Un extrabajador del pódcast de Diego Chávarri, Gabriela Herrera y 'Cri Cri' los acusa de no pagarle por sus servicios

Un extrabajador del pódcast 'Ya y?' acusó a Diego Chávarri, Gabriela Herrera y 'Cri Cri' de no pagarle por sus servicios como director y estratega de contenido.

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El pódcast ‘Ya y?’, conducido por Diego Chávarri, Gabriela Herrera y Cristian Martínez, conocido como ‘Cri Cri’, afronta una nueva controversia. Un extrabajador del programa denunció públicamente que no recibió el pago acordado por los servicios que prestó como director del espacio y estratega de contenido en redes sociales, una acusación que se extendió rápidamente en redes sociales y forzó una respuesta formal de la producción.

La denuncia fue difundida a través del tiktoker Ric La Torre, quien compartió los mensajes del afectado con sus seguidores. Según el relato del extrabajador, fueron los propios conductores del programa quienes lo contactaron para asumir esas funciones, tras lo cual se realizaron dos reuniones en las que se acordaron las condiciones del trabajo.

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La acusación: un acuerdo que no se cumplió

De acuerdo con los mensajes difundidos por La Torre, el extrabajador sostuvo que el trato con los conductores fue claro desde el inicio. “Tuve 2 reuniones con ellos (Gaby, Cri Cri y Diego) y en las 2 quedamos en mutuo acuerdo que los apoyaría 2 semanas a monetizar sus redes y dirigir el pódcast en agradecimiento ellos tenían que pagarme los taxis a mi y a mi productora (lo cual no lo han hecho y solo son 150 soles)”, señaló el denunciante en uno de los mensajes compartidos.

El extrabajador también detalló que los problemas comenzaron desde el primer día de trabajo efectivo. Según su versión, el equipo de producción había preparado todo para una transmisión con switcher, pero los conductores decidieron hacer cambios de última hora que alteraron el plan acordado. Esas modificaciones generaron gastos adicionales que, según afirmó, tampoco fueron reconocidos.

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Un extrabajador del podcast de Cri Cri, Gabriela Herrera y Diego Chavarri los acusa públicamente de no pagarle por sus servicios. Conoce todos los detalles de la denuncia y la contundente respuesta de la producción del programa. Video: TikTok @riclatorrez

“Llegó el momento de montar todo a switcher el 1er día de gestión y no quisieron montarlo y quisieron hacer unos cambios, se hizo los cambios y no quisieron reconocer el pago a la diseñadora”, declaró, en referencia al trabajo de una colaboradora que también habría quedado sin remuneración.

El punto de quiebre llegó durante la preparación de un programa especial. El denunciante indicó que él y su equipo fueron apartados del proyecto sin recibir aviso previo. “Ellos tomaron el control de todo y sin avisarnos nos hicieron a un lado y por razones profesionales yo decidí faltar y sacar a mi equipo”, afirmó.

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Ante esa situación, decidió hacer pública su experiencia con un objetivo concreto: advertir a otros profesionales del sector. “Optaron por hacer como ellos les plazcan las cosas (...) es por eso que lo expongo, para que sepan que no colaboren ni hagan algo sin previo pago”, agregó. El denunciante también mencionó que había avanzado en la búsqueda de posibles auspiciadores para el programa, un trabajo que, según su relato, tampoco fue reconocido por la producción.

La respuesta de la producción: el pago asumido, los conductores deslindados

Horas después de que la denuncia se viralizara, el equipo de ‘Ya y?’ emitió un comunicado para fijar su posición. En el texto, la producción reconoció la existencia de una deuda pendiente, pero desligó a los tres conductores de cualquier responsabilidad directa en el proceso de contratación.

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La producción de 'Ya y?' reconoció la deuda pendiente y anunció que asumió el pago correspondiente tras la denuncia pública.

“Los conductores del programa no tuvieron conocimiento ni participación en dicho proceso, ya que este fue gestionado por una persona que actualmente ya no forma parte de nuestro equipo, Jefferson Isisola - Guarajo”, indicó el comunicado, en el que se identificó por nombre al exintegrante del equipo señalado como responsable de la gestión.

La producción también anunció que decidió asumir el pago adeudado para resolver el conflicto. “El equipo de producción asumió el pago correspondiente, priorizando una solución responsable frente a lo ocurrido”, precisaron, y añadieron que los compromisos administrativos del programa se realizan con normalidad al cierre de cada mes. El comunicado cerró con una declaración de principios en la que el equipo reafirmó su compromiso de actuar “con transparencia, responsabilidad y respeto”.

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Polémicas desde su lanzamiento

El pódcast de Chávarri, Herrera y Cri Cri nació en junio de 2026 como un espacio para que los tres exintegrantes del reality ‘La Granja VIP Perú’ respondieran a las controversias que los rodearon tras su participación en ese programa.

Desde su estreno, el 18 de junio, el espacio se vio envuelto en una disputa por el nombre: el comediante Arturo Álvarez reclamó los derechos sobre la denominación ‘Ya, ¿y?’, que ya tenía registrada para su propio pódcast lanzado en mayo. El conflicto se resolvió mediante conversaciones entre las partes, y el trío tuvo que cambiar la denominación de su programa.

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Los exintegrantes de ‘La Granja VIP’ dejaron atrás los rumores y en la reciente edición de su podcast anunciaron que están iniciando un romance | Ya Y?

En sus primeras emisiones, el espacio también fue escenario del cruce entre Chávarri y su expareja Thalía Bentín, luego de que esta afirmara en otro programa que Herrera habría estado en la habitación de Chávarri la noche del 14 de junio. El exfutbolista rechazó esa versión en el estreno del pódcast y amenazó con enviar una carta notarial si Bentín no presentaba pruebas.

En julio, Herrera y Chávarri confirmaron que están en una etapa de conocimiento mutuo, tras semanas de rumores sobre un posible romance surgido durante la convivencia en el reality. La nueva denuncia del extrabajador llega así en un momento en que el proyecto ya acumula varios episodios de exposición mediática no planificada desde su lanzamiento, hace poco más de un mes.

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