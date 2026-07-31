Macabro hallazgo en el Rímac: hombre fue encontrado dentro de un costal bajo puente de la vía Evitamiento

Un cuerpo dentro de un costal fue hallado la mañana de este jueves debajo de un puente de la vía Evitamiento, a la altura del sector de Piedra Liza, en el distrito del Rímac. El macabro hallazgo movilizó a agentes de la Policía Nacional y al Ministerio Público, que iniciaron las diligencias para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del crimen.
Según informó Latina Noticias, fueron conductores que transitaban por la zona quienes alertaron a las autoridades, alrededor de las 6:00 a. m., sobre la presencia de un costal abandonado junto a la vía. Hasta el lugar llegaron efectivos de la comisaría de Piedra Liza y personal de la División de Investigación Criminal (Dirincri) para resguardar la escena.
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Horas después, Diario Trome informó que la víctima fue identificada como Claver Crisóstomo Calero, de 40 años, un comerciante de zapatillas que permanecía desaparecido desde hacía dos días. Las primeras pericias revelaron que el hombre presentaba evidentes signos de violencia, por lo que el caso es investigado como un presunto homicidio.
Cuerpo dentro de un costal fue encontrado bajo un puente en el Rímac
De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, el cuerpo dentro del costal fue encontrado debajo de uno de los puentes ubicados cerca de la Línea Amarilla, en el sector de Piedra Liza. La alerta se produjo luego de que varias personas notaran un bulto sospechoso con un fuerte olor que permanecía al costado de la vía.
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Tras recibir el aviso, efectivos de la comisaría de Piedra Liza acordonaron la zona mientras esperaban la llegada de peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.
El citado medio indicó que el lugar donde fue abandonado el cadáver carece de cámaras de videovigilancia, una situación que podría complicar la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, los investigadores evalúan obtener imágenes de dispositivos instalados en vías y establecimientos cercanos para seguir la ruta de quienes abandonaron el costal.
La víctima era un comerciante desaparecido y presentaba signos de tortura
Según informó Diario Trome, la apertura del costal permitió confirmar que la víctima era Claver Crisóstomo Calero, comerciante dedicado a la venta de zapatillas. Debido al estado del cuerpo, la identificación se realizó mediante las huellas dactilares.
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El medio detalló que el hombre estaba maniatado y presentaba quemaduras, cortes y lesiones compatibles con actos de tortura, elementos que forman parte de la investigación policial para determinar cómo ocurrió el crimen.
Familiares de la víctima indicaron que desconocían su paradero desde hacía dos días. Uno de ellos declaró a Latina Noticias que una de las posibilidades es que el comerciante haya sido atacado durante un intento de robo cuando caminaba o se desplazaba en bicicleta, aunque aclaró que se trata solo de una hipótesis. Hasta el momento, la Policía no ha confirmado el móvil del asesinato.
Investigación continúa en medio de más de mil homicidios registrados en 2026
Las investigaciones fueron asumidas por la División de Investigación Criminal del Rímac, que busca identificar a los responsables del homicidio y establecer el lugar donde ocurrió el crimen antes de que el cuerpo fuera abandonado debajo del puente de la vía Evitamiento.
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El caso ocurre en un contexto de persistente violencia en el país. Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), analizadas por el especialista en datos Juan Carbajal, el Perú registró 1.071 homicidios durante el primer semestre de 2026. Al incorporar los reportes disponibles de julio, la cifra asciende a más de 1.100 crímenes a nivel nacional.
Aunque el registro representa una reducción de 4,2 % frente al mismo periodo de 2025, los homicidios continúan en niveles elevados y siguen siendo uno de los principales indicadores de la crisis de seguridad ciudadana. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el asesinato de Claver Crisóstomo Calero y ubicar a los responsables del crimen.
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