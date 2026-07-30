Giancarlo Cossío revela estar preocupado por Angie Jibaja y hasta le ofreció pagar el pasaje de regreso a Chile, pero ella no le responde

El reciente escándalo protagonizado por Angie Jibaja en un hotel del distrito de San Luis sigue generando repercusiones. Esta vez fue Giancarlo Cossío, quien había estado apoyando a la popular ‘Chica de los tatuajes’ desde su regreso al Perú, el que decidió pronunciarse para aclarar cuál es su situación actual con la exmodelo y explicar por qué tomó la decisión de alejarse definitivamente de ella.
El actor aseguró sentirse preocupado por el bienestar de Angie Jibaja, pero reconoció que ya no puede seguir asumiendo responsabilidades sobre sus decisiones. Incluso reveló que le ofreció comprarle un pasaje para que regrese a Chile, país donde residía junto a su pareja, aunque hasta el momento no ha obtenido respuesta.
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Giancarlo Cossío revela que quiso ayudar a Angie Jibaja a regresar a Chile
Tras el incidente ocurrido en el hotel, Giancarlo Cossío explicó que intentó encontrar una salida para que Angie Jibaja pudiera regresar a Chile, donde se encontraba viviendo antes de volver al Perú.
El actor contó que se comunicó con ella para preguntarle cuándo podía adquirirle el boleto de viaje, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta concreta.
“Ya le pregunté para cuándo le compro su pasaje de regreso a Chile y aún no me da fecha, por eso he decidido desligarme de ella porque si sucede algo, quiero dejar precedente de ello”, manifestó.
“La quiero mucho, pero no puedo arriesgar mi programa ni mis marcas”
Durante sus declaraciones, Giancarlo Cossío también explicó que el vínculo de amistad que mantiene con Angie Jibaja continúa, pero reconoció que la situación ha llegado a un punto en el que debe priorizar sus proyectos profesionales.
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El actor sostuvo que no puede permitir que los constantes problemas que rodean a la exmodelo terminen afectando su imagen o el trabajo que viene desarrollando.
“No hubo una deuda y solo nosotros sabemos por qué la sacaron del hotel. La quiero mucho, pero tampoco puedo arriesgar mi programa y mis marcas”, afirmó.
Giancarlo Cossío asegura que el verdadero problema no fue el dinero
Uno de los aspectos que más llamó la atención de las declaraciones del actor fue su versión sobre el incidente registrado en el hotel.
Mientras desde el hospedaje se sostiene que existía una deuda pendiente por varios días de alojamiento, Giancarlo Cossío aseguró que la salida de Angie Jibaja no obedeció a un problema económico.
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Según explicó, la verdadera razón estaría relacionada con circunstancias que involucran a la pareja chilena de la exmodelo. Consultado sobre si el conflicto había sido provocado por Jonathan, el joven chileno que acompaña a Angie, respondió: “Bueno, parte de, pero ese problema y la verdad solo lo sabemos nosotros”, señaló.
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Hotel acusa a Angie Jibaja de deber S/1.500 por hospedaje
Mientras Giancarlo Cossío sostiene que el problema no fue una deuda, la versión presentada por la administración del hotel es completamente distinta.
De acuerdo con Jasmín Huayanga, administradora del establecimiento donde se hospedaban Angie Jibaja y su pareja chilena de 25 años, ambos dejaron de pagar aproximadamente una semana de alojamiento, acumulando una deuda de S/1.500. Ante esa situación, explicó que tomó la decisión de cambiar la chapa de la habitación como medida para evitar que abandonaran el lugar sin regularizar el pago correspondiente. La trabajadora señaló que la reacción de la exmodelo fue inmediata cuando regresó al hospedaje.
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Administradora relata el enfrentamiento con Angie Jibaja
Según el testimonio de Jasmín Huayanga, la llegada de Angie Jibaja al hotel generó una fuerte discusión. La administradora aseguró que la exmodelo intentó impedir que se solicitara apoyo policial y comenzó a lanzar acusaciones en su contra.
De acuerdo con su versión, Angie Jibaja incluso insinuó que pretendían perjudicarla y no descartó que alguien hubiera intentado involucrarla con alguna sustancia ilícita.
Frente a ese escenario, la administradora decidió solicitar la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar que la entrega de las pertenencias de la huésped se realizara con las debidas garantías.
La intervención policial y la presunta agresión
Tras la llegada de los agentes policiales, el conflicto continuó desarrollándose en el exterior del hotel. Según la administradora, Angie Jibaja cambió su actitud cuando observó la presencia de los efectivos y comenzó a presentarse como la persona afectada por la situación.
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“Llega la policía y se hace la víctima diciendo que cómo han podido ingresar a la pieza. A llorar, cuando yo en realidad había llamado a la policía”, declaró Jasmín Huayanga. La trabajadora también aseguró que el incidente terminó con una presunta agresión física por parte de la exmodelo cuando ambas se encontraban fuera del establecimiento.
Hasta el momento, esa es la versión ofrecida por la administración del hotel sobre los hechos registrados en el lugar.
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