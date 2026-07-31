Seis centros de cría de fauna silvestre en Junín destacan por su manejo responsable y podrían integrarse al circuito turístico regional

OSINFOR y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo desarrollan un plan para evaluar centros de cría que cumplan los requisitos técnicos y administrativos establecidos por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Difusión

Guardar

Los espacios dedicados al manejo formal de fauna silvestre comienzan a ocupar un lugar dentro de las estrategias que buscan ampliar la oferta turística en la región Junín. Las instituciones vinculadas a la gestión ambiental y al turismo impulsan una coordinación que busca reconocer el valor de estos establecimientos como escenarios de conservación, aprendizaje y visita para el público.

La propuesta parte de un enfoque que reúne criterios técnicos y administrativos con el propósito de incorporar nuevos recursos al catálogo turístico regional. El proceso contempla la evaluación de establecimientos que cumplan las condiciones definidas por las autoridades competentes, con el objetivo de fortalecer una oferta basada en el uso responsable del patrimonio natural.

PUBLICIDAD

El trabajo conjunto involucra al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) de Junín. Ambas entidades acordaron una ruta de acciones para facilitar la incorporación de centros de cría de fauna silvestre al Inventario Regional de Recursos Turísticos.

La medida busca ampliar las alternativas disponibles para visitantes interesados en la biodiversidad de la región, además de incentivar la conservación de especies mediante espacios que también cumplen funciones educativas y de investigación, según la información difundida por el OSINFOR.

Plan institucional para incorporar nuevos recursos turísticos

El Plan de Trabajo 2026 suscrito entre el OSINFOR y la DIRCETUR de Junín establece una serie de acciones destinadas a evaluar la incorporación de centros de cría de fauna silvestre al Inventario Regional de Recursos Turísticos. De acuerdo con ambas instituciones, este mecanismo permitirá que los establecimientos que cumplan los requisitos definidos accedan a una mayor visibilidad dentro de la oferta turística regional.

PUBLICIDAD

La iniciativa considera que estos espacios no solo cumplen funciones relacionadas con la conservación de especies, sino que también ofrecen oportunidades para actividades educativas y de investigación vinculadas con la biodiversidad regional. Su eventual inclusión en el inventario facilitará procesos de promoción dentro de las políticas de turismo responsable impulsadas en Junín.

Jorge Pinedo Namuche, coordinador de la Oficina Desconcentrada Satipo del OSINFOR, explicó el sustento técnico de la propuesta. El funcionario señaló: “Los resultados de nuestras supervisiones permiten evidenciar el cumplimiento de las obligaciones y el manejo responsable de la fauna silvestre en cautiverio. Además, respaldan el buen comportamiento de los titulares y las condiciones de sus establecimientos para acceder a nuevas oportunidades, como su incorporación al Inventario Regional de Recursos Turísticos”.

PUBLICIDAD

Capacitaciones y evaluación técnica

La propuesta busca ampliar la oferta turística con espacios orientados a la conservación, educación e investigación sobre biodiversidad. Difusión

Según el OSINFOR, el plan contempla capacitaciones dirigidas al equipo técnico de la institución sobre el registro de recursos turísticos conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). La preparación permitirá aplicar correctamente la ficha técnica requerida durante el proceso de evaluación.

Las acciones programadas también incluyen visitas de orientación a los establecimientos, revisión de la documentación presentada por los titulares y acompañamiento durante la evaluación correspondiente. Estas actividades buscan facilitar el cumplimiento de los requisitos necesarios para solicitar el registro dentro del inventario regional.

Como parte de las primeras actividades previstas, representantes del OSINFOR y de la DIRCETUR de Junín sostuvieron una reunión informativa con titulares de establecimientos ubicados en las provincias de Chanchamayo y Satipo. Durante ese encuentro, las entidades presentaron la propuesta, explicaron los alcances del manual para la elaboración y actualización del Inventario Regional de Recursos Turísticos y detallaron los requisitos exigidos para iniciar el procedimiento.

PUBLICIDAD

Centros de cría con mejores evaluaciones

La propuesta busca ampliar la oferta turística con espacios orientados a la conservación, educación e investigación sobre biodiversidad. Difusión

La información del Zoobservatorio del OSINFOR identifica seis centros de cría que destacan por el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y por el manejo de fauna silvestre. Estos establecimientos forman parte del grupo con posibilidades de incorporarse a la oferta turística regional conforme avance el proceso de evaluación.

Entre ellos figuran el centro de conservación El Reino del Machetero, los zoológicos Gallito de las Rocas y Zhaveta Yard, además de los zoocriaderos Samani, Shilpida y el Zoocriadero de Fauna Vertebrada de Sajinos. De acuerdo con el OSINFOR, estos espacios desarrollan actividades relacionadas con la conservación de especies y la educación ambiental.

PUBLICIDAD

La entidad también informó que, durante 2025, dos establecimientos obtuvieron la constancia de cumplimiento de obligaciones y recibieron la máxima calificación de diez estrellas. Ese resultado constituye uno de los criterios técnicos considerados para respaldar su participación en nuevas iniciativas vinculadas con el desarrollo del turismo sostenible en la región Junín.