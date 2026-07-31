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Intoxicación por alcohol: cómo reconocerla y qué hacer ante un caso así, según el Minsa

Identificar a tiempo los signos de intoxicación por alcohol y actuar con rapidez puede salvar vidas, advierte el Ministerio de Salud, que detalla qué síntomas requieren atención urgente y cuáles son las medidas seguras mientras se espera ayuda especializada

Dos jóvenes levantan a un tercero sentado en el suelo de una calle adoquinada de noche. Al fondo hay edificios, farolas y peatones.
Dos jóvenes asisten a un amigo con signos de embriaguez, sentado en el suelo de una calle adoquinada en Lima durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una intoxicación por consumo excesivo de alcohol puede comprometer la vida de una persona en cuestión de minutos. Ante esta emergencia, el Ministerio de Salud (MINSA) del Perú, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), ha definido pasos claros para identificar los signos de alarma y actuar de manera oportuna.

Signos de alarma ante una intoxicación por alcohol

El director ejecutivo del SAMU, Ítalo Vásquez Vargas, detalla que hay señales de gravedad que requieren atención inmediata. Entre los principales síntomas, se encuentran la dificultad para despertar, la respiración lenta o irregular, la piel fría y la coloración azulada en labios o uñas. Estas manifestaciones indican un riesgo elevado y la necesidad de intervención urgente.

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Reconocer estos signos permite reducir el riesgo de complicaciones graves. Ante cualquiera de estos síntomas, la respuesta debe ser rápida y segura, mientras se solicita ayuda especializada.

Minsa advierte: viral en redes sociales que une fármacos y alcohol provoca riesgos graves
Minsa advierte: viral en redes sociales que une fármacos y alcohol provoca riesgos graves| Foto: Gemini IA

Qué hacer mientras llega la ayuda

El protocolo recomendado por el MINSA incluye recostar a la persona de costado para evitar el riesgo de atragantamiento con el vómito, abrigarla adecuadamente y no dejarla sola bajo ninguna circunstancia. Es fundamental vigilar de manera continua la respiración de la persona afectada, ya que una disminución en la frecuencia respiratoria requiere actuar sin demora.

Si la persona no responde o respira con dificultad, se debe llamar inmediatamente al 106, la línea gratuita del SAMU. El equipo especializado ofrece orientación telefónica y organiza la atención prehospitalaria necesaria para cada caso.

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Alcohol metílico
Ante el incremento de casos de intoxicación por metanol, el Minsa difundió la Alerta Epidemiológica n,° 021-2022. (Andina)

Acciones que no se deben realizar

El MINSA advierte que algunas prácticas comunes pueden poner en mayor riesgo a la persona intoxicada. No se debe administrar café ni bebidas energizantes, bañar con agua fría ni suministrar medicamentos sin receta médica. Estas acciones no revierten los efectos de la intoxicación y pueden agravar la situación clínica.

Impacto del consumo de alcohol en la salud pública

El consumo de alcohol constituye un problema de salud pública relevante en el Perú. Según datos oficiales, entre enero y octubre de 2025, los establecimientos de salud del Ministerio de Salud atendieron 45 550 casos por trastorno relacionado con el consumo de alcohol. La mayor demanda corresponde a la población adulta, seguida de jóvenes y adolescentes. El 76 % de los casos corresponde a varones y el 24 % a mujeres.

Las regiones de Cusco, Arequipa, La Libertad, Junín y Piura registran el mayor número de atenciones. Según la Dirección de Salud Mental del MINSA, el consumo de alcohol no solo eleva el riesgo de intoxicaciones, sino que también se asocia a accidentes de tránsito, violencia, enfermedades graves y muertes prematuras.

El abuso y la dependencia del alcohol generan pérdidas significativas en años de vida saludable. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades estima una pérdida de 235 739 años de vida saludable por esta causa.

Prevención y respuesta oportuna

El Ministerio de Salud promueve estilos de vida saludables y refuerza sus servicios de salud mental comunitaria, con 299 centros especializados y 52 unidades de hospitalización en salud mental y adicciones a nivel nacional. El objetivo es reducir el impacto del alcohol en las familias y la sociedad, además de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias relacionadas con su consumo.

El consumo de alcohol está vinculado a más de 200 enfermedades y trastornos, incluyendo problemas cardiovasculares, diabetes, cirrosis y varios tipos de cáncer. No existe un nivel seguro de consumo, según la Organización Mundial de la Salud.

El MINSA reafirma la importancia de que la población conozca cómo actuar ante una intoxicación por alcohol y de contactar siempre a servicios especializados ante cualquier emergencia.

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