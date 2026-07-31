Vanessa Palacios elogió el nivel de las líberos peruanas y resaltó la salida de Paola Villegas a Brasil: “Puedes aportar más a tu país”

La exseleccionada nombró a algunas y habló de la importancia del puesto en el campo de juego - Crédito: Latina.

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Vanessa Palacios, una de las referentes del vóley peruano en los últimos años, analizó el presente de las líberos nacionales y se mostró satisfecha con el crecimiento que ha tenido esa posición en los últimos años. La exintegrante de la selección aseguró que existe una sana competencia entre las jugadoras y resaltó la evolución de varias de las voleibolistas que hoy destacan en la Liga Nacional.

Durante una entrevista en el programa ‘Somos Vóley’ de Latina, la popular ‘Choco’ afirmó que sigue de cerca el desempeño de las líberos peruanas y que mantiene contacto con algunas de ellas. Por ello, dijo sentirse orgullosa del progreso que vienen mostrando en el campeonato local y la ‘blanquirroja’.

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“La verdad que Perú tiene líberos muy buenas y me da gusto verlas jugar. Yo tengo contacto con muchas de ellas, porque cuando veo los partidos, que son casi todos, y estoy contenta de ver cómo las chicas van progresando. Hay mucha competencia y esperando que sea sana siempre”, comentó.

La exvoleibolista también dedicó palabras a varias de las principales líberos del país. En especial, destacó la madurez que ha alcanzado Esmeralda Sánchez, capitana de Alianza Lima, a quien considera una líder dentro de la cancha gracias a la experiencia adquirida con el paso de las temporadas.

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“Esmeralda Sánchez ha madurado muchísimo, es una líder en el campo. Poco a poco ha ido cogiendo experiencia y yo estoy muy contenta de ver su progresión. Mirian Patiño, que te recibe medio campo sola, también de mucha experiencia. Y luego están Rachell Hidalgo, Pamela Cuya, Andrea Villegas, que está jugando hoy en la selección, pasa desapercibida, pero cumple su trabajo”, señaló.

Vanessa Palacios fue una líbero referente en el vóley peruano. Crédito: FIVB

El liderazgo, la principal tarea pendiente

Más allá del reconocimiento al nivel de las actuales líberos, Vanessa Palacios consideró que todavía existe un aspecto por desarrollar: el liderazgo dentro de la cancha. Para la exseleccionada, las especialistas en defensa deben asumir un rol más protagónico durante los partidos.

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“Da gusto ver jugar a las líberos peruanas. Yo lo único que sí les diría es que deberían aprender que las líberos no solamente tienen que recibir y defender, sino que tienen que tener más liderazgo en el campo”, afirmó.

La recordada ‘Choco’, quien brilló en esa posición durante su carrera, explicó que una líbero tiene una influencia determinante en el funcionamiento colectivo del equipo. Por ello, recordó una enseñanza que la acompañó durante su etapa como jugadora y que, considera, sigue plenamente vigente.

“Yo aprendí una cosa cuando era jugadora: con una líbero no ganas un partido, pero con una líbero puedes perder un partido. Eso tienen que meterlo en la cabeza y no por presión, simplemente porque yo creo que armadora y líbero son la base del equipo y si van bien, pues ayuda mucho a los demás. Parece que no, pero una líbero tiene que ser líder en el campo para darle seguridad a sus jugadoras”, sostuvo.

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Vanessa Palacios destacó defendiendo la camiseta de la selección peruana de vóley por casi 20 años.

El respaldo a Paola Villegas por ir a Brasil

Otro de los temas abordados por Palacios fue la salida de Paola Villegas al extranjero. La líbero peruana disputará la próxima temporada de la Superliga de Brasil, un paso que la exseleccionada considera fundamental para su crecimiento. La ‘Choco’ destacó que competir fuera del país implica afrontar retos deportivos, personales y culturales que terminan fortaleciendo a cualquier voleibolista.

“La verdad que yo la felicito porque salir al extranjero te da una madurez increíble, es una responsabilidad enorme la que tienes. Estás fuera de tu casa, fuera de tu familia, fuera de tus costumbres, fuera de tu país, de tu gente. Estás en un sitio nuevo. Tienes que conocer gente nueva, cultura nueva, un sistema de vóley diferente y todo eso te ayuda a crecer en todo aspecto de tu vida”, expresó.

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Finalmente, remarcó que esa experiencia también beneficiará al voleibol peruano cuando la jugadora vista la camiseta de la selección. “Creces y después con la experiencia que tienes fuera puedes aportar en tu país”, concluyó.