya deja de estar hablando con ese piraña, sube’”, recordó. En aquella oportunidad decidió no darle su número telefónico.
Tiempo después volvieron a encontrarse en Canal 9, durante las grabaciones de ‘Vidas Extremas’. “Se metió a mi camerino cuando me estaba cambiando y me dijo: ‘Dame tu teléfono, que quiero para un contrato’”, contó. Ese acercamiento terminó convirtiéndose en el inicio de una relación profesional que, poco después, dio paso al romance.
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El romance comenzó mientras seguía vinculada al ‘Mero Loco’
Durante la entrevista, Magaly recordó que en aquella época Susy todavía mantenía una relación con el conocido ‘Mero Loco’, un personaje que durante años protagonizó constantes ampays por infidelidad.
La exvedette respondió con humor. “Al Mero Loco tú lo parabas ampayando con Gil, Mil, Perejil”, dijo entre risas. Cuando Magaly le recordó que fue una de sus relaciones más largas, Susy reveló cuánto tiempo permanecieron juntos. “Casi trece años”, afirmó.
“Al hombre mujeriego hay que darle de su propia medicina”
Durante la conversación, Susy también hizo una inesperada confesión sobre cómo enfrentaba las constantes infidelidades del ‘Mero Loco’. “Al hombre mujeriego hay que darle de su propia medicina para que cambie”, expresó.
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Magaly respondió que, pese a ello, nunca cambió. “No, solamente descansó. Las trampas solamente no se plantan, solo descansan”, respondió Susy provocando las risas de ambas. La exvedette también confesó que no soportaba las infidelidades sin reaccionar. “Él me hacía una y yo le hacía diez para perdonarlo”, aseguró.
Incluso reveló que el ‘Mero Loco’ nunca sospechó que ella ya salía con Andy V. “Él me dejaba en mi casa y Andy V todavía le daba la mano diciéndole: ‘Buenas noches, señor Mero’. El Mero de día y Andy V de noche. Dobleteaba”, contó entre carcajadas.
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Magaly no dudó en calificarla. “Qué bandida tú”, comentó. La respuesta de Susy fue inmediata. “Él me enseñó, él fue mi profesor”, respondió.
“Yo soy fiel a quien me es fiel”
Pese a reconocer que mantuvo relaciones paralelas en esa etapa, Susy aseguró que su comportamiento era consecuencia de las constantes traiciones que sufría.
“Yo soy fiel a un hombre que me es fiel, pero si no es fiel, no le soy fiel”, afirmó. También confesó que terminó enamorándose de Andy V. “Yo me enamoré de Andy V”, sostuvo. Magaly quiso saber qué había visto en él.
Susy Díaz revela cómo cambió Andy V durante la convivencia
La exvedette explicó que el comportamiento de Andy era completamente diferente cuando iniciaron la relación. “Al comienzo era un ángel, pero cuando tomaba y varias cosas más, era un diablo, era otro”, relató. Magaly recordó uno de los episodios más polémicos de esa convivencia.
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“Yo recuerdo que una vez denunciaste a la policía que había sacado un arma en tu casa”, mencionó. Susy confirmó que fue una etapa complicada. “Terrible”, respondió.
Las desapariciones de Andy V terminaron desgastando la relación
Uno de los aspectos que más afectó a Susy fue la ausencia constante de su entonces esposo. Contó que durante su primera Navidad juntos él simplemente desapareció.
“El primer 24 de diciembre desapareció. Se fue a comer el panetón a otra parte. No vino”, recordó. Según explicó, esas ausencias podían extenderse durante varios días. “No contestaba el teléfono ni el 24, ni el 25, ni el 26. Después resucitaba”, comentó.
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Magaly le preguntó si sospechaba de una infidelidad. Susy recordó que fue el propio programa de la periodista el que terminó mostrando imágenes comprometedoras. “Ustedes lo ampayaron con una pelirroja”, dijo.
Entre risas agregó: “Ya no gastaba en detective, ustedes hacían el trabajo”.
Regresó con el ‘Mero Loco’ para intentar olvidarlo
Ante las constantes desapariciones y las infidelidades, Susy decidió terminar la relación. Recordó que volvió con el ‘Mero Loco’, convencida de que era la mejor manera de cerrar ese capítulo. “Yo me cansé y regresé donde el Mero Loco”, contó.
Andy V intentó recuperarla. “‘Vuelve, ya me voy a portar bien’, me decía”, recordó. Sin embargo, esa promesa duró poco. “Por poco tiempo otra vez lo volvió a hacer”, aseguró.
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“Lloré tanto”: el dolor que le dejó la separación
Aunque el matrimonio fue breve, Susy confesó que la ruptura la afectó profundamente. Recordó que cuando la madre y la hermana de Andy fueron a recoger sus pertenencias, sintió que todo había terminado. “Me arrodillé en mi altar y lloré. Lloré tanto”, confesó.
Explicó que necesitaba salir de la casa porque sentía que todo le recordaba la convivencia que habían construido. “‘Aquí ha quedado su energía’. Me fui donde el Mero Loco”, recordó. Magaly resumió el papel que cumplió su expareja. “Te ayudó a olvidar”, comentó. Susy coincidió. “Sí”, respondió.
El ‘Mero Loco’ terminó siendo su refugio
Cuando Magaly le dijo que era evidente que realmente se había enamorado de Andy V, Susy no lo negó. “Es que cuando uno convive, uno se enamora. Trabajábamos juntos, vivíamos juntos”, explicó.
Finalmente, con el humor que siempre la caracteriza, cerró la historia con una frase que hizo reír a la conductora. “El Mero Loco fue mi... no mi paño de lágrimas, sino mi paño de sábanas”, bromeó.
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