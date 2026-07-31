Falsa orden de captura vehicular: Sutran alerta sobre nueva modalidad de estafa que acecha a conductores

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) lanzó una advertencia pública ante la circulación de falsas órdenes de captura vehicular por deuda de papeletas.
Según comunicó la entidad a través de sus canales oficiales, los estafadores envían mensajes y correos electrónicos imitando notificaciones legítimas, con el fin de obtener información personal o pagos indebidos de los conductores.
“Se ha identificado que personas inescrupulosas vienen utilizando indebidamente el nombre, logotipo e imagen institucional de la Sutran para intentar engañar a los ciudadanos y obtener pagos indebidos o información personal”, señala el comunicado oficial.
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La modalidad consiste en el envío de documentos falsos que solicitan el pago de supuestas deudas, incluyendo enlaces o códigos QR que redireccionan a portales fraudulentos.
“Estas comunicaciones se anexan a estas comunicaciones links de pago para realizar este pagos a través de plataformas o a través de códigos QR para también redireccionar a plataformas de pago y realizar pagos por presunta comisión de infracciones”, dijo meses atrás Ronald Power, vocero de la Sutran, a RPP:
Los delincuentes replican el diseño institucional y, en algunos casos, incluyen la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) para dar apariencia de autenticidad.
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Los montos solicitados pueden alcanzar los 2.800 soles, aunque también se han detectado cobros de 500 soles por supuestos acumulados de multas.
La Sutran advierte que nunca emite órdenes de captura vehicular por deudas de papeletas y que las comunicaciones reales sobre sanciones llegan solo a través de la casilla electrónica del MTC o mediante notificaciones físicas en el domicilio declarado por el usuario.
Recomendaciones y canales de validación
La entidad recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos o mensajes sospechosos, no realizar pagos solicitados por medios no verificados, y no compartir datos personales, bancarios o información de sus vehículos.
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Toda consulta sobre la autenticidad de los mensajes debe hacerse únicamente por los canales oficiales de la Sutran: la central telefónica (01) 200 4555, el correo comunicate@sutran.gob.pe, o el portal institucional con dominio sutran.gob.pe.
“Sutran realiza comunicaciones por dos mecanismos. Uno, a través de depositar comunicaciones a través de la casilla electrónica mediante el cual un usuario se ha afiliado previamente. Y, en segundo lugar, estamos hablando de comunicaciones que realizamos a través de comunicaciones en los domicilios”, precisó Power.
En lo que va de 2026, la Sutran ha detectado once casos de esta modalidad a nivel nacional. El procurador público de la entidad ya inició acciones legales y cuatro expedientes fueron derivados a la Fiscalía.
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“Uno ya tiene, por ejemplo, una sentencia condenatoria donde se ha determinado una responsabilidad a un delincuente”, detalló Power.
También estafan con el SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) también reportó un incremento de mensajes falsos dirigidos a contribuyentes, simulando notificaciones de multas con enlaces a portales fraudulentos.
Recomiendan validar cualquier notificación a través de la web oficial (www.gob.pe/satlima), el canal Aló SAT (01) 315 2400 y el correo asuservicio@sat.gob.pe.
El llamado es a mantenerse informados y consultar siempre los canales oficiales para evitar caer en este tipo de engaños.
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