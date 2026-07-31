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Macabro hallazgo en el Rímac: hombre fue encontrado dentro de un costal bajo puente de la vía Evitamiento

Agentes de la Policía y peritos de criminalística llegaron hasta la zona para realizar las diligencias. El caso quedó en manos de la División de Investigación Criminal del Rímac

Un hombre fue hallado sin vida dentro de un costal debajo de un puente de la vía Evitamiento, en Piedra Liza, Rímac. La Policía investiga el crimen y busca identificar a los responsables. Fuente: Latina Noticias
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Un cuerpo dentro de un costal fue hallado la mañana de este jueves debajo de un puente de la vía Evitamiento, a la altura del sector de Piedra Liza, en el distrito del Rímac. El macabro hallazgo movilizó a agentes de la Policía Nacional y al Ministerio Público, que iniciaron las diligencias para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del crimen.

Según informó Latina Noticias, fueron conductores que transitaban por la zona quienes alertaron a las autoridades, alrededor de las 6:00 a. m., sobre la presencia de un costal abandonado junto a la vía. Hasta el lugar llegaron efectivos de la comisaría de Piedra Liza y personal de la División de Investigación Criminal (Dirincri) para resguardar la escena.

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Horas después, Diario Trome informó que la víctima fue identificada como Claver Crisóstomo Calero, de 40 años, un comerciante de zapatillas que permanecía desaparecido desde hacía dos días. Las primeras pericias revelaron que el hombre presentaba evidentes signos de violencia, por lo que el caso es investigado como un presunto homicidio.

Policías y personal de seguridad acordonan un área debajo de un puente donde hay un objeto oscuro en el suelo, con vehículos y personas al fondo
Agentes policiales y personal de investigación resguardan la escena del hallazgo de un cuerpo dentro de un costal debajo de un puente en el distrito de Rímac. (Captura: Latina Noticias)

Cuerpo dentro de un costal fue encontrado bajo un puente en el Rímac

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, el cuerpo dentro del costal fue encontrado debajo de uno de los puentes ubicados cerca de la Línea Amarilla, en el sector de Piedra Liza. La alerta se produjo luego de que varias personas notaran un bulto sospechoso con un fuerte olor que permanecía al costado de la vía.

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Tras recibir el aviso, efectivos de la comisaría de Piedra Liza acordonaron la zona mientras esperaban la llegada de peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

El citado medio indicó que el lugar donde fue abandonado el cadáver carece de cámaras de videovigilancia, una situación que podría complicar la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, los investigadores evalúan obtener imágenes de dispositivos instalados en vías y establecimientos cercanos para seguir la ruta de quienes abandonaron el costal.

Vía Evitamiento: cierre parcial se extiende hasta fines de año de 2024| Andina
Vía Evitamiento| Andina

La víctima era un comerciante desaparecido y presentaba signos de tortura

Según informó Diario Trome, la apertura del costal permitió confirmar que la víctima era Claver Crisóstomo Calero, comerciante dedicado a la venta de zapatillas. Debido al estado del cuerpo, la identificación se realizó mediante las huellas dactilares.

El medio detalló que el hombre estaba maniatado y presentaba quemaduras, cortes y lesiones compatibles con actos de tortura, elementos que forman parte de la investigación policial para determinar cómo ocurrió el crimen.

Familiares de la víctima indicaron que desconocían su paradero desde hacía dos días. Uno de ellos declaró a Latina Noticias que una de las posibilidades es que el comerciante haya sido atacado durante un intento de robo cuando caminaba o se desplazaba en bicicleta, aunque aclaró que se trata solo de una hipótesis. Hasta el momento, la Policía no ha confirmado el móvil del asesinato.

Oficiales de policía resguardan la escena de un hallazgo con cinta de seguridad, conos de tránsito, vehículos y un costal bajo un puente
Agentes de la Policía Nacional investigan el hallazgo de un cuerpo en un costal bajo un puente de la vía Evitamiento en el distrito del Rímac. (Captura: Latina Noticias)

Investigación continúa en medio de más de mil homicidios registrados en 2026

Las investigaciones fueron asumidas por la División de Investigación Criminal del Rímac, que busca identificar a los responsables del homicidio y establecer el lugar donde ocurrió el crimen antes de que el cuerpo fuera abandonado debajo del puente de la vía Evitamiento.

El caso ocurre en un contexto de persistente violencia en el país. Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), analizadas por el especialista en datos Juan Carbajal, el Perú registró 1.071 homicidios durante el primer semestre de 2026. Al incorporar los reportes disponibles de julio, la cifra asciende a más de 1.100 crímenes a nivel nacional.

Aunque el registro representa una reducción de 4,2 % frente al mismo periodo de 2025, los homicidios continúan en niveles elevados y siguen siendo uno de los principales indicadores de la crisis de seguridad ciudadana. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el asesinato de Claver Crisóstomo Calero y ubicar a los responsables del crimen.

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